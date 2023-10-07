Canlı anlatım: Katar GP sprint shootout

16:55 Bu arada Pirelli, dünkü sıralamaların ardından lastiklerde görünürde bir hasar olmadığını ya da takımların bu konuda bir şikayette bulunmadığını, seanstan sonra yapılan analizlerde sorun olduğunu fark ettiklerini açıkladı. Diğer taraftan 19 turluk sprintte lastiklerde sorun yaşanması beklenmiyor