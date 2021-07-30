Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Formula 1

Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
06:21 Red Bull sürücüsü 1:17.555'le ilk sıraya yerleşiyor
06:20 Verstappen ikinci sektörde mor dereceyi eline aldı
06:19 Hollandlı pilot ilk sektörde kendi en iyi derecesini çıkardı
06:19 Yedinci sıradaki Verstappen tekrar bir tur atıyor
06:18 İki rakip aynı anda pitlerinden pit yoluna çıkarken, çarpışma tehlikesi yaşadılar
06:18 Max Verstappen ve Lewis Hamilton pitte çarpışacaktı!
06:17 Yeşil bayrak çıkıyor
06:16 Hamilton ise takım arkadaşının hemen arkasında ikinci sırada
06:14 Tsunoda'nın spin atarak bariyerlere girdiği kazayı tekrar izliyoruz
06:14 Şu anda liderliğini Bottas'ın taşıdığı seansın bitimine son 16 dakika kaldı
06:13 Herkese merhabalar
06:13 Son 20 dakikalık bölüm için sözü Betim Aker'e bırakıyorum.
06:12
 
06:12 Dördüncü virajda spin atıp bariyerlere çarpmış.
06:12 Aracın arka tarafında hasar var
06:11 Japon pilot araçtan iniyor.
06:11 Tsunoda bariyerlerde!
06:11 Kırmızı bayrak oldu!
06:10 Sarı bayrak
06:10 Bottas
Hamilton
Sainz
Gasly
Alonso
Leclerc
Verstappen
Norris
Tsunoda
Ocon sıralaması var.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

12 s
2
Formula 1

Netflix, Michael Schumacher hakkında yeni bir belgesel yayınlayacak!

2 s
3
Formula 1

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"

2 s
4
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

19 s
5
Formula 1

Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"

4 s
Son Haberler
Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”
F1

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

6dk
Vettel: ''2022 lastikleri iyi hissettirdi''
F1

Vettel: ''2022 lastikleri iyi hissettirdi''

21dk
Perez: ''Silverstone hafta sonu bir faciaydı''
F1

Perez: ''Silverstone hafta sonu bir faciaydı''

46dk
Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

56dk
Ricciardo: ''Kendime 9.5 puan veririm''
F1

Ricciardo: ''Kendime 9.5 puan veririm''

1 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.