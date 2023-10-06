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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Katar GP 1. antrenman seansı

2023 Katar GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Kendinize çok iyi bakın
O zaman 20:00'da görüşmek üzere!
Hamilton 13. oldu fakat Alonso ve Russell gibi onda da orta hamur var.
Seans sonucu;
VER
SAI
LEC
ALO
PER
TSU
HUL
RUS
PIA
NOR
Size hemen son sıralamayı söyleyeceğim...
Ve seansı noktalıyoruz
Mercedes pilotları yumuşak lastiklere geçmemeyi seçtiler ve gerilerde kalıyorlar.
Leclerc de üçüncülüğü Alonso'dan alıyor
Leclerc de en iyi derecesiyle geliyor
Sainz turu tamamlıyor ve yumuşak lastikle 0.3 saniye geride ikinci sıraya çıkıyor
Son turları bekliyoruz
Ve seans sona eriyor!
Leclerc az daha zorlasa muhtemelen spin atacaktı
Leclerc turu bıraktı
Rüzgar çok kuvvetli...
Leclerc büyük bir önden kayma yaşayarak pist dışına uçtu
Leclerc yumuşak lastikle geliyor
Son 2 dk!
İlginç bir seans oldu. Derecelerden hiçbir şey anlayabilmiş değiliz
George epey yavaş, garaja geldi şimdi
Hamilton büyük bir trafikle boğuşurken  pist dışına çıkmış
Yeni sıralama;
VER
ALO
PER
LEC
HUL
PIA
NOR
Hollandalı pilot buna rağmen 0.4 saniye farkla lider
Verstappen trafikle boğuşuyor ve zaman kaybediyor
Perez yumuşak lastiğe rağmen Alonso'dan yavaş kalıyor ve ikinci oluyor
Max uçuyor
Verstappen'de de yumuşak lastik var
Perez yumuşak lastikle geliyor.
Alonso'da orta hamur vardı
Yeni lider Alonso!
Turu tamamlıyor ve 1:27.919 yaptı
Alonso AMR23'üyle boğuşarak geliyor
Magnsussen de pist dışına çıkmış  ve tabanı biraz kazımış
Evet, yumuşak lastikle attı bu turu
Hulkenberg turu tamamlıyor ve ikinci sıraya çıkıyor
Hulkenberg mor dereceyle geliyor
Favoriler orta hamurda, diğerleri yumuşak
Ferrari ve Red Bull pilotları hariç herkes pistte
Russell ilk virajda büyük bir önden kayma il turu bırakmış
Son 8.5 dakika
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