Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

16:01 Ön tarafta hızlı bir turla gelen kimse yok. Böylece ilk antrenmanları Carlos Sainz liderliğinde tamamlıyoruz!



Verstappen güçlü bir seans geçirerek ikinci oldu, Leclerc üç, kısa sürede iyi iş yapan Norris 4, Russell 5, hayal kırıklığı yaşayan Perez 6. oldu.