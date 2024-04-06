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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları

2024 Japonya GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Japonya GP Sıralama turları
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Norris, McLaren
  4. Sainz, Ferrari
  5. Alonso, Aston Martin
  6. Piastri, McLaren
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Leclerc, Ferrari
  9. Russell, Mercedes
  10. Tsunoda, RB
Durum: Durdu
Yarın sabah saat 08:00'de Japonya GP canlı anlatımında görüşmek üzere
Japonya GP sıralama turlarının canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
Red Bull'lar yarın ilk çizgide yarışa başlayacak arkalarında ise Norris ve Sainz olacak
 
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Norris, McLaren
  4. Sainz, Ferrari
  5. Alonso, Aston Martin
  6. Piastri, McLaren
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Leclerc, Ferrari
  9. Russell, Mercedes
  10. Tsunoda, RB
Pole pozisyonu Max Verstappen'e gidiyor
Verstappen derecesini geliştiriyor 1:28.197
Pole pozisyonu için son tur zamanları başlamak üzere
Leclerc 1:28.786 ile 7. sırada
Perez ve Verstappen yeniden piste çıkıyor
Seansın son 5 dakikasındayız...
Verstappen, Norris'in 0.249 saniye önünde
Herkes garajına dönmeye başlamışken Leclerc piste çıkıyor
İlk haklar sonunda ilk üç sıra;
Verstappen
Norris
Perez
Verstappen 1:28.240 ile lider
Zaman turları başladı birazdan ilk haklar sonundaki sıralamayı göreceğiz
Leclerc dışında diğer isimler pistte
Piste ilk sırada çıkan isimler Mercedes pilotları oldu
Yeşil ışıkla beraber Japonya'da pole pozisyonunun sahibini öğrenmeye hazırız
 
İkinci bölümde elenen isimler;
Ricciardo
Hulkenberg
Bottas
Albon
Ocon
Damalı bayrakla seansın sonuna geliyoruz
Hamilton 3. sıraya çıkıyor 1:28.887
Elenme bölümünde şu an;
Tsunoda
Ocon
Ricciardo
Hulkenberg
Albon
Son iki dakika içerisindeyiz bu bölümde elenen isimlerin kim olduğunu yakında öğreneceğiz
Tsunoda piste çıkıyor
Pilotlar tekrar piste yönelmeye başladılar
Seansın 4 dakikasındayız...
Pilotlar ikinci haklarını kullanmak için garajlara döndüler ve son hazırlıklarını yapıyorlar
Leclerc 1:29.196 ile 7. sırada Sainz ise, 1:29.099 ile 5. sırada
Alonso 1:29.082 ile 4. sırada
Perez, Verstappen 0.012 saniye gerisinde 2. sırada
Verstappen 1:28.740 ile ilk sırada
Verstappen zaman turuna başlarken diğer isimler de piste çıkıyorlar
Red Bull'lar hemen piste çıkıyorlar
Yeşil ışıkla beraber ikinci bölüm başlıyor
 
İlk bölümde elenen isimler;
Stroll
Gasly
Masnussen
Sargeant
Zhou
Japonya'da ilk bölümde bir sürpriz var Aston Martin'den Stroll ilk bölümde eleniyor
Damalı bayrak sallanıyor ve seans tamamlanıyor
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