Prime'a abone ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

2023 Katar GP'si öncesi sıralama turlarında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Kendinize iyi bakın!
Evet, bugünlük canlı yayınımızın sonuna geldik! Yarın sprint sıralama turlarında görüşmek üzere.
Hamilton da az daha spin atıyormuş, iyi tutmuş aracı
Norris  birkaç noktada büyük hatalar yapmış, muhtemelen pole derecesine çok daha yakın olabilirdi
Norris batırdığını söylüyor...
Sıralama;
VER
NOR
RUS
PIA
HAM
ALO
LEC
GAS
OCO
BOT
2023 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!
Hamilton turu bırakıyor, Leclerc bırakıyor
Gasly 8. sıra!
Piastri 4. sırada!
Hamilton ve Piastri'yi bekliyoruz
Russell turu tamamlıyor; 3. sıra!
Alonso üçüncü sıraya çıkıyor, Norris ikinci sırayı alıyor
Max pite döndü, turu bıraktı
Şu anda Max'ten daha iyi bir turla gelen kimse yok
Norris ilk sektörde epey yavaş
Gözler Norris, Verstappen ve diğerlerinde
Son 1 dakika!
Son turlar başlıyor!
Norris'in turu silindi tabii
Yeni sıralama;
VER
HAM
RUS
PIA
LEC
OCO
ALO
GAS
BOT
NOR
Leclerc şimdi ilk gerçek turunu attı ve beşinci sırada kaldı
Hamilton 1:24.3 yapıyor
Hamilton'ı bekliyoruz!
Verstappen 1:23.778 ile zirvede!
Verstappen en iyi turla geliyor
Piastri 1:24.540 yapıyor
Norris'in turu siliniyor!
Norris 1:24.0 yapıyor!
Alonso 1:25.257 yapıyor, çok iyi bir tur değil
Mor ilk sektör Norris'e geçiyor
Alonso mor ilk sektörle geliyor
Leclerc hata yapıyor ve pist dışına uçuyor, turu bıraktı
Tura başlayan ilk isim Leclerc
10 sürücünün tamamı pistte!
Son dans başladı!
 
Perez büyük hayal kırıklığı yaşıyor, Sainz da öyle. Aslına bakarsanız hata yapan Albon da çok üzgün
Son bölümde iki Mercedes, iki Alpine, iki McLaren, Leclerc, Bottas, Alonso ve Verstappen olacak.
Seans sonucu
HAM
VER
NOR
PIA
RUS
GAS
OCO
LEC
ALO
BOT
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

1
Formula 1
Katar GP

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti! 2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

2
Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

3
Formula 1
Katar GP

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı! Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

F1, lastiklerle alakalı endişeler nedeniyle Katar GP programını değiştirdi!

F1, lastiklerle alakalı endişeler nedeniyle Katar GP programını değiştirdi!

4
Formula 1
Katar GP

F1, lastiklerle alakalı endişeler nedeniyle Katar GP programını değiştirdi! F1, lastiklerle alakalı endişeler nedeniyle Katar GP programını değiştirdi!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu!

5
Formula 1
Katar GP

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu! 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu!

Son Haberler
Lawson: "Hatam yüzünden birkaç puanı kaybettik"

Lawson: "Hatam yüzünden birkaç puanı kaybettik"

Formula 1
Katar GP

Lawson: "Hatam yüzünden birkaç puanı kaybettik" Lawson: "Hatam yüzünden birkaç puanı kaybettik"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Formula 1
Katar GP

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Formula 1
Katar GP

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Son Videolar
Singapur GP: Yarış gridi

Singapur GP: Yarış gridi

00:56
Formula 1

Singapur GP: Yarış gridi
MONZA Padok Günlükleri - 2023 İtalya Grand Prix VLOG - İtalya GP Rehberi

MONZA Padok Günlükleri - 2023 İtalya Grand Prix VLOG - İtalya GP Rehberi

31:48
Formula 1

MONZA Padok Günlükleri - 2023 İtalya Grand Prix VLOG - İtalya GP Rehberi
Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

15:13
Formula 1

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti
Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol