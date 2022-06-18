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Formula 1 Haberler

Canlı Anlatım: Kanada GP Sıralama Turları

2022 Kanada GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı Anlatım: Kanada GP Sıralama Turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de yavaş yavaş sıralama seansı anlatımına son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın akşam 2022 Kanada GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Uzun ve heyecanlı bir sıralama seansı geride kalıyor, podyum röportajlarını ise 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve yapıyor.
Tam sonuç:

VER ALO
SAI HAM
MAG MSC
OCO RUS
RIC ZHO
Sainz ise takım arkadaşının ve Perez'in yokluğundan faydalanamıyor.
Alonso, 2012 Almanya'dan bu yana ilk kez ilk çizgide! Alpine pilotu müthiş bir hafta sonunu ilk çizgiyle taçlandırdı.
Verstappen'in de derecesini 1.22.299'a çekmesiyle birlikte pole pozisyonu Imola'dan sonra bu sezon ikinci kez Red Bull pilotuna gidiyor!
Ocon ise 7. sıraya yükseldi!
Alonso 1.21.944 ile ikinci sıraya yükseliyor!
Sainz 1.22.096 ile ikinci.
Hamilton 2, Zhou 9. olarak bitirdi günü.
Damalı bayrak sallanıyor.
Verstappen en iyi ikinci sektöre sahip.
Sainz en iyi ilk sektörle geliyor!
Son turlar öncesi pistte trafik var.
Hamilton 1.22.891 ile ikinci!
Son 1 dakika.
Russell ilk virajda spin atıyor!
Ricciardo 7. sıraya yükseliyor.
Verstappen 1.21.620 ile derecesini geliştiriyor!
Magnussen üçüncü sıraya yükseliyor.
Verstappen ikinci sektörde de en hızlı dereceyi elde etti!
Son 3 dakika, bakalım Verstappen'den pole pozisyonunu çalabilecek bir isim var mı?
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor.
Russell zaman ekranlarında yumuşak hamuru tercih etmiş olarak görünüyor!
An itibariyle yayında ciddi sıkıntılar var.
Herkes yine geçiş lastiklerini tercih etmiş durumda. Kuru zemin lastiği tercih edecek var gibi durmuyor.
Pite giren pilotlar kısa bir ziyaretin ardından piste dönüyorlar.
Verstappen de pitte.
Schumacher da pitte.
Hamilton ve Magnussen pite dönüyorlar.
An itibariyle sıralama:

VER SAI
ALO MSC
RUS HAM
MAG ZHO
OCO RIC
Alonso 1.23.097 ile derecesini geliştiriyor ve üçüncü sıraya geri dönüyor!
Schumacher ikinci sırada!
Alonso ilk sektörde en hızlı dereceyle geliyor.
Alonso 1.23.849 ile üçüncü sırada! İspanyol pilot, pist kuruduktan sonra da temposunu korumaya devam ediyor.
Sainz 1.23.812 ile ikinci sıraya yükseliyor!
Verstappen 1.22.701 ile lider!
Schumacher 3, Magnussen 4, Zhou 5. sırada.
Russell 1.24.006 ile lider, Hamilton 1.24.360 ile ikinci sırada.
Verstappen ilk sektörde Russell'dan iyi.
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