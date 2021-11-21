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Formula 1

Canlı anlatım: Katar GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
09:48 İlk 30 turun ardından sıralama:

HAM
VER
BOT
PER
ALO
GAS
NOR
OCO
STR
SAI
TSU
RAI
LEC
VET
GIO
RIC
RUS
LAT
MAZ
MSC
09:47 Hamilton'dan 1:26.840 geliyor
09:46 Perez, Alonso'yu geçiyor ve 4. sıraya yükseliyor
09:46 Sert lastiğe geçen ikiliden Sainz 10, Leclerc 13. sırada
09:45 Ferrari'den güzel bir çift pit stop geliyor
09:45 Sainz ve Leclerc art arda pite geliyor
09:44 Leclerc'i geçen Alonso ve Perez 5. ve 6. sıraya yükseliyorlar
09:42 Perez, Alonso'nun hemen arkasına gelmiş durumda
09:42 Sert lastiğe geçen Norris 11. sırada
09:41 Şimdi ise Norris pitte
09:41 Hamilton'dan 1:26.996 geliyor
09:41 Perez, Ricciardo'yu geçiyor ve 8. sırada
09:41 Ocon da sert lastiğe geçiyor ve 12. sırada piste dönüyor
09:40 HAM-VER farkı 7.5 saniye
09:40 Verstappen 1:27.079 ile en hızlı turu atıyor
09:39 Alonso 8. sırada piste dönüyor
09:39 Alonso pite geliyor ve sert lastiğe geçiyor
09:38 Bottas da Norris'i geçiyor ve 4. sıraya yükseliyor
09:37 Hamilton'dan 1:27.145 geliyor
09:37 Perez, Vettel'i geçiyor ve 11. sırada
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