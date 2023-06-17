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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP 3. antrenman seansı

2023 Kanada GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de yavaştan veda ediyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 23.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sainz'ın seans içinde kaza yaptığını ve seansın son 8 dakikasında tur atılamadığını belirtelim.
TAM SIRALAMA:

VER LEC
ALO MAG
SAI GAS
STR TSU
BOT HAM
HUL PIA
NOR ALB
RUS DEV
PER ZHO
OCO SAR
Damalı bayrak sallanıyor ve seans Max Verstappen liderliğinde sona eriyor!
Birazdan seans sona erecek ve kimse pistte değil. Seans bitti diyebiliriz.
Son dört dakika. Şu an herkes pitte. Yağmur arttı ve dereceler gelişmeyeecek.
Birçok pilot aynı anda pite yöneldi. Verstappen de bunların arasında.
1.23.106 ile liderliği pekiştiriyor Verstappen!
Verstappen derecesini geliştirmeye geliyor! Leclerc de 1.24 barajının altına inerek ikinciliği aldı.
1.23.154! Verstappen 1.24 barajının altına iniyor!
Verstappen ilk iki sektörde en hızlı zamanlarla geliyor!
1.24.192! Verstappen derecesini geliştiriyor.
1.25.483 ile Russell dördüncü.
Verstappen en iyi ikinci sektörle geliyor!
En hızlı tur 1.24.490. Stroll'ün son derecesi 1.26.715.
Artık bu bölge epey cezalandırıcı, nitekim kaçış alanının çıkışına bariyer yerleştirildi. İlk virajı kaçırdıktan sonra kaçış alanını kesip geri dönemiyorsunuz.
Alex Albon da ilk virajı kaçırıyor.
Piastri'ye 10 dakika içinde yoğun yağmur beklendiği bilgisi gitti. Zamanlar da bir tık gerilemiş gibi duruyor.
Hamilton'ın ilk virajı kaçırdığını görüyoruz.
Sainz kaza yaparak seansı kapattı. LEC, PER, NOR, OCO ve SAR da pitte henüz.
Şu an 14 pilot pistte.
Hamilton ve Russell da pistteler.
Yeşil bayraklar sallanıyor ve Pierre Gasly hemen piste çıkıyor!
Son 23 dakika, 7 dakikanın ardından seans yeniden başlıyor!
Kırmızı bayrak öncesi sıralama:

VER SAI
LEC PER
NOR HUL
TSU RUS
OCO BOT
PIA ALB
SAR MAG
ALO HAM
ZHO STR
DEV GAS
Araç kaçış alanında. Bariyerlere bakılacak ve bir sorun yoksa seans hemen yeniden başlayacak.
Sainz'ın aracı çekiliyor, tabanını görecek miyiz acaba?
Aracın tamir edilip edilemeyeceğini göreceğiz.
Sainz'ın ilk viraja girerken spin attığını ve aracın hem arkasını, hem önünü bariyerlere çarptığını görüyoruz.
Biraz gecikmeli verdik, kusura bakmayın... internet hataları FIA'dan bize geçti...
Şimdi araçtan iniyor Sainz, ön burnu tamamen kopmuş durumda!
CARLOS SAINZ İLK VİRAJDA HATA YAPTI VE BARİYERLERDEN SEKEREK ARACA BÜYÜK HASAR VERDİ!
KIRMIZI BAYRAK!
Son yarım saate yaklaşıyoruz.
1.24.977! Verstappen liderliği alıyor, 1.25 barajını da yıkıyor!
Sainz da 0.4 saniye gerisinde ikinciliği aldı!
1.27.724! Leclerc yeniden lider, 1.26 barajının altındayız.
Bu arada belirtelim: geçiş lastiği dediğimiz yeşil logolu, daha hafif yağmur için kullanılan lastikler.

Yağmur lastiği ise direkt mavi logolu, sağanak yağış lastikleri.
GAS, OCO ve HAM hariç herkesin en hızlı turu geçiş lastikleriyle geldi.
20 dakika geride kaldı. Sıralama:

HUL LEC
VER SAI
MAG ALO
NOR TSU
BOT ZHO
PER PIA
RUS STR
DEV GAS
SAR OCO
ALB HAM
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