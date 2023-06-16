Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı
2023 Kanada GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu uzun ve nispeten heyecanlı seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın akşam görüşmek üzere, hoşça kalın!
SAI LEC
VER BOT
PER HAM
GAS PIA
MAG NOR
RUS STR
TSU ALO
ALB OCO
ZHO DEV
SAR HUL
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