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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

2022 Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu olaysız antrenman seansının anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 2. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar gride dizilip start antrenmanı yapacaklar, sonrasında da bir boş turun ardından pite dönüp 2 saat boyunca takımla 2. antrenman için hazırlanacaklar.
Tam sıralama:

SAI VER
LEC NOR
RUS PER
HAM RIC
OCO ALO
VET STR
GAS TSU
ZHO ALB
MAG MSC
KUB LAT
Alpine ise Ocon ile 9, Alonso ile 10. sırada.
Ön tarafta hızlı bir turla gelen kimse yok. Böylece ilk antrenmanları Carlos Sainz liderliğinde tamamlıyoruz!

Verstappen güçlü bir seans geçirerek ikinci oldu, Leclerc üç, kısa sürede iyi iş yapan Norris 4, Russell 5, hayal kırıklığı yaşayan Perez 6. oldu.
Perez derecesini geliştiremiyor.
Vettel 11. sıraya kadar gelmiş vaziyette.
Damalı bayrak çıkıyor, ancak bu esnada Perez ilk sektörde en hızlı zamanı elde etti!
Seans biterken hava 32, pist 50 derece.
Bakalım son dakikalarda hızlı tur denemesi görecek miyiz?
Kubica da piste dönüyor. An itibariyle herkes pistte!
Şu ana kadar geride kalanların en iyisi olarak McLaren göründü; Norris uzun süre zaman turu atmadığı ve ilk turlarını orta hamurla attığı seansta 4. sırada.
Ocon pitte.
Leclerc pistte.
Perez kısa bir pit ziyaretinin ardından piste döndü. Son 3 dakika.
LEC ve KUB hariç herkes pistte.
Perez böylece 6. sıraya kadar geriledi.
Norris 4. sırada! Liderin sadece. 0.5 saniye gerisinde.
Son 7 dakika. Sainz'ın liderliği sürüyor, zamanlar ise nispeten yavaşladı.
Günün en büyük kırıklığı güncellenmiş Haas ile 16. sıradaki Magnussen, bakalım diğer seanslarda sürpriz yapacaklar mı?
Russell 0.8, Hamilton 0.9 saniye geri liderden.
Son 10 dakika. Sıralama:

SAI VER
LEC RUS
PER HAM
RIC NOR
OCO ALO
GAS STR
TSU ZHO
ALB MAG
MSC KUB
LAT VET
Perez 5. sırada. Dağınık bir seans geçiriyor Meksikalı.
Sainz 1.18.750 ile lider!
Sainz en iyi ikinci sektörle geliyor.
Son 15 dakika.
Leclerc derecesini geliştiriyor ve 1.19.039 ile 2. sıraya yükseliyor.
Pist nispeten boş.
SAI, RUS, HAM, NOR, TSU, MSC, KUB, LAT, VET ve STR pitte.
1.19'un altına ilk kez iniliyor bugün.
Verstappen 1.18.880 ile lider!
En çok tur atan isim 20 tur ile Alonso.
Son 17 dakika. Sıralama:

SAI LEC
RUS VER
HAM RIC
PER NOR
ALO TSU
GAS ALB
MAG ZHO
MSC KUB
LAT OCO
VET STR
Verstappen en hızlı ilk sektörle geliyor.
Sainz 1.19.262 ile yeni lider! 2. sektörde en hızlı zamana imza attı Sainz.
NOR, TSU, ZHO, MSC, VET ve STR
NOR ve OCO orta, VET ve STR sert hamurla pistte. Kalan herkeste yumuşak hamur var.
Sainz yeniden pistte.
Tsunoda'nın ilk virajda büyük bir blokaj yaptığını ve sağ ön lastiğine büyük hasar verdiğini görüyoruz.
Aston Martin pilotları son sırada ve güncellenmiş Williams'ın da gerisine düşmüş gibiler.
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