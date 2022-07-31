Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Macaristan GP
2022 Macaristan Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Yaz arası öncesi son podyum törenine doğru ilerleyeceğiz birazdan, bizler de anlatımımızı yavaş yavaş noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Aslında bizim için de ufak bir tatil vakti geldi diyebiliriz.
Yaz arasında da WRC, MotoGP gibi serilerle motor sporları heyecanı devam edecek, bizlerden ayrılmayın!
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Aslında bizim için de ufak bir tatil vakti geldi diyebiliriz.
Yaz arasında da WRC, MotoGP gibi serilerle motor sporları heyecanı devam edecek, bizlerden ayrılmayın!
Her ne kadar beklenen yağmur bir türlü gelmese de farklı stratejilerin konuştuğu ve sıkı mücadelelerin olduğu bir yarış izledik!
Formula 1, yaz arası öncesi bir kez daha hayranlarına olabilecek en iyi yarışlardan birini izletti.
Formula 1, yaz arası öncesi bir kez daha hayranlarına olabilecek en iyi yarışlardan birini izletti.
Verstappen 9.2 saniye gibi net bir farkla 10. sıradan başladığı yarışta galibiyete ilerliyor! DRS kapalı!
Son 2 tur ve son turda yağmur beklentisi var! Bakalım sanal güvenlik aracı bu tur bitecek mi, yoksa yarışın bittiğini mi göreceğiz?
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