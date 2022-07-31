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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP

2022 Macaristan Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Macaristan GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Yaz arası öncesi son podyum törenine doğru ilerleyeceğiz birazdan, bizler de anlatımımızı yavaş yavaş noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Aslında bizim için de ufak bir tatil vakti geldi diyebiliriz.

Yaz arasında da WRC, MotoGP gibi serilerle motor sporları heyecanı devam edecek, bizlerden ayrılmayın!
Röportajların tam metinlerini kısa süre içinde tr.motorsport.com'da sizlere aktaracağız.
Podyum öncesi röportajları eski bir Red Bull pilotu olan David Coulthard yapıyor.
Birazdan podyum öncesi röportajları izleyeceğiz, sonrasında ise podyum seremonisi gerçekleşecek.
Mercedes çok sevinçli! Arka arkaya ikinci çifte podyum geliyor takım için.
Tüm pilotlar kapalı parka geldi.
Her ne kadar beklenen yağmur bir türlü gelmese de farklı stratejilerin konuştuğu ve sıkı mücadelelerin olduğu bir yarış izledik!

Formula 1, yaz arası öncesi bir kez daha hayranlarına olabilecek en iyi yarışlardan birini izletti.
En hızlı tur ise Hamilton'da kalıyor.
Verstappen günün sürücüsü seçiliyor.
İlk 6 dışında tur yemeyen tek isim Norris.
Puan alan diğer isimler ise Norris, Alonso, Ocon ve Vettel.
Sainz 4, Perez 5, Leclerc 6. sırada!
Hamilton 2, Russell 3. sırada!
VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA ULAŞIYOR VE 2022 MACARİSTAN GP'SİNİ KAZANIYOR!
Verstappen aracı rölantiye almış vaziyette, Hamilton ile fark 8 saniyeye kadar indi.
Vettel Ocon'un hemen arkasında!
Verstappen 9.2 saniye gibi net bir farkla 10. sıradan başladığı yarışta galibiyete ilerliyor! DRS kapalı!
Son tur!
Verstappen son tura başlayacak birazdan!
Son 1.5 turda heyecan devam edecek! Russell yağmurun hızlandığını söylüyor!
Sanal güvenlik aracı uygulaması sona eriyor!
Son 2 tur ve son turda yağmur beklentisi var! Bakalım sanal güvenlik aracı bu tur bitecek mi, yoksa yarışın bittiğini mi göreceğiz?
Sanal güvenlik aracı!
Bottas 68. turda yarış dışı kalıyor ve yarışa veda eden tek isim oluyor!
Arkalarda Gasly ve Ricciardo Bottas'ı geçiyor! Bottas'ta bir problem var, aracını durduruyor motor arızasıyla!
Alonso'ya son turda yağmur beklentisi olduğu söyleniyor!
Stroll'ün 3. sektör çıkışına doğru Vettel'e yol verdiğini görüyoruz!
Vettel geçer geçmez 2.4 saniye fark açtı, acaba Stroll bir hata mı yaptı?
Orta sıralarda Vettel Stroll'ü geçiyor, puan barajında 4 kez dünya şampiyonu.
Son 5 tura giriyoruz! Verstappen liderliğini sürdürüyor, Hamilton halen çok hızlı!
Sıralama:

VER HAM
RUS SAI
PER LEC
NOR ALO
OCO STR
VET BOT
GAS RIC
MSC ZHO
MAG ALB
LAT TSU
Hamilton Verstappen farkı 10 saniye, bakalım fark kapanabilecek mi? Kaldı 6 tur!
Hamilton bu kez dışarıdan geliyor ve 2. viraja girilmeden önce Russell'ı geçiyor!
Aston Martin bir kez daha 10-11! Stroll önde, Vettel arkada. Lastik avantajı Stroll'e ait.
Ancak ilk denemesinde geçecek boşluğu yakalayamıyor, bu tur geçiş görmeyeceğiz gibi.
Hamilton şimdi Russell'ın DRS mesafesinde!
Ortalarda Stroll'ün Bottas'ı geçtiğini görüyoruz. Vettel'de geçti hemen arkasından.
Ferrari podyum dışında! Sainz 4, Leclerc 6!
Ve DRS avantajıyla Hamilton rakibini geçiyor! Mercedes 2-3!
Hamilton Sainz'ın hemen dibinde start düzlüğü girişinde!
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