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Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları
2022 Japonya GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın sabah 08.00'da Japonya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pole pozisyonunun sahibi belli oluyor ancak Verstappen inceleme altında, dolayısıyla heyecan devam ediyor.
Ancak bizler anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ancak bizler anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
1990'ların önemli pilotlarından Johnny Herbert röportajlar için gride geliyor. Röportajlara da aynı şekilde kısa sürede sitemizden ulaşabilirsiniz.
Leclerc ve Sainz ilk turlarını geliştirdiler, ancak Verstappen'in ilk turu o kadar iyiydi ki Leclerc 0.010, Sainz 0.057 saniye geride kaldılar!
Alonso damalı bayrağa 7. sırada ulaşıyor. Hamilton 6, Russell 8. sırada. Norris ise son turunu atmayan Vettel'in gerisinde 10.
Son turlar başlıyor! Leclerc en önde, arkasından Ocon, Perez, Sainz ve Norris geliyor. Verstappen daha arkada.
Vettel pite dönüyor, az önce son turunu atmayacağını ima etmişti. Seyircileri selamlayıp Suzuka'ya ufak bir veda etti diyebiliriz.
Şu ana kadar seansın en büyük hayal kırıklığı 1.31'lerde kalan Ocon. İkinci bölümdeki derecelerinden daha kötü.
Norris-Verstappen arasındaki olay seansın ardından incelenecek. Verstappen'e ceza gelebilir, engelleme olarak nitelendirilirse 3 sıra ceza mümkün.
Boş turların ardından pilotlar pite dönüyorlar. Zaman turundaki tek isim Vettel, muhtemelen iki lastik ısıtma turu kaydetti.
Norris iyi bir turla gelirken boş turunda arkadan kayma yaşayan Verstappen'e takılmış 130r sonrası! Ciddi bir kazadan kaçınılmış.
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