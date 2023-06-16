Canlı anlatım: Kanada GP 1. antrenman seansı
2023 Kanada GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu "antrenman seansının" anlatımında sizlerleydim. Bakalım ikinci seans gerçekleşecek mi, nasıl gerçekleşecek göreceğiz.
Şimdilik hoşça kalın!
Seansın lideri Valtteri Bottas ancak sadece 12 pilot tur zamanı atabildi, neredeyse hiçbir tur anlamlı değildi.
Domenicali de bunun üstüne Barselona pist yönetimine resmi bir uyarı çekmişti.
Organizasyon açısından büyük bir sıkıntı. Stefano Domenicali'nin pist yönetimine ciddi uyarıları olacaktır.
İki antrenman seansı arasında 2.5 saat bulunması gerektiği için saat akmaya devam ediyor, televizyon/kamera sorunu çözülemezse bu seans güme gidecek diyebiliriz kaba tabirle!
KIRMIZI BAYRAK PERİYODUNUN DEVAM SEBEBİNİ ÖĞRENİYORUZ!
Pistte bulunan kaynaklarımıza göre pistteki kamera sisteminde bir arıza meydana gelmiş vaziyette, organizatörler durumun üstünde çalışıyor.
Ancak şu anda güvenlik sebebiyle seans başlatılamıyor.
Tablo şu şekilde:
BOT STR
ALO PER
VER PIA
MAG HUL
ZHO SAI
LEC DEV
BOT, PIA, MAG, HUL,Z HO, SAI, LEC ve DEV orta hamurda.
STR, ALO, PER ve VER yumuşak hamurda.
Bu noktaya bariyer yerleştiren FIA, haksız avantajları engellemeye çalışacak.
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