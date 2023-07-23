Canlı anlatım: Macaristan GP
2023 Macaristan GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Haftaya yaz arası öncesi son randevu için Belçika'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER NOR
PER HAM
PIA RUS
LEC SAI
ALO STR
ALB BOT
RIC HUL
TSU ZHO
MAG
SAR, OCO ve GAS yarış dışı, ancak SAR klasmana girebildi.
VER NOR
PER HAM
PIA LEC
RUS SAI
ALO STR
ALB BOT
RIC HUL
SAR TSU
ZHO MAG
OCO ve GAS yarış dışı.
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