Canlı anlatım: Katar GP
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
09:48 İlk 30 turun ardından sıralama:
HAM
VER
BOT
PER
ALO
GAS
NOR
OCO
STR
SAI
TSU
RAI
LEC
VET
GIO
RIC
RUS
LAT
MAZ
MSC
HAM
VER
BOT
PER
ALO
GAS
NOR
OCO
STR
SAI
TSU
RAI
LEC
VET
GIO
RIC
RUS
LAT
MAZ
MSC
09:47 Hamilton'dan 1:26.840 geliyor
09:46 Perez, Alonso'yu geçiyor ve 4. sıraya yükseliyor
09:46 Sert lastiğe geçen ikiliden Sainz 10, Leclerc 13. sırada
09:45 Ferrari'den güzel bir çift pit stop geliyor
09:45 Sainz ve Leclerc art arda pite geliyor
09:44 Leclerc'i geçen Alonso ve Perez 5. ve 6. sıraya yükseliyorlar
09:42 Perez, Alonso'nun hemen arkasına gelmiş durumda
09:42 Sert lastiğe geçen Norris 11. sırada
09:41 Şimdi ise Norris pitte
09:41 Hamilton'dan 1:26.996 geliyor
09:41 Perez, Ricciardo'yu geçiyor ve 8. sırada
09:41 Ocon da sert lastiğe geçiyor ve 12. sırada piste dönüyor
09:40 HAM-VER farkı 7.5 saniye
09:40 Verstappen 1:27.079 ile en hızlı turu atıyor
09:39 Alonso 8. sırada piste dönüyor
09:39 Alonso pite geliyor ve sert lastiğe geçiyor
09:38 Bottas da Norris'i geçiyor ve 4. sıraya yükseliyor
09:37 Hamilton'dan 1:27.145 geliyor
09:37 Perez, Vettel'i geçiyor ve 11. sırada
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