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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Katar GP sprint yarışı

2023 Katar GP sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Yarın ana yarışta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
Tebrikler Max, tebrikler Oscar!
McLaren ve Piastri'ye de özel bir tebrik sunmak lazım, harika bir ilerleme kaydettiler
Yarış şöyle sona eriyor;
PIA
MAX
NOR
RUS
HAM
SAI
LEC
ALB
ALO

Alonso puansız ayrıldı.
Ne yarış oldu ama!
Russell 4., Hamilton 5.!
Norris 3. oluyor!
MAX VERSTAPPEN 2023 F1 ŞAMPİYONU!
Ve Oscar Piastri artık bir sprint yarışı galibi!
Piastri galibiyete gidiyor, son metreler!
Alonso son puanı da Albon'a kaybediyor
PIA
VER
NOR
RUS
SAI
HAM
LEC
ALB
Hamilton şimdi Sainz'ın peşinde
Hamilton, Leclerc'i geçiyor!
Norris, Russell'ı geçiyor!
Alonso şimdi Albon'un baskısı altında!
Son tur!
Piastri çok sağlam turlar atıyor, kazanmak üzere!
Sainz ve Leclerc kapışıyor, Hamilton arkalarına geldi!
Hamilton, Alonso'yu geçiyor!
Piastri galibiyete gidiyor! Son 2 tur
Max-Rus farkı 5 saniye
Hamilton şimdi Alonso'yu baskı altına aldı
Gasly büyük hata yaptığı için Hamilton'a kapı ardına kadar açılmış
Piastri-Max farkı 2 saniye
Hamilton, Gasly'i geçiyor!
Yeni sıralama;
PIA
VER
RUS
NOR
SAI
LEC
ALO
Şimdi de Sainz'ı geçiyor!
Norris geliyor ve Leclerc'i geçiyor
MAX-PIA farkı 2.3 saniye
Anlık sıralama;
PIA
VER
RUS
SAI
LEC
NOR
ALO
GAS
HAM
ALB
Piastri farkı açıp gitti, 2.5 saniye şu anda. Bu noktadan sonra kazanması zor olacak Max'in
Tekrar bakmak lazım
Sainz sanki Leclerc için Norris'in önünü kapatmış gibi gördüm ama emin değilim!
Verstappen geliyor ve ikinciliği alıyor!
Evet Russell şu anda Max'in baskısı altında!
Norris lastikleri çalıştıramadı
Gasly, Hamilton'ı geçiyor!
Leclerc Norris'i geçiyor!
Veeee başladık!
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