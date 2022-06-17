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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Kanada GP 1. antrenman seansı

2022 Kanada Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Kanada GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Biz de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İkinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, yavaş bir turun ardından pite dönerek ikinci antrenman seansı için hazırlıklara başlayacaklar.
İlk 10 sırayı ise fena bir gün geçirmeyen Ricciardo tamamladı.
Mercedes yavaş başladığı seansı Russell ile 6, Hamilton ile 8. sırada tamamlarken seansın sürpriz takımlarından bir diğeri Aston Martin ise kendi evinde yarışan Stroll ile 7, Vettel ile 9. sırada.
Perez ve Leclerc ise 4. ve 5. sıradalar.

Son dakikada bir sürpriz çıkmıyor ve Max Verstappen 1.15.158 ile 1. antrenman seansını lider tamamlıyor!

Carlos Sainz 0.250 seniye farkla ikinci sıradayken, seansın en büyük sürprizi orta hamurla 1.15.531 gibi bir dereceye imza atan Fernando Alonso! İspanyol pilot seansı üçüncü sırada tamamladı.
Bottas son sektöre girilirken yaptığı bir blokajın ardından damalı bayrağı görmeden pite döndü.
Damalı bayrak sallanıyor, pilotlar son turlarını tamamlayacaklar ve seansı yavaş yavaş noktalayacağız.
Son 1 dakika, pilotlar en hızlı turlarından yaklaşık 1.5-2.5 derece daha yavaş turlarla ilerlediler son stintin tamamında, son dakikada gelişen bir derece göreceğiz gibi durmuyor.
Leclerc arka lastiklerin tükendiğinden bahsediyor. Eğer lastik aşınması bu denli yüksek seviyede olursa İspanya gibi bir diğer strateji mücadelesi izleyebiliriz.
Son 2 dakika. Hava sıcaklığı ve pist sıcaklığı seansın başlangıcına göre yaklaşık 1 derece artmış durumda.
Norris araçtan inmiş durumda.
Tsunoda da piste döndü, Norris hariç herkes pistte!
Son 5 dakika, pilotlar nispeten sakin şekilde turlamaya devam etmekteler.
Magnussen pistte, Tsunoda pite döndü. Son dakikalarda pist kalabalık ancak trafik yok, herkes arkasıyla belli bir fark açtı ve istikrarlı turlar atıyor.
Hamilton ve Zhou pistte.
Orta hamur kullanan pilotlar şu anda yarış temposuna yönelmiş durumdalar, dereceler uzun süredir gelişmedi.
Hamilton, Norris, Zhou ve Magnussen pitteki isimler.
Üçüncü ve son stintte pilotların çoğu orta hamur tercih etti. Tsunoda, Ocon ve Bottas ise yumuşak hamur kullanıyor.
Son 11 dakika, 16 pilot pistte ancak yoğun bir hareketlilik yok.

Son 15 dakikaya girilirken sıralama:

 

VER SAI
ALO PER
LEC RUS
STR HAM
VET RIC
GAS NOR
ALB BOT
TSU OCO
ZHO MSC
LAT MAG
Alonso, orta hamurla 1.15.531 yapıyor ve üçüncü sıraya yükseliyor.
Verstappen pistte, o da orta hamur tercih etmiş.
Ocon da pistte, bugün ilk kez yumuşak hamuru deneyecek Fransız pilot.
Perez de orta hamurla piste dönüyor.
Russell 5, Alonso 8. sıraya yükselmiş vaziyetteler.
Seansın ilk dakikalarında yumuşak hamur tercih etmişti bu ikili.
Pite dönen isimler arasından bazıları farklı lastiklerle yeniden pistte. Bu isimler, orta hamura geçen Alonso ve Leclerc.
Hamilton 1.15.877 ile 6. sıraya yükseliyor.
An itibariyle VER, PER, STR, RIC, ALB, BOT, TSU ve OCO pitte.
Son stintler öncesi daha farklı ayarlar deneyecek takımlar, bakalım dereceler gelişecek mi, 1.14'leri görecek miyiz?
Yavaş yavaş son 20 dakikaya yaklaşılırken birçok pilotun kısa veya uzun ziyaretler için pite yöneldiğini görüyoruz.
Şu ana kadar seansın sürprizi kesinlikle Aston Martin, halen 5-6. sıradalar.
Russell 12. sıraya yükseliyor. Mercedes pek de iyi bir başlangıç yapamadı.
Mercedes'te Hamilton 14, Russell 15. sırada.
Verstappen 1.15.158 ile lider, üçüncü sektörde de en hızlı isim!
Stroll, Bottas ve Ocon pitte.
Russell ve Schumacher de pistte.
Perez pitte, Verstappen ise pistte.

Son 26 dakikaya girilirken sıralama şu şekilde:

 

SAI PER
LEC VER
STR VET
RIC ALB
ALO BOT
HAM TSU
RUS GAS
LAT OCO
NOR MAG
ZHO MSC
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