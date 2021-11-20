Canlı anlatım: Katar GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
09:58 Turu ilk atacak olan isim Hamilton, son atacak olan isim ise Verstappen
09:57 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar!
09:56 Alonso'nun, start düzlüğünde Mercedes'ten güzel bir hava koridoru aldığını da belirtelim
09:56
09:54 İlk denemelerin ardından sıralama:
HAM
VER
BOT
GAS
ALO
SAI
NOR
TSU
OCO
VET
HAM
VER
BOT
GAS
ALO
SAI
NOR
TSU
OCO
VET
09:53 Bottas 0.216sn geride üçüncü
09:53 Ancak Verstappen 0.162sn geride ikinci sırada!
09:52 Verstappen en hızlı ilk sektörle geliyor!
09:52 Hamilton 1:21.262 ile ilk sırada!
09:52
09:51 En hızlı ikinci sektör ise Hamilton'da
09:51 En hızlı ilk sektör Bottas'ta
09:50 İlk denemeler başlıyor!
09:49 Mercedes'ler hemen piste çıkıyor
09:49 Ve sıralama turlarının son bölümüne başlıyoruz!
09:48 Böylelikle son bölümde Mercedes'ler, AlphaTauri'ler, Alpine'ler, Verstappen, Vettel, Norris ve Sainz mücadele edecek
09:47 Perez'in elenmesiyle beraber Red Bull büyük bir darbe almış oldu
09:46
09:45 Sıralama şu şekilde oluştu:
HAM
GAS
ALO
VER
BOT
OCO
TSU
VET
NOR
SAI
PER
STR
LEC
RIC
RUS
HAM
GAS
ALO
VER
BOT
OCO
TSU
VET
NOR
SAI
PER
STR
LEC
RIC
RUS
09:44 Seansın lideri 1:21.682 ile Hamilton olurken, Gasly 0.046sn geride ikinci, Alonso 0.212sn geride üçüncü oluyor
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