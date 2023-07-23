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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP

2023 Macaristan GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum öncesi röportajlarını verirken bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Haftaya yaz arası öncesi son randevu için Belçika'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Röportajları 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg yapıyor.
Pilotlar parc ferme'e geliyorlar, podyum öncesi röportaj verecekler.
TAM SIRALAMA:

VER NOR
PER HAM
PIA RUS
LEC SAI
ALO STR
ALB BOT
RIC HUL
TSU ZHO
MAG 

SAR, OCO ve GAS yarış dışı, ancak SAR klasmana girebildi.
Alfa Romeo ve Alpine büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Alfa Romeo 5-7 başladığı yarıştan puansız ayrıldı, üstelik Zhou iki Alpine'in yarışına mal oldu.
Günün son iki puanı Aston Martin'e, Alonso ve Stroll'e gidiyor.
Ferrari 7-8, bir diğer hayal kırıklığı. Leclerc 7, Sainz 8.
Leclerc 6, Russell yedinci, ancak Russell cezayla birlikte altıncı! Tam 12 sıra!
Piastri 5. sırada, bir diğer 10 puanı yazdırdı hanesine.
Pole pozisyonunda başlayan Hamilton starttan sonra toparlanamıyor ve podyuma çıkamıyor.
Podyumun son basamağı Perez'e gidiyor, Hamilton 1.3 saniye farkla dördüncü!
LANDO NORRIS ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ PODYUMDA!
RED BULL ARKA ARKAYA 12. ZAFERİNE ULAŞIYOR, MCLAREN'A AİT OLAN 35 SENELİK REKORU KIRIYOR!
MAX VERSTAPPEN BU SEZON DOKUZUNCU KEZ GALİBİYETE ULAŞIYOR!
Verstappen tam 33 saniye farkla galibiyete gidiyor, sezonun en dominant galibiyetlerinden biri!
RUS-LEC farkı 1.1 saniyeye kadar indi! Ceza olmasa bile geçebilecek konuma gelebilir Russell!
PER-HAM farkı azaldı ancak 1.6 saniyede kaldı. Onlar da birazdan son tura girecekler.
Verstappen son tura başlıyor!
Çaylak hatası geliyor çaylak pilottan. Pite geldi ve yarışı bırakıyor.
Geçen tur içinde Logan Sargeant'ın spin attığını görüyoruz şikanda!
Son iki turdayız, HAM-PER farkı 1.7 saniye! Turlar yetmeyebilir.
Bu arada Hamilton kanatlanmış vaziyette, PIA ile farkı 15 saniyeye çıkarttığı gibi Perez ile farkı da hızla indiriyor, 2.6 saniye! Son üç turda bir podyum atağı gelebilir!
Anlık sıralama:

VER NOR
PER HAM
PIA LEC
RUS SAI
ALO STR
ALB BOT
RIC HUL
SAR TSU
ZHO MAG

OCO ve GAS yarış dışı.
Son dört turdayız. RUS-LEC farkı 5.2 saniye.
Dış çizgiden geçiyor Sainz'ı Russell! Yedinci sırada ve 6 saniye önünde Leclerc var. Altıncılık mümkün.
Russell düzlüğe çok yakın çıkıyor!
Russell bu tur atak deneyecek, çok yakın geldi son sektörde!
RUS bu arada Sainz'ın DRS mesafesine geldi! Leclerc ile farkı beş saniyeden alta indirirse altıncılık mümkün! 18. sıradan 6. sıraya tırmanmış olacak.
64. tur. NOR-PER farkı 3.3 saniye civarında sabit şu anlık.
62. turdayız. NOR-PER farkı 3.3 saniye.
Norris trafiğe takıldı, biraz zaman kaybetti. PER farkı 3 saniyeye kadar indirdi. Dubleye gidiyor Red Bull.
Hamilton ilk virajda geçişini tamamlıyor! Birkaç tur içinde farkı kapattı ve geçişini tamamladı Lewis!
Hamilton DRS mesafesinde!
NOR-PER farkı 6.2 saniye. Perez son turlarda yaklaşabilir.
HAM-PIA farkı bir anda iki saniyenin altına kadar indi! Çok hızlı geliyor dördüncülük için Lewis!
Bu arada Piastri'nin dördüncülüğü de tehlikeye girdi, çünkü Hamilton farkı kapatıyor ve hızlı bir şekilde geliyor!
Norris'ten 3 saniye hızlı bir tur attı Max!
Verstappen en hızlı turu tam 1.5 saniye ileri çekti!
1.20.504! Orta hamura geçen Verstappen en hızlı turu attı.
Piastri arka arkaya ikinci kez dördüncülüğe, Norris arka arkaya ikinci kez podyuma yürüyor.
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