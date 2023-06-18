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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP

2023 Kanada GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Yarış hafta sonu sona ererken, bizler de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Avusturya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar padoğa geldiler, Jenson Button'a röportaj verecekler.

Röportajlar kısa süre içinde sitemizde olacak.
Günün sürücüsü ise Alex Albon! Tek pitle, 57 tur lastik koruyarak yedinciliği söke söke aldı!

Williams'ın -2021 Belçika GP'sini saymazsak- 2021 Macaristan GP'sinden bu yana en iyi sonucu. O yarışta Nicholas Latifi yedinci olmuştu.
TAM SIRALAMA:

VER ALO
HAM LEC
SAI PER
ALB OCO
STR BOT
PIA GAS
NOR TSU
HUL ZHO
MAG DEV

RUS ve SAR yarış dışı.
Perez de en hızlı turu attı bu arada: yumuşak hamurla 1.14.481 geliyor!
Verstappen bu arada 41. zaferini alarak Ayrton Senna ile de zaferleri eşitledi!
Norris damalı bayrağı dokuzuncu gördü ancak ceza ile 13. sıraya düştü. McLaren puansız kapatıyor hafta sonunu.
STROLL DÜZLÜKTE BOTTAS'I GEÇİYOR! SON SANİYE DOKUZUNCULUĞA UZANIYOR!
Albon yedinci, Ocon sekizinci.
Norris geçemiyor!
İkinci sektör çıkışında Norris'ten yine atak geldi, Ocon'u epey zorladı ama geçemedi! Şimdi de arka düzlükte deniyor!
Leclerc dört, Sainz beşinci. Tek pit stratejisiyle kazanmayı başardılar.
Alonso ikinci, Hamilton üçüncü!
VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA ULAŞIYOR VE BU SEZON ALTINCI KEZ GALİP GELİYOR!
Son tur! Verstappen kariyerinin 41. zaferine, Red Bull'un 100. zaferine ilerliyor!
Ocon'un arka kanadı halen sallanıyor.
Sorunsuz bir pitin ardından yeniden pistte Perez.
Perez pitte! En hızlı tur denemesi gelecek.
Son 2 turdayız. VER farkı 10 saniyeye çıkarttı. ALO da 3.3 saniyeye çıkarttı.
Son 3 tur! Albon yedinciliğe tutunacak gibi, Norris ise beş saniye cezasını bertaraf etmek için uğraşıyor.
Norris ikinci sektörün girişinde Ocon'a karşı kapıyı açık görüyor, dalıyor ancak Ocon yerini koruyor savunma çizgisine oturarak!
Ocon'un arka kanadı ciddi anlamda sallanıyor, sanki düşebilecek gibi! Norris de belirtiyor bu durumu, tehlikeli olduğunu söylüyor.
ALO-HAM farkı 3.1 saniyeye çıkarttı.
Norris de Stroll ile aynı yerde çok ufak bir hata yapıyor.
Stroll ise üçüncü sektörün girişinde bir hata yapıyor, dışarı açılıyor. Bottas rahatlamıştır. Norris'in beş saniye cezası olduğu için biraz tutunursa puan alacak yine de Lance.
Norris geçişini yaptıktan sonra tempoyu arttırdı, Ocon'un hemen arkasına kadar geldi.
Son 5 tur. Sıralama:

VER ALO
HAM LEC
SAI PER
ALB OCO
NOR BOT
STR PIA
GAS TSU
HUL ZHO
MAG DEV

RUS ve SAR yarış dışı.
Verstappen'den hata geliyor: ikinci sektörde kerb'e fazla çıkıyor ancak gülerek karşılıyor.
ALB-OCO farkı 0.3 saniye. Albon çok iyi savunma yapıyor. Ocon eğer ki Norris tehdidini istemiyorsa hemen Albon'u geçmeli.
Bottas halen puan barajında ancak arkasında aç bir Stroll var.
Orta grupta atak var: Norris Bottas'ı geçiyor, arka düzlük öncesi geçişini yaptığı için DRS'yi rakibine veriyor ancak yerini koruyor!
Alonso gazı açtı.
2.3 saniyeye kadar çıktı ALO-HAM farkı.
Alonso'da arka fren sorunu olduğu bilgisini vermişti Mercedes pit duvarı.
Alonso'ya Hamilton'ın 1.9 saniye geride olduğu söylendi.

Alonso'da sakince "bana bırakın" dedi.
En büyük hayal kırıklığı Perez gibi, orta hamura geçtikten sonra düzenli olarak fark yedi Ferrari pilotlarından. 3.2 saniyeye kadar inen fark şu an 9 saniye.
VER-ALO farkı da düştü biraz. 8'den 7.7'ye indi.
Alonso uzun süre sonra ilk kez Hamilton'dan hızlı, 0.4 saniye aldı rakibinden bu tur!
1.15.396 ile en hızlı tur Hamilton'a ait birkaç turdur.
Alonso ile ilgili bir noktadan bahsedelim: Alonso birkaç tur önce "lift and coast" yapmaktan bıktığını söylemişti, benzin tasarrufu için uğraşıyor olma ihtimali var. Zaten bir noktadan sonra temposu çok düştü. Sert hamur kullanıyor olmasının payı da olabilir.
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