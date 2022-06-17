Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

2022 Kanada Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Biz de geç saatlerde karşınızda olduğumuz bu seansa nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleydim. Sonraki seanslarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Pilotlar start antrenmanları için gride doğru yol alıyorlar, sonrasında bir boş tur atıp pite dönecek ve günü kapatacaklar.
Seansın sürprizleri ise Alpine ve Aston Martin. Vettel 4, Alonso 5. sırada yer alarak bir diğer güçlü performans ortaya koydular.
Bu seans rakibine çok daha yakın olan Leclerc 2, Sainz 3. sıradayken sürekli gerileyen ancak umursamayan Perez 11.
Damalı bayrak sallanıyor! Derecesini geliştirebilecek bir isim yok, dolayısıyla ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da lider Verstappen oluyor!
Son 1 dakika, ilk seanstaki gibi en hızlı turlar ilk dakikalarda geldi ve uzun bir süredir pilotlar -ikinci antrenman klasiği olarak- yarış temposuna odaklanmış durumdalar.
Alonso ve Hamilton pitte.
Her iki seansta da yalnızca belli noktalarda gaza basan pilotlar, günlerinin çoğunluğunu veri toplayarak geçirdiler.
Son 4 dakika, oldukça sakin iki seansı geride bırakıyoruz.
Hamilton aracın sürülemez olduğunu söylüyor ve pite dönüyor.
Bottas hariç herkes pistte. Seansı sorunlu geçen Fin pilot, tek bir tur bile atamadı.
Pilotlar uzun sürüşlere devam ediyorlar, derecelerin gelişmesi çok düşük bir olasılık.
Perşembe çok şiddetli bir yağmur görmüştük, bakalım benzer koşullarla karşı karşıya kalacak mıyız?
Son 7 dakika, kara bulutların piste yaklaştığını ve rüzgarın arttığını görüyoruz.
Leclerc'in yanında ev sahibi Latifi'nin de burada hata yaptığını görüyoruz.
Leclerc de son virajı kaçıran isimlerin arasına katılmış.
Son 10 dakika. Takımlar geçen seansta olduğu gibi bu seansta da son stinti yarış temposunda geçiriyorlar.
Pist sıcaklığı 35.4 dereceye kadar gerilemiş vaziyette.
Son 10 dakikaya yaklaşılırken sıralamada büyük değişiklikler yok:

VER LEC
SAI VET
ALO GAS
RUS NOR
RIC OCO
PER STR
HAM MAG
MSC ZHO
TSU ALB
LAT BOT
Sebastian Vettel'e bir inceleme daha! Yarış direktörlerinin direktiflerine uymayan ve ilk virajı kaçırmasının ardından piste dönüş için ayrılan çizgiden dönmeyen Vettel'in bu olayı seans sonu incelenecek.

Aynı inceleme Pierre Gasly'e de yapılacak.
Bottas bu seansı da tur atamadan kapatacak gibi.
Norris, Magnussen, Zhou ve Bottas hariç herkes pistte.
Alpine pilotlarında ise sert hamur var.

Yumuşak hamur kullananlar: LEC, SAI, STR, ALB

 

Orta hamur kullananlar: VER, VET, GAS, RUS, RIC, PER, HAM, TSU
Pistteki pilot sayısı 14'e yükseldi, yine oldukça farklı lastik seçimleri var.
Pilotlar yavaş yavaş piste dönüyorlar, pistte 10 pilot var.
Verstappen'e seansın bitiminin ardından ağır yağmur beklendiği söylendi!
Bottas halen tur atabilmiş değil.

Son 20 dakikaya girilirken sıralama:

 

VER LEC
SAI VET
ALO GAS
RUS NOR
RIC OCO
PER STR
HAM MAG
MSC ZHO
TSU ALB
LAT BOT
Zhou ve Ricciardo trafikten şikayet ettiler.
Russell ve Stroll de yumuşak hamurla pistte.
Leclerc yumuşak hamurla pistte.
Son şampiyon orta hamur tercih etmiş vaziyette, Verstappen dışında Tsunoda'da da orta hamur var.
Verstappen yeniden pistte.
Yumuşak hamurlarla özellikle orta sıra takımlarının derecelerini ciddi anlamda geliştirdiği ikinci stintin ardından yine yarış simülasyonlarına yönelinecek bir son stint izleyebiliriz.
Sainz da pite dönüyor. An itibariyle Norris, Ricciardo, Magnussen, Schumacher, Tsunoda ve Zhou hariç herkes pitte.
Vettel son virajda bir parçanın gevşediğini söyledi ve pite döndü. Mekanikerler aracı inceliyor.
Perez 11. sıraya kadar gerilemiş durumda, Aston Martin ve Alpine ise ilk seansta olduğu gibi yüksek tempolarını sürdürüyorlar.
Gasly 1.14.979 ile 6. sıraya yükseliyor.
İlk 35 dakika geride kalırken sıralama şu şekilde:

VER LEC
SAI VET
ALO RUS
NOR RIC
OCO PER
GAS STR
HAM MAG
MSC TSU
ZHO ALB
LAT BOT
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Kanada Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?

1 g
2
Formula 1

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

24 dk
3
Formula 1

Kanada GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci oldu

14 s
4
Formula 1

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"

2 s
5
Formula 1

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"

2 s
Son Haberler
Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"
F1

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

24dk
Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"
F1

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"

1 s
Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"
F1

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"

2 s
Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"
F1

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"

2 s
Ricciardo, F1'deki dans partnerini McLaren'da yeniden buldu mu?
F1

Ricciardo, F1'deki dans partnerini McLaren'da yeniden buldu mu?

4 s
Son Videolar
Kanada GP Öncesi: Gilles Villeneuve'de sanal bir tur 01:23
Formula 1
13 Haz 2022

Kanada GP Öncesi: Gilles Villeneuve'de sanal bir tur

2022 Azerbaycan GP: Yarış gridi 00:53
Formula 1
11 Haz 2022

2022 Azerbaycan GP: Yarış gridi

F1® Manager 2022 fragmanı 01:49
Formula 1
8 Haz 2022

F1® Manager 2022 fragmanı

Grand Prix Greats: Azerbaycan'dan öne çıkan kareler 03:50
Formula 1
8 Haz 2022

Grand Prix Greats: Azerbaycan'dan öne çıkan kareler

Sanal tur: Bakü'de bir tur atıyoruz 01:53
Formula 1
7 Haz 2022

Sanal tur: Bakü'de bir tur atıyoruz

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.