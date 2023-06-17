Canlı anlatım: Kanada GP sıralama turları
2023 Kanada GP sıralama seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu yağmurlu, heyecanlı ve sürprizli seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Çok Okunanlar
2023 Kanada GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Kanada GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Kanada GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"
Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı" Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"
2023 Kanada GP: Verstappen pole'de, Hulkenberg ikinci, Perez ve Leclerc son bölüme kalamadı!
2023 Kanada GP: Verstappen pole'de, Hulkenberg ikinci, Perez ve Leclerc son bölüme kalamadı! 2023 Kanada GP: Verstappen pole'de, Hulkenberg ikinci, Perez ve Leclerc son bölüme kalamadı!
Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım" Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı! Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
F1 2023 Kanada GP: Bilmeniz gerekenler
F1 2023 Kanada GP: Bilmeniz gerekenler
İspanya GP öncesi: Yarış gridi
İspanya GP öncesi: Yarış gridi
2023 Monaco GP: Verstappen, yağmura rağmen rahat kazandı, Alonso 2., Ocon 3. oldu! #F1 #monacogp
2023 Monaco GP: Verstappen, yağmura rağmen rahat kazandı, Alonso 2., Ocon 3. oldu! #F1 #monacogp