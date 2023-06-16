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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

2023 Kanada GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans geç bir saatte son bulurken, bizler de dinlenmek için izninizi istiyoruz :)

Ben Altay Gök, bu uzun ve nispeten heyecanlı seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın akşam görüşmek üzere, hoşça kalın!
TAM SIRALAMA

HAM RUS
SAI ALO
LEC VER
BOT PER
STR GAS
PIA MAG
NOR ZHO
TSU DEV
ALB OCO
SAR HUL
Seansı Lewis Hamilton zirvede, George Russell ikinci sırada tamamlıyor. Onu Sainz, Alonso ve Leclerc takip ediyor.
Böyle kaotik bir güne böyle kaotik bir son yakışırdı :)
Öyle ki, Sainz'ın aracını şu an kameralar zor görüntülüyor!
Sainz da piste çıkan isimlerden son dakikadar bu arada. Görüş tamamen bitmiş vaziyette, yağmur ise 2009 Malezya seviyesinde!
Damalı bayrak sallanıyor ve Mercedes ikinci antrenman seansını zirvede tamamlıyor!
Stroll 10. virajda aracın kontrolünü kaybetti ve virajı kesti. Araç pistte resmen kayıyor!
Stroll de pistte. Takım iki pilota da dikkatli olmalarını söyledi.
Alonso geçiş lastikleriyle piste çıkacak son bir dakikada!
Evet, bitime 2 dakika kala pistte kıyamet gibi bir yağış var! Görüş açık, dolayısıyla yarın benzer şartlarda çok eğlenebiliriz :)
İlk sektöre de yağmur yavaştan geliyor.
Şu anda herkes pite dönmüş vaziyette. Zaten bitime 3 dakika kaldı.
Rüzgar da saatte 40 km/s gibi bir hızda! Yarın bu şartlarda yağmur ustaları sürpriz yapabilir.
Pistin yarısı ise kuru desek yeridir :)
Ancak son üç dakikadır pistin özellikle arka bölümünde kıyamet seviyesi bir yağmur var, tam anlamıyla fırtına koptu!
Geçtiğimiz 10 dakika büyük debdebeye sahne oldu! İlk olarak neredeyse herkes geçiş lastiklerini taktı ve lastikleri sonraki güne hazırlamak için bir tur attı.
Kısa bir internet kesintisi yaşadık, herkesten özür dileriz.
Pistin etrafı tamamen kara bulutlarla kaplandı, rüzgar da epey artmış vaziyette! He tarafta yapraklar uçuşuyor!
Geleceğin şampiyonundan ufak bir başlangıç mı acaba :)
Oscar Piastri sağ arka lastiğiyle şampiyonlar duvarına dokunuyor!
Son 20 dakika. Yağmurun pisti teğet geçebileceği söyleniyor.
Hulkenberg ve Perez hariç herkes en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.
Anlık sıralama:

HAM RUS
SAI ALO
LEC VER
BOT PER
STR GAS
PIA MAG
NOR ZHO
TSU DEV
ALB OCO
SAR HUL
Pilotlar şu an 4-5 saniye yavaş turlar atıyorlar, yarış temposuna odaklandılar -bu ne kadar doğru bir karar bilemeyiz, birkaç dakikaya yağmur bekleniyor.
Son 25 dakika! Seans 90 dakika olunca ne pilotlar için, ne bizim için bitmek bilmiyor :)
HAM-RUS farkı sadece 0.027 saniye.
George Russell da ikinci sırada! Seansın büyük bölümünü son iki sırada geçiren Mercedes artık ilk iki sırada!
1.13.718! LEWIS HAMILTON LİDER!
De Vries'e 10 dakika içinde yağmur yağacağı söyleniyor! Pistin etrafonı da kara bulutlar sarmış vaziyette, Montreal'in merkezinde yağmur başlamış gibi!
Herkesin en hızlı turları yumuşak hamurla geldi ve ilk 15 sıra 1.1 saniyenin içinde!
Şu anda Perez, Ocon ve Hulkenberg hariç herkes pistte -yani Perez hariç herke pistte.
Beşinciliğe yükseldi Alonso. Russell ise Hamilton kadar hızlı bir tur atamadı ve 12. sırada.
Alonso en iyi ilk sektörle geliyor.
Son 35 dakikadayız. Sıralama şu şekilde:

SAI LEC
VER BOT
PER HAM
GAS PIA
MAG NOR
RUS STR
TSU ALO
ALB OCO
ZHO DEV
SAR HUL
1.14.356 ile beşinciliği alıyor Lewis! En sevdiği pistlerden birisi Montreal.
Russell ve Hamilton seansın bu noktasına kadar nispeten yavaş turlar atmışlardı, ancak peş peşe iyi derecelerle gelecekler şimdi!
RUS, ALB, PIA, MAG, TSU, SAR, DEV, ZHO ve HAM pistte.
Yeşil bayrak sallanıyor, seans devam ediyor!
Herkes piste döndü, muhtemelen 3-4 dakikaya yeniden başlarız.
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