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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 9. yarışı olan Kanada GP canlı anlatım seansı ile sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Kanada GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu "strateji savaşında" sizlerleydim. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar podyum röportajları ve prosedürler için kapalı park alanına geliyor, röportajları ise 2009 dünya şampiyonu ve unutulmaz 2011 Kanada GP'si galibi Jenson Button yapıyor!
Verstappen pilotlar şampiyonasında Perez ile farkı 46 puana yükseltiyor bu galibiyetle! Leclerc ise Perez'in 3 puan arkasına kadar geldi yeniden, ancak Verstappen'in 49 puan gerisinde.
En hızlı tur puanı da 1.15.749 ile Sainz'a gidiyor.
Russell 4, 14 sıra yükselen Leclerc 5, takım arkadaşını geride bırakmayı başaran Ocon 6, istediğini alamayan Alonso 7, Bottas 8, Zhou 9. sırada.

Son puan ise kendi evinde yarışan Stroll'e gidiyor!
Carlos Sainz 2, Bahreyn'den sonra ilk podyumuna ulaşan Lewis Hamilton üçüncü!
VE DAMALI BAYRAK! MAX VERSTAPPEN, GALİBİYETE ULAŞAN İSİM OLUYOR!
Sainz zorlamayı bıraktı, Verstappen galibiyete gidiyor!
Zhou ise Bahreyn'den sonra bir kez daha puana gidiyor.
Bottas'ın Alonso'ya çok yakın olduğunu görüyoruz, bakalım son tur bir geçiş görecek miyiz?
Hamilton rahat bir farkla podyuma giderken, Leclerc de Russell'ı yakalayamadı!
Son tur, Sainz-Verstappen farkı yarım saniye. Sainz için son şanslar.
Alonso halen Ocon'un DRS mesafesinde, arkasında ise Bottas var.
Bu arada az önce Alonso'ya bir motor probleminin olduğu ve Ocon'u geçmemesi gerektiği söylendi, Alonso ise "100 kat daha hızlıyım bu hafta sonu" diyerek tepki gösterdi!
Son 2.5 tur, Sainz-Verstappen mücadelesi sürüyor ancak geçiş olacak gibi durmuyor.
Sainz mücadeleyi sürdürüyor, ancak Verstappen ilk sektörde farkı açarak Ferrari'ye mücadele imkanı tanımıyor.
Leclerc-Russell farkı 2.4 saniye. Fark hızlı bir şekilde kapanmıyor, Leclerc için podyum şansı epey düşük.
Vettel'in güvenlik aracı ardındaki bir olayı yarıştan sonra incelenecek.
Stroll Ricciardo'yu geçerek 10. sıraya yükseldi.
Sainz DRS mesafesinde ancak yine geçiş yapabilecek kadar boşluğa sahip değil, 1.15.749 ile en hızlı turu almayı başardı.
Russell'ın 4 saniye önünde Hamilton var, Leclerc acaba podyum için bastırabilecek mi?
Leclerc Russell'a yaklaşıyor, fark 3 saniye!
Bu tur farkı açması için çok kritik olacak.
Verstappen DRS mesafesinden çıkıyor!
Orta grupta Ocon-Alonso-Bottas üçlüsünün birbirlerinin DRS'sinde olduğunu görüyoruz, Leclerc ise Ocon'dan koptu, fark 2 saniye.
Sainz kovalamacayı sürdürüyor, son 9 tur!
Stroll de Vettel'i geçiyor, 40 turluk sert hamurda olan Vettel 12. sırada!
Leclerc Ocon'u geçiyor ve bu kez yerini sağlamlaştırıyor.
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor ancak ikinci sektörde yine Sainz epey hızlı!
Leclerc'in son virajda şikanı kaçırdığını görüyoruz.
Leclerc de Ocon'u geçti ancak Alpine pilotu yerini geri almayı başardı!
Sainz start düzlüğünde bir kez daha çok yakın ancak geçebilecek kadar yakın değil!
Sainz arka düzlüğe çok yakın geliyor!
Sainz Verstappen farkı yalnızca 0.7 saniye, son tura kadar liderlik mücadelesi göreceğiz gibi!
Leclerc Alonso'yu geçiyor! Ferrari pilotu 6. sırada, Ocon hemen önünde.
Verstappen en hızlı ilk sektörle geliyor.
Vettel kan kaybediyor, 11. sıraya kadar geriledi Ricciardo'ya da geçilerek.
1.15.897 ile en hızlı turu elde ediyor Sainz.
Start düzlüğüne gelinirken Sainz çok yakın!
Sainz en hızlı ikinci sektörle geliyor!
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