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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları

2022 Japonya GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın sabah 08.00'da Japonya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pole pozisyonunun sahibi belli oluyor ancak Verstappen inceleme altında, dolayısıyla heyecan devam ediyor.

Ancak bizler anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
1990'ların önemli pilotlarından Johnny Herbert röportajlar için gride geliyor. Röportajlara da aynı şekilde kısa sürede sitemizden ulaşabilirsiniz.
Sıralama raporuna kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Son bölüm tam sıralama:

VER LEC
SAI PER
OCO HAM
ALO RUS
VET NOR
Yine de Ferrari çok yakın, yarın start belirleyici olabilir!
Leclerc ve Sainz ilk turlarını geliştirdiler, ancak Verstappen'in ilk turu o kadar iyiydi ki Leclerc 0.010, Sainz 0.057 saniye geride kaldılar!
Ancak pole pozisyonundaki isim Max Verstappen!
Böylece Ocon son turda iki Mercedes pilotunu birden mağlup ediyor!
Alonso damalı bayrağa 7. sırada ulaşıyor. Hamilton 6, Russell 8. sırada. Norris ise son turunu atmayan Vettel'in gerisinde 10.
Damalı bayrak! Verstappen derecesini geliştiremiyor ama ilk turu pole almaya yetti gibi!
Ocon 5. sıraya yükseliyor!
Sainz 3. sırada kaldı derecesini geliştirmesine rağmen! Verstappen şu an rahat gibi!
Perez 4. sırada kaldı.
1.29.314! Leclerc, Verstappen'in ilk turunu geçemiyor!
Ancak Leclerc 2. sektörde mor dereceyle geliyor!
Bu tur en iyi ilk sektör Sainz'dan geldi.
Son zaman turu Alonso'dan gelecek.
Son turlar başlıyor! Leclerc en önde, arkasından Ocon, Perez, Sainz ve Norris geliyor. Verstappen daha arkada.
Vettel pite dönüyor, az önce son turunu atmayacağını ima etmişti. Seyircileri selamlayıp Suzuka'ya ufak bir veda etti diyebiliriz.
Şu ana kadar seansın en büyük hayal kırıklığı 1.31'lerde kalan Ocon. İkinci bölümdeki derecelerinden daha kötü.
Son 3.30 dakika, ALO, RUS ve HAM hariç herkes pistte.
Norris-Verstappen arasındaki olay seansın ardından incelenecek. Verstappen'e ceza gelebilir, engelleme olarak nitelendirilirse 3 sıra ceza mümkün.
Vettel 6. sırada! Çok iyi bir tur, Mercedes pilotlarının önünde Alman pilot!
Şu an Vettel hariç herkes pitte.
Boş turların ardından pilotlar pite dönüyorlar. Zaman turundaki tek isim Vettel, muhtemelen iki lastik ısıtma turu kaydetti.
Norris iyi bir turla gelirken boş turunda arkadan kayma yaşayan Verstappen'e takılmış 130r sonrası! Ciddi bir kazadan kaçınılmış.
Vettel halen zaman turu kaydetmedi.
Derken Alonso 5. sıraya yükseliyor, Mercedes pilotlarını geçiyor!
Russell 5, Hamilton 6, Norris 7. sırada.
1.29.304! Verstappen lider!
Verstappen iyi bir turla geliyor!
Sainz 1.29.702 ile 2. sırada!
Leclerc 1.29.557. Perez 0.4 saniye geride ikinci.
Ocon 1.31.106 ile ilk zaman turunu kaydediyor.
Verstappen ilk sektörde en hızlı isim!
ALO ve VET de pistteler.
Zaman turuna başlayan ilk isim Ocon, arkasından Leclerc geliyor.
ALO ve VET hariç herkes pistte an itibariyle.
Son bölüm başlıyor! Pole pozisyonu bakalım kime gidecek?
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