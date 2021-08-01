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Formula 1

Canlı anlatım: Macaristan GP

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Ekleyen: mrabdullahcelik

Özet
Durum: Durdu
11:11 Anlatımı burada noktalıyor ve haberlerden devam ediyoruz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz
11:10 Son puan ise şampiyona liderliğini kaybeden Max Verstappen'e gidiyor
11:10 Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell 8 ve 9. olarak puanlar alıyorlar!
11:09 Yuki Tsunoda 7. oluyor
11:09 Gasly 6. oluyor ve en hızlı tur puanını Hamilton'dan alıyor!
11:09 Carlos Sainz 4. olurken Fernando Alonso ancak 5. olabiliyor
11:08 Macaristan'da tarihi bir yarış geride kalıyor. 2003'te Fernando Alonso'nun Renault ile yaptığı gibi Esteban Ocon ilk zaferini alıyor
11:08 Sebastian Vettel 2. oluyor, Lewis Hamilton 3. olarak podyumu tamamlıyor
11:08 2021 Macaristan GP'de zafer Alpine F1 pilotu Esteban Ocon'un oluyor!
11:07 Esteban Ocon Formula 1'de kazananlar arasına girmeye doğru gidiyor
11:07 Son tur
11:06 AlphaTauri en hızlı tur için Gasly'i pite alıyor gibi
11:06 Williams iki pilotuyla birden puan alacak
11:06 Şampiyona liderliği Hamilton'a gidecek...
11:06 Esteban Ocon, Alpine F1 takımıyla galibiyete gidiyor!
11:05 Tarihi bir yarış, sürpriz bir galip ve podyum olacak
11:05 Son 2 tur
11:05 Şimdi Alonso yeniden Sainz'ı zorlayacak gibi
11:04 Hamilton, geçer geçmez Sainz ile 4 sn fark açıyor
11:04 Son 3 tur
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