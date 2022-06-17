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Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı
2022 Kanada Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Biz de geç saatlerde karşınızda olduğumuz bu seansa nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleydim. Sonraki seanslarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Ben Altay Gök, 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleydim. Sonraki seanslarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Pilotlar start antrenmanları için gride doğru yol alıyorlar, sonrasında bir boş tur atıp pite dönecek ve günü kapatacaklar.
Seansın sürprizleri ise Alpine ve Aston Martin. Vettel 4, Alonso 5. sırada yer alarak bir diğer güçlü performans ortaya koydular.
Bu seans rakibine çok daha yakın olan Leclerc 2, Sainz 3. sıradayken sürekli gerileyen ancak umursamayan Perez 11.
Damalı bayrak sallanıyor! Derecesini geliştirebilecek bir isim yok, dolayısıyla ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da lider Verstappen oluyor!
Son 1 dakika, ilk seanstaki gibi en hızlı turlar ilk dakikalarda geldi ve uzun bir süredir pilotlar -ikinci antrenman klasiği olarak- yarış temposuna odaklanmış durumdalar.
Her iki seansta da yalnızca belli noktalarda gaza basan pilotlar, günlerinin çoğunluğunu veri toplayarak geçirdiler.
Son 10 dakika. Takımlar geçen seansta olduğu gibi bu seansta da son stinti yarış temposunda geçiriyorlar.
Son 10 dakikaya yaklaşılırken sıralamada büyük değişiklikler yok:
VER LEC
SAI VET
ALO GAS
RUS NOR
RIC OCO
PER STR
HAM MAG
MSC ZHO
TSU ALB
LAT BOT
VER LEC
SAI VET
ALO GAS
RUS NOR
RIC OCO
PER STR
HAM MAG
MSC ZHO
TSU ALB
LAT BOT
Sebastian Vettel'e bir inceleme daha! Yarış direktörlerinin direktiflerine uymayan ve ilk virajı kaçırmasının ardından piste dönüş için ayrılan çizgiden dönmeyen Vettel'in bu olayı seans sonu incelenecek.
Aynı inceleme Pierre Gasly'e de yapılacak.
Aynı inceleme Pierre Gasly'e de yapılacak.
Yumuşak hamur kullananlar: LEC, SAI, STR, ALB
Orta hamur kullananlar: VER, VET, GAS, RUS, RIC, PER, HAM, TSU
Son 20 dakikaya girilirken sıralama:
VER LEC
SAI VET
ALO GAS
RUS NOR
RIC OCO
PER STR
HAM MAG
MSC ZHO
TSU ALB
LAT BOT
Yumuşak hamurlarla özellikle orta sıra takımlarının derecelerini ciddi anlamda geliştirdiği ikinci stintin ardından yine yarış simülasyonlarına yönelinecek bir son stint izleyebiliriz.
Sainz da pite dönüyor. An itibariyle Norris, Ricciardo, Magnussen, Schumacher, Tsunoda ve Zhou hariç herkes pitte.
Perez 11. sıraya kadar gerilemiş durumda, Aston Martin ve Alpine ise ilk seansta olduğu gibi yüksek tempolarını sürdürüyorlar.
İlk 35 dakika geride kalırken sıralama şu şekilde:
VER LEC
SAI VET
ALO RUS
NOR RIC
OCO PER
GAS STR
HAM MAG
MSC TSU
ZHO ALB
LAT BOT
VER LEC
SAI VET
ALO RUS
NOR RIC
OCO PER
GAS STR
HAM MAG
MSC TSU
ZHO ALB
LAT BOT
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