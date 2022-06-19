Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Kanada GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 9. yarışı olan Kanada GP canlı anlatım seansı ile sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu "strateji savaşında" sizlerleydim. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu "strateji savaşında" sizlerleydim. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar podyum röportajları ve prosedürler için kapalı park alanına geliyor, röportajları ise 2009 dünya şampiyonu ve unutulmaz 2011 Kanada GP'si galibi Jenson Button yapıyor!
Verstappen pilotlar şampiyonasında Perez ile farkı 46 puana yükseltiyor bu galibiyetle! Leclerc ise Perez'in 3 puan arkasına kadar geldi yeniden, ancak Verstappen'in 49 puan gerisinde.
Russell 4, 14 sıra yükselen Leclerc 5, takım arkadaşını geride bırakmayı başaran Ocon 6, istediğini alamayan Alonso 7, Bottas 8, Zhou 9. sırada.
Son puan ise kendi evinde yarışan Stroll'e gidiyor!
Son puan ise kendi evinde yarışan Stroll'e gidiyor!
Bu arada az önce Alonso'ya bir motor probleminin olduğu ve Ocon'u geçmemesi gerektiği söylendi, Alonso ise "100 kat daha hızlıyım bu hafta sonu" diyerek tepki gösterdi!
Sainz mücadeleyi sürdürüyor, ancak Verstappen ilk sektörde farkı açarak Ferrari'ye mücadele imkanı tanımıyor.
Leclerc-Russell farkı 2.4 saniye. Fark hızlı bir şekilde kapanmıyor, Leclerc için podyum şansı epey düşük.
Sainz DRS mesafesinde ancak yine geçiş yapabilecek kadar boşluğa sahip değil, 1.15.749 ile en hızlı turu almayı başardı.
Orta grupta Ocon-Alonso-Bottas üçlüsünün birbirlerinin DRS'sinde olduğunu görüyoruz, Leclerc ise Ocon'dan koptu, fark 2 saniye.
Çok Okunanlar
18 Haz 2022
11 Haz 2022
8 Haz 2022