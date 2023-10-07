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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Katar GP sprint shootout

2023 Katar GP sprint sıralama turlarının canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu

2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

Bugün ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek Sprint yarışının gridini belirlemek için düzenlenen Sprint Shootout seansında pole pozisyonu McLaren pilotu Oscar Piastri'ye gitti.

2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!
Anlatımı burada noktalıyoruz. Tüm gelişmeleri sitemizden takip etmeye devam edebilirsiniz.
Alonso hızlı turunun silinmesi sonucu 9. sıraya gerilerken onun arkasında Ocon yer aldı.
Hulkenberg ve Perez, 7 ve 8. sırada tur zamanı olan son isimlerdi.
Ana yarış için pole pozisyonunu kazanan Verstappen, sprint yarışı için 3. sırayı kazanırken onu Russell, Sainz ve Leclerc takip ettiler.
 
Bugün batıranlar diğer takımlar olurken McLaren ve pilotları en iyi işi çıkardılar
Seansın başında söylediğim gibi, McLaren dün de hızlıydı ancak pilotları son bölümde batırmıştı
Silinen tur zamanı olmazsa bu akşamki sprint yarışına Piastri ilk sıradan, McLaren ilk çizgiden başlayacak. Tebrikler McLaren!
McLaren, Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanmakla kalmıyor, ilk iki sırayı ele geçiriyor!
Evet, geçebilen yok!
Pole pozisyonu McLaren'in olacak gibi!
Seans bitiyor
Piastri Norris'i geçiyor!
Verstappen 3. sırada!
Perez 4. sıradaydı ancak onun derecesi de silindi!
Russell 3. sıraya yükseliyor
Son dakikaya giriyoruz
Verstappen'in son turu temiz olmazsa, McLaren sprint yarışına 1-2 başlayabilir
Leclerc fena olmayan bir tur atmıştı ancak o da silindi!
1:24.536 ile Norris ilk sıraya yükseliyor
1:24.575 ile Norris ilk sıraya yükseliyor
Pilotlar bu hafta sonu en çok kim tur zamanı sildirir yarışı yapıyorlar!
Şu anda lider 1:25.382 ile Perez ve sadece 2 tur zamanı var
Pardon, Sainz'ın değil Verstappen'in derecesi silindi 5. virajda sınırı aştığı için
Leclerc'in de aynı şekilde turu kötüydü ve silindi
Sainz'ın turu hızlı değildi ve siliniyor...
Son 5 dakika
1:24.543 Verstappen'in ilk derecesi...
McLaren pilotları da piste çıktılar. Dünkü sıralamalarda McLaren aslında güçlüydü ancak pilotlar son anda batırdılar ve turlarının da silinmesiyle geride kaldılar
Perez de piste çıkıyor. Ferrari ve Red Bull harici diğer takımlar acele etmediler
 
Onu Ferrari pilotları takip ediyorlar
Piste çıkan ilk isim Verstappen oluyor
Bu seansta yumuşak lastikler kullanılacak
8 dakikalık 3. seans başlıyor...
Bu arada Pirelli, dünkü sıralamaların ardından lastiklerde görünürde bir hasar olmadığını ya da takımların bu konuda bir şikayette bulunmadığını, seanstan sonra yapılan analizlerde sorun olduğunu fark ettiklerini açıkladı. Diğer taraftan 19 turluk sprintte lastiklerde sorun yaşanması beklenmiyor
Alpine'de Ocon kıl payı da olsa son seansa geçerken Gasly elendi. Sürpriz isim ise Hulkenberg oldu. Haas pilotu son seansa geçen isimlerden.
Bu seansın sürprizi Hamilton oluyor. Pist sınırları onun da başını yaktı
Turların tamamlanmasının ardından elenen isimler;
11. Gasly
12. Hamilton
13. Bottas
14. Lawson
15. Zhou
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