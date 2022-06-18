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Canlı anlatım: Kanada GP 3. antrenman seansı
2022 Kanada Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Seansın bitmesiyle birlikte biz de anlatımı sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, seansın anlatımında sizlerleydim. 23.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ben Altay Gök, seansın anlatımında sizlerleydim. 23.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yalnızca iki pilot start antrenmanı için gride geldi, neredeyse tüm pilotlar seansı tamamen noktaladılar.
Yağmur altında geçebilecek bir sıralama seansı için veri toplamış oldu takımlar.
Yağmur altında geçebilecek bir sıralama seansı için veri toplamış oldu takımlar.
Tüm pilotlar turlarını tamamlıyorlar ve üçüncü antrenman seansı son buluyor.
Cesur tercihler yaptığı seansta güçlü bir tempo tutturan Fernando Alonso ilk sırada. Son saniyede iyi bir tur atan Gasly ikinci, yine Alonso gibi iyi tercihler yapan Vettel üçüncü.
Red Bull pilotları son 5 dakikaya kadar zaman turu atmadıkları seansı 8 ve 9. sırada tamamlarken, Sainz 10. olabildi.
Son sıradan başlayacak Leclerc ise zaman turu atmadı.
Cesur tercihler yaptığı seansta güçlü bir tempo tutturan Fernando Alonso ilk sırada. Son saniyede iyi bir tur atan Gasly ikinci, yine Alonso gibi iyi tercihler yapan Vettel üçüncü.
Red Bull pilotları son 5 dakikaya kadar zaman turu atmadıkları seansı 8 ve 9. sırada tamamlarken, Sainz 10. olabildi.
Son sıradan başlayacak Leclerc ise zaman turu atmadı.
Vettel, Sainz, Stroll, Latifi ve Leclerc pitteki isimler. Leclerc zaman turu kaydetmeyen tek isim ve yarışa son sıradan başlayacak.
İlk sektörde yine sarı bayraklar sallandı, Magnussen'in pist dışına çıktığı yerde Verstappen'in de pist dışına çıktığını görüyoruz!
Verstappen ve Perez günün ilk zaman turlarını kaydettiler: Verstappen 1.38.240 ile 17, Perez 1.38.855 ile 19. sırada.
Haas pilotu piste dönmeyi başardı ancak pilotlar pistten geçerken geri gitmeye devam ettiğini gördük az önce, bu olaya bir inceleme çıkabilir.
Red Bull pilotlarının da geçiş lastikleriyle pistte olduklarını görüyoruz. Bakalım günün ilk zaman turları gelecek mi Perez ve Verstappen'den?
Russell ve Albon pistte olup da yağmur lastiklerini kullanan isimler, kalan 11 isimde geçiş lastikleri var.
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