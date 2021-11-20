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Formula 1

Canlı anlatım: Katar GP Sıralama Turları

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
09:58 Turu ilk atacak olan isim Hamilton, son atacak olan isim ise Verstappen
09:57 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar!
09:56 Alonso'nun, start düzlüğünde Mercedes'ten güzel bir hava koridoru aldığını da belirtelim
09:56
 
09:54 İlk denemelerin ardından sıralama:

HAM
VER
BOT
GAS
ALO
SAI
NOR
TSU
OCO
VET
09:53 Bottas 0.216sn geride üçüncü
09:53 Ancak Verstappen 0.162sn geride ikinci sırada!
09:52 Verstappen en hızlı ilk sektörle geliyor!
09:52 Hamilton 1:21.262 ile ilk sırada!
09:52
 
09:51 En hızlı ikinci sektör ise Hamilton'da
09:51 En hızlı ilk sektör Bottas'ta
09:50 İlk denemeler başlıyor!
09:49 Mercedes'ler hemen piste çıkıyor
09:49 Ve sıralama turlarının son bölümüne başlıyoruz!
09:48 Böylelikle son bölümde Mercedes'ler, AlphaTauri'ler, Alpine'ler, Verstappen, Vettel, Norris ve Sainz mücadele edecek
09:47 Perez'in elenmesiyle beraber Red Bull büyük bir darbe almış oldu
09:46
 
09:45 Sıralama şu şekilde oluştu:

HAM
GAS
ALO
VER
BOT
OCO
TSU
VET
NOR
SAI

PER
STR
LEC
RIC
RUS
09:44 Seansın lideri 1:21.682 ile Hamilton olurken, Gasly 0.046sn geride ikinci, Alonso 0.212sn geride üçüncü oluyor
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