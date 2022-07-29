Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı
2022 Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu olaysız antrenman seansının anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 2. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 2. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar gride dizilip start antrenmanı yapacaklar, sonrasında da bir boş turun ardından pite dönüp 2 saat boyunca takımla 2. antrenman için hazırlanacaklar.
Ön tarafta hızlı bir turla gelen kimse yok. Böylece ilk antrenmanları Carlos Sainz liderliğinde tamamlıyoruz!
Verstappen güçlü bir seans geçirerek ikinci oldu, Leclerc üç, kısa sürede iyi iş yapan Norris 4, Russell 5, hayal kırıklığı yaşayan Perez 6. oldu.
Verstappen güçlü bir seans geçirerek ikinci oldu, Leclerc üç, kısa sürede iyi iş yapan Norris 4, Russell 5, hayal kırıklığı yaşayan Perez 6. oldu.
Şu ana kadar geride kalanların en iyisi olarak McLaren göründü; Norris uzun süre zaman turu atmadığı ve ilk turlarını orta hamurla attığı seansta 4. sırada.
Günün en büyük kırıklığı güncellenmiş Haas ile 16. sıradaki Magnussen, bakalım diğer seanslarda sürpriz yapacaklar mı?
Tsunoda'nın ilk virajda büyük bir blokaj yaptığını ve sağ ön lastiğine büyük hasar verdiğini görüyoruz.
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