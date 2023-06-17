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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP sıralama turları

2023 Kanada GP sıralama seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Gün sona ererken, bizler de yavaştan anlatımımızı noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu yağmurlu, heyecanlı ve sürprizli seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Birazdan pilotlar röportaj verecekler, röportajlara kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz :)
İlk üçe giren pilotlar röportaj vermek için dışarı çıktılar, diğer isimler de rutin kontroller için parc ferme'e doğru ilerliyor.
Piastri kaza yaptı, Albon ise Q2'de yıldızlaştıktan sonra tur atamadı.
Q3 TAM SIRALAMA:

VER HUL
ALO HAM
RUS OCO
NOR SAI
PIA ALB
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR, VERSTAPPEN BU SEZON BEŞİNCİ KEZ POLE POZİSYONUNDA!
Üçüncülük Alonso'ya gidiyor, dördüncülük Hamilton, beşincilik Russell'a ait.
Haas geçen yıl Brezilya'nın ardından bir kez daha yağmurda sürpriz yapıyor!
Son 1.30 dakika, Verstappen pole pozisyonunu yakalıyor, Hulkenberg ikinciliğe ulaşıyor!
Ferrari hızlı göründüğü hafta sonunda yarışa 8-11 başlayacak.
Son 2.5 dakika! Sainz da pite dönecek ve sıralama turları sona erecek gayriresmi olarak.
Alonso'nun dediği gibi, "roket taksan bile dereceler gelişmeyecek!"
Hamilton da Sainz ile aynı yerde dışarı uçtu! Yağmur her geçen dakika daha da artıyor! Artık günün sonuna gelmek üzereyiz.
Hamilton yağmur lastiklerine geçilebileceğini söylüyor, Verstappen'in aracına da yağmur lastikleri takıldı az önce! Bir tur atabilir.
Sainz zaman turuna başlar başlamaz ilk virajda dışarı çıkıyor.
Evet, sıralama turlarını kapatıyor Max! Büyük ihtimalle sıralama turlarının sonuna geldik, sprey, su seviyesi, yağmur, her şey arttı!
Verstappen garaja döndü!
Sainz'a yağmurun ağırlaşacağı söyleniyor. Haas garajındaki herkes elini ovuşturmakta.
Alonso'nun aracı ekranda ve kendisi sendeleyerek ilerliyor. Su seviyesi de artmış gibi.
Yağmur şiddetini arttırmış gibi duruyor, dereceler gelişmezse Verstappen farklı bir şekilde pole pozisyonunu alacak, Hulkenberg ikinci sırada!
Seans başlıyor! Sainz açılışı yapıyor. Yedi dakikamız var.
30 saniye içinde başlıyoruz!
İki dakika sonra hareketleniyoruz. Bakalım pist yavaşladı mı?
FIA'dan duyuru: pist temizlendi, seans başlayacak!
Piastri'nin aracı çekilecek, bakalım yağmur şiddetini arttıracak mı?
Q2'nin yıldızı Albon 10. sırada şu an.
Kırmızı bayrak öncesi sıralama:

VER HUL
ALO HAM
RUS OCO
NOR SAI
PIA ALB
Piastri ikinci sektör girişinde önce önden, sonra arkadan kayma yaşıyor ve tüm çabasına rağmen spin atmaktan kurtulamıyor.
Eğer yağmur hızlanırsa Haas kendini ilk çizgide bulabilir!
HULKENBERG KIRMIZI BAYRAKTAN HEMEN ÖNCE 1.244 SANİYE GERİDE İKİNCİLİĞİ ALDI!
Seans askıya alınıyor.
KIRMIZI BAYRAK!
İKİNCİ SEKTÖRDE SARI BAYRAKLAR VAR! OSCAR PIASTRI BARİYERLERDE!
Verstappen 1.25.858 ile derecesini geliştiriyor!
Russell 1.27.893 ile dördüncü.
Hamilton 1.27.6 ile üçüncülüğü alıyor!
1.29.294! Sainz altıncı sırada kalıyor!
Piastri'den kötü bir tur: 1.31 seviyesinde.
1.28.046 ile Norris üçüncü.
1.27.286! Alonso ikinci!
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