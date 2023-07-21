Kayıt Ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

2023 Macaristan GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımıza son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın.
İlk seanstan çok az veri toplanabildi, dolayısıyla bilinmezlerin etkileyeceği bir hafta sonuna ilerliyoruz diyebiliriz :)
Tam sıralama:

RUS PIA
STR NOR
ALO BOT
LEC ZHO
SAR HUL
MAG TSU
ALB

RIC, SAI, PER, OCO, GAS, VER ve HAM zaman turu atmadılar.
Evet, seans sonunda sona eriyor, George Russell son dakikada liderliği geri alarak seansı zirvede tamamlıyor.
İNANILMAZ! GEORGE RUSSELL, DAMALI BAYRAK SALLANDIKTAN İKİ DAKİKA SONRA YENİDEN LİDER!
SON SANİYEDE BİR DİĞER DEĞİŞİKLİK!

OSCAR PIASTRI YENİDEN LİDER!
Damalı bayrak sallanıyor! Yağmurun etkilediği, iki kez kırmızı bayrakla kesintiye uğrayan seans böylece sona eriyor.
1.39.652 ile Russell zirveyi geri alıyor 20 saniye kala!
Pist hızlanıyor, güneş de biraz kendini göstermiş gibi.
1.39.906! Piastri zirvede!
1.40.444! Russell liderliği aldı!
Şu anda sıralama:

ALO STR
NOR RUS
LEC BOT
MAG HUL
PIA SAR
ZHO TSU
ALB

RIC, SAI, PER, OCO, GAS, VER ve HAM zaman turu atmadı.
Son 3 dakika. Yuki Tsunoda'nın ön kanadında hasar var!
1.40.888 ile Stroll ikinci. Aston Martin 1-2.
1.40.687 ile Alonso zirveye döndü.
Verstappen bugün hiç zaman turu atmadı.
Zaman turu atan pilot sayısı 12'ye yükseldi.
1.42.909 ile Leclerc zirveyi aldı.
Zaman turları peş peşe geliyor: Alonso zirveyi aldı, onu HUL, RUS ve STR takip ediyor şu an.
Şu anda RIC, TSU, SAI, PER, OCO, GAS, VER ve HAM pitte. Kalan herkes pistte.
Ancak bu kez birçok isim piste yöneliyor, hiç olmazsa biraz veri toplamak istiyor takımlar.
Son 10 dakika, pist halen ıslak, yağmur devam ediyor gibi.
Seans yeniden başlıyor.
Şu an Sargeant 1, Albon 2, Bottas 3. sırada.
Sainz'ın hatası öncesi iki pilot daha zaman turu attı: Sargeant ve Albon.
Evet, Sainz'ın aracı itiliyor, Sainz piste dönebiliyor. Bakalım arka kanadında bir hasar var mı?
Ancak zaman turları başar başlamaz böyle bir hata görmemiz manidar.
Araç ittirildikten sonra piste dönebilir Sainz.
Bir spin atmış ve sonrasında aracın arka tarafıyla bariyerlere çarpmış gibi. Dahası, araç çimlere saplanmış durumda!
YİNE KIRMIZI BAYRAK!
CARLOS SAINZ ÜÇÜNCÜ VİRAJ ÇIKIŞINDA BARİYERLERDE!
1.47.787 ile Bottas zaman ekranlarını biraz olsun dolduruyor :)
Günün ilk zaman turu başladı, Bottas geçiş lastikleriyle bir zaman turunda şu an.
Son 20 dakika, seans tek bir zaman turu atılmadan devam ediyor. Herkes pitte, yağmur şiddetini arttırarak devam ediyor.
Geçiş lastiklerinin bile yetersiz gelmeye başlayacağı dakikalardayız.
Yağmur artık sağanağa dönmüş durumda, az önce Piastri bir arkadan kayma yaşadı!
MAG, NOR, ve PIA pistteler.
Yarım saat geride kaldı, pist halen ıslak, Leclerc'in de pite dönmesiyle kimse pistte kalmadı.
Albon pitte, Leclerc pistte. Pilotlar sırayla çıkıp keşif turu atıyorlar :)
Sainz da yavaş bir keşif turunun ardından pite döndü, şimdi de Albon pistte!
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"

Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"

1
Formula 1
Macaristan GP

Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu" Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

2
Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

3
Formula 1
Macaristan GP

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı! 2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

4
Formula 1
Macaristan GP

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı! Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

5
Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum" Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

Son Haberler
Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde" Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

Son Videolar
Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?

Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?

08:39
Formula 1

Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?
McLaren F1 Nasıl Bu Kadar Hızlanabildi? SIRRI NE?

McLaren F1 Nasıl Bu Kadar Hızlanabildi? SIRRI NE?

08:33
Formula 1

McLaren F1 Nasıl Bu Kadar Hızlanabildi? SIRRI NE?
F1 Filmi Geliyor - Brad Pitt Başrolde APX GP

F1 Filmi Geliyor - Brad Pitt Başrolde APX GP

09:54
Formula 1

F1 Filmi Geliyor - Brad Pitt Başrolde APX GP
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol