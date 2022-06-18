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Canlı Anlatım: Kanada GP Sıralama Turları
2022 Kanada GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de yavaş yavaş sıralama seansı anlatımına son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın akşam 2022 Kanada GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın akşam 2022 Kanada GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Uzun ve heyecanlı bir sıralama seansı geride kalıyor, podyum röportajlarını ise 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve yapıyor.
Alonso, 2012 Almanya'dan bu yana ilk kez ilk çizgide! Alpine pilotu müthiş bir hafta sonunu ilk çizgiyle taçlandırdı.
Verstappen'in de derecesini 1.22.299'a çekmesiyle birlikte pole pozisyonu Imola'dan sonra bu sezon ikinci kez Red Bull pilotuna gidiyor!
Herkes yine geçiş lastiklerini tercih etmiş durumda. Kuru zemin lastiği tercih edecek var gibi durmuyor.
Alonso 1.23.849 ile üçüncü sırada! İspanyol pilot, pist kuruduktan sonra da temposunu korumaya devam ediyor.
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