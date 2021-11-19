Canlı anlatım: Katar GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
05:43 Norris'ten 1:25.215 geliyor
05:40 Hamilton, motor gücünün çok düşük olduğunu söylüyor
05:38 Ricciardo 1:26.727 ile ilk sırada
05:38
05:37 Mazepin pist dışına taşıyor
05:36 Tur zamanları hızla gelişiyor
05:35 Gasly'den 1:28.610 geliyor
05:35 Ricciardo telsizden "eğlendiğini" belirtiyor
05:33 İlk zaman turu 1:30.173 ile Raikkonen'den geliyor
05:33 Sürücüler hiç zaman kaybetmeden piste çıkıyorlar
05:31
05:31 Ve 1. antrenman seansına başlıyoruz!
05:30 Genel olarak orta ve yüksek hızlı virajların yer almasıyla da öndeki aracı takip etmek zor olacak gibi
05:30
05:30 Pistte gerçekçi bir geçiş şansı için tek yer, ilk viraj gibi görünüyor
05:27
05:27 Losail pisti birçok kez MotoGP'ye ev sahipliği yaptı ancak F1'de ilk kez yer alıyor
05:26 F1, tarihinde ilk kez Katar'da yarışacak
05:25
05:25 Şu anda Losail pistinde hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı 43 derece civarında
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