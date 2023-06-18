Canlı anlatım: Kanada GP
2023 Kanada GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Avusturya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Röportajlar kısa süre içinde sitemizde olacak.
Williams'ın -2021 Belçika GP'sini saymazsak- 2021 Macaristan GP'sinden bu yana en iyi sonucu. O yarışta Nicholas Latifi yedinci olmuştu.
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HAM LEC
SAI PER
ALB OCO
NOR BOT
STR PIA
GAS TSU
HUL ZHO
MAG DEV
RUS ve SAR yarış dışı.
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