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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP 3. antrenman seansı

2022 Kanada Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Kanada GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Seansın bitmesiyle birlikte biz de anlatımı sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, seansın anlatımında sizlerleydim. 23.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yalnızca iki pilot start antrenmanı için gride geldi, neredeyse tüm pilotlar seansı tamamen noktaladılar.

Yağmur altında geçebilecek bir sıralama seansı için veri toplamış oldu takımlar.
Tüm pilotlar turlarını tamamlıyorlar ve üçüncü antrenman seansı son buluyor.

Cesur tercihler yaptığı seansta güçlü bir tempo tutturan Fernando Alonso ilk sırada. Son saniyede iyi bir tur atan Gasly ikinci, yine Alonso gibi iyi tercihler yapan Vettel üçüncü.

Red Bull pilotları son 5 dakikaya kadar zaman turu atmadıkları seansı 8 ve 9. sırada tamamlarken, Sainz 10. olabildi.

Son sıradan başlayacak Leclerc ise zaman turu atmadı.
Gasly 1.33.889 ile son dakikada ikinci! Vettel ile fark sadece 0.002 saniye!
1.34.003 ile Ocon 3. sırayı geri alıyor. Böylece Alpine seansı 1 ve 3. sırada tamamlıyor!
Ocon ilk sektörde en iyi dereceyle geliyor.
Verstappen son turunda 7. sıraya yükseliyor.
Son saniyelerde Ricciardo 3, Norris 5. sıraya yükseldi.
Damalı bayrak sallanıyor ve yağmur altında nispeten sakin geçen seans sonlanıyor.
1.34.186 ile Ocon 3. sıraya yükseliyor!
Perez 1.35.425 ile 9. sıraya yükseliyor.
Son 1 dakika, Russell pitte.
Vettel, Sainz, Stroll, Latifi ve Leclerc pitteki isimler. Leclerc zaman turu kaydetmeyen tek isim ve yarışa son sıradan başlayacak.
Son turlar için 15 pilot pistte.
Son 2 dakika. Alonso'nun liderliği sürüyor.
Son şampiyonun spin attığını görüyoruz. Günün ilk spini oldu bu.
Verstappen yola devam ediyor.
İlk sektörde yine sarı bayraklar sallandı, Magnussen'in pist dışına çıktığı yerde Verstappen'in de pist dışına çıktığını görüyoruz!
İlk sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Verstappen ve Perez günün ilk zaman turlarını kaydettiler: Verstappen 1.38.240 ile 17, Perez 1.38.855 ile 19. sırada.
Sainz da kaçış alanına çıkmış ikinci sektörde.
Verstappen'in 10. virajda dışarı taştığını görüyoruz.
Magnussen yola devam ediyor.
Haas pilotu piste dönmeyi başardı ancak pilotlar pistten geçerken geri gitmeye devam ettiğini gördük az önce, bu olaya bir inceleme çıkabilir.
Magnussen aracını geri viteste hareket ettiriyor.
Magnussen çime çıkmış ve durmuş vaziyette.
İlk sektörde sarı bayraklar var.
Red Bull pilotlarının da geçiş lastikleriyle pistte olduklarını görüyoruz. Bakalım günün ilk zaman turları gelecek mi Perez ve Verstappen'den?
Vettel, Hamilton, Schumacher, Albon ve Leclerc hariç herkes pistte.
Ricciardo 4. sıraya yükseliyor.
Alonso 1.33.836 ile liderliği Vettel'den alıyor.
1.35.478 ile Gasly dördüncülüğe yükseliyor, Sainz ise 1.34.788 ile üçüncü.
Vettel pite dönüyor.
Russell ve Albon pistte olup da yağmur lastiklerini kullanan isimler, kalan 11 isimde geçiş lastikleri var.
Pist kalabalıklaşmaya başladı, şu anda 13 pilot pistte.
Vettel en iyi ilk sektörle geliyor.
Vettel'in turuyla bugün ilk kez 1.34'ün altına indi dereceler.
İki eski şampiyon seansı tam anlamıyla domine ediyorlar!
1.33.891! Vettel liderliğe yükseliyor.
Vettel ikinci sektörde en iyi dereceyle geliyor.
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