Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
06:21 Red Bull sürücüsü 1:17.555'le ilk sıraya yerleşiyor
06:20 Verstappen ikinci sektörde mor dereceyi eline aldı
06:19 Hollandlı pilot ilk sektörde kendi en iyi derecesini çıkardı
06:19 Yedinci sıradaki Verstappen tekrar bir tur atıyor
06:18 İki rakip aynı anda pitlerinden pit yoluna çıkarken, çarpışma tehlikesi yaşadılar
06:18 Max Verstappen ve Lewis Hamilton pitte çarpışacaktı!
06:17 Yeşil bayrak çıkıyor
06:16 Hamilton ise takım arkadaşının hemen arkasında ikinci sırada
06:14 Tsunoda'nın spin atarak bariyerlere girdiği kazayı tekrar izliyoruz
06:14 Şu anda liderliğini Bottas'ın taşıdığı seansın bitimine son 16 dakika kaldı
06:13 Herkese merhabalar
06:13 Son 20 dakikalık bölüm için sözü Betim Aker'e bırakıyorum.
06:12
06:12 Dördüncü virajda spin atıp bariyerlere çarpmış.
06:12 Aracın arka tarafında hasar var
06:11 Japon pilot araçtan iniyor.
06:11 Tsunoda bariyerlerde!
06:11 Kırmızı bayrak oldu!
06:10 Sarı bayrak
06:10 Bottas
Hamilton
Sainz
Gasly
Alonso
Leclerc
Verstappen
Norris
Tsunoda
Ocon sıralaması var.
Hamilton
Sainz
Gasly
Alonso
Leclerc
Verstappen
Norris
Tsunoda
Ocon sıralaması var.
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