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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Kanada GP 1. antrenman seansı

2023 Kanada GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımızı sona erdiriyoruz.

Ben Altay Gök, bu "antrenman seansının" anlatımında sizlerleydim. Bakalım ikinci seans gerçekleşecek mi, nasıl gerçekleşecek göreceğiz.

Şimdilik hoşça kalın!
Tam bir skandalla karşı karşıyayız, bu skandal hakkında çok şey yazılıp çizilecektir.
Kamera sistemindeki sorunlar düzeltilemedi, dolayısıyla seans bitime 10 dakika kala iptal edildi.

Seansın lideri Valtteri Bottas ancak sadece 12 pilot tur zamanı atabildi, neredeyse hiçbir tur anlamlı değildi.
EVET, NİHAİ KARAR GELİYOR VE SEANS İPTAL EDİLİYOR!
FIA'DAN BİR DUYURU DAHA GELİYOR!

İkinci antrenman seansının uzatılması seçeneği masada.
Son 13 dakika. Seans kamera sorunu çözülemezse böyle bitecek.
Tabi pistin yanında metro istasyonu olması da hoş bir detay, nitekim Pendik marmaray veya Tavşantepe metro durağından otobüslere bindiğimiz saniyeler dün gibi aklımızda :)
Geçen yıl İspanya GP'sinde sıkıntılar yaşanmıştı, özellikle metro istasyonunun yetersizliğinden ötürü piste ulaşım ve pistten dönüş epey zorlaşmıştı.

Domenicali de bunun üstüne Barselona pist yönetimine resmi bir uyarı çekmişti.
Pistte elektrikler seans öncesi iki kez gitmişti, bir daha gittiğini söyleyenler de var, jeneratörler çalışıyor büyük ihtimalle.

Organizasyon açısından büyük bir sıkıntı. Stefano Domenicali'nin pist yönetimine ciddi uyarıları olacaktır.
F1'den bir bilgi daha geliyor:

İki antrenman seansı arasında 2.5 saat bulunması gerektiği için saat akmaya devam ediyor, televizyon/kamera sorunu çözülemezse bu seans güme gidecek diyebiliriz kaba tabirle!

KIRMIZI BAYRAK PERİYODUNUN DEVAM SEBEBİNİ ÖĞRENİYORUZ!

Pistte bulunan kaynaklarımıza göre pistteki kamera sisteminde bir arıza meydana gelmiş vaziyette, organizatörler durumun üstünde çalışıyor.

Ancak şu anda güvenlik sebebiyle seans başlatılamıyor.
Motor seslerini duyuyoruz yavaş yavaş.
Seansta 20 dakika geride kaldı, Gasly'nin aracı 10 dakikadır kaçış alanında, ancak halen seans başlamadı!

Tablo şu şekilde:

BOT STR
ALO PER
VER PIA
MAG HUL
ZHO SAI
LEC DEV

BOT, PIA, MAG, HUL,Z HO, SAI, LEC ve DEV orta hamurda.

STR, ALO, PER ve VER yumuşak hamurda.
Zirvede 1.18.728 ile Bottas var, turunu orta hamurla attı.
Bekleyiş 12 dakikadır devam ediyor. Gasly durmadan önce atılan zaman turları da ilk kez zaman ekranlarına yansıyor.
Araç çekileli dört dakika oldu ancak kırmızı bayrak devam ediyor.
Ancak yaklaşık yedi dakika kaybedildi.
Seans bir dakika içinde yeniden başlayabilir. Araç kaçış alanına çekildi.
Evet, görevliler yeniden aracın yanında. Gasly aracı çalıştıramadı. Alpine'in bir aracı için seans sona eriyor böylece.
Gasly aracı tamamen durdurmuş gibi.
Araç halen durdurulmamış vaziyette, pist görevlilerine de araçtan uzaklaşmalarını ve aracı hareket ettirmeye çalışacağını iletiyor Gasly.
Gasly halen aracında, pist görevlileri aracın yanına geldi. Dört görevli aracı kaçış alanına itecek.
Kırmızı bayrak! Seans durduruluyor!
Araç hareket etmezse kırmızı bayrak görmemiz %99.
İkinci sektörde sarı bayraklar var. Gasly durmuş vaziyette!
Dakika bir gol bir: Gasly vites kutusunun arızalandığını söylüyor.
İlk virajı kaçıranlar kaçış alanından geçip ikinci viraj çıkışından geri dönebiliyordu, bu da startta birçok ismin haksız avantaj sağlamasına yol açıyordu.

Bu noktaya bariyer yerleştiren FIA, haksız avantajları engellemeye çalışacak.
Bu yıl pistte önemli bir değişiklik var: 2. virajın çıkışındaki kaçış alanına bir bariyer yerleştirildi!
Seans başlıyor, açılışı Max Verstappen yapıyor!
Seansın başlamasına saniyeler kaldı.
Bir diğer detay da kısa süre önce pistte elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin devreye alınması. Şu anki durum hakkında bilgimiz henüz yok.
Hafta sonu genelinde yağmur beklentisi var ancak seans saatlerini ne kadar etkileyeceği belli değil.
Monako ve İspanya GP'lerinin ardından bir hafta ara veren F1, bu hafta sonu en sevilen pistlerden Montreal ile geri dönüyor.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.
Herkese iyi akşamlar, 2023 Kanada GP'si ilk antrenman seansı canlı anlatımına hoş geldiniz!

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