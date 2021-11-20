Canlı anlatım: Katar GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
06:28 Verstappen ilk turunda 1:23.121 ile ilk sıraya yerleşiyor
06:27
06:26 Verstappen ilk kez piste çıkıyor
06:26 Art arda hızlı turlar geliyor
06:26 Hamilton 1:23.152 ile ilk sıraya yükseliyor
06:24 Bottas 1:23.387 ile ilk sırayı geri alıyor
06:23 Gasly çok yavaş hızda ilerlerken spin atıyor
06:21 Alonso bu turu orta lastikle kaydediyor
06:21 Alonso 1:23.904 ile lider
06:19 Hamilton'dan ise 1:23.950 geliyor
06:18 Bottas 1:24.019 ile ilk sırada
06:17 Pist yavaş yavaş kalabalıklaşıyor
06:15 Alman ekibin iki aracında da yumuşak lastikler var
06:15 Mercedes'ler piste çıkıyor
06:14
06:14 Norris 0.825sn geride ikinci sırada
06:11 İlk zaman turu 1:24.864 ile Ocon'dan geliyor
06:07 Pistteki tek isim Schumacher
06:06 Red Bull çalışanları, iki aracın da önünde duvar oluşturmuş durumdalar
06:06
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