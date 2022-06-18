Canlı anlatım: Kanada GP 3. antrenman seansı

21:04 Tüm pilotlar turlarını tamamlıyorlar ve üçüncü antrenman seansı son buluyor.



Cesur tercihler yaptığı seansta güçlü bir tempo tutturan Fernando Alonso ilk sırada. Son saniyede iyi bir tur atan Gasly ikinci, yine Alonso gibi iyi tercihler yapan Vettel üçüncü.



Red Bull pilotları son 5 dakikaya kadar zaman turu atmadıkları seansı 8 ve 9. sırada tamamlarken, Sainz 10. olabildi.



Son sıradan başlayacak Leclerc ise zaman turu atmadı.