Canlı anlatım
Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları
2024 Japonya GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Japonya GP Sıralama turları
Durum: Durdu
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Norris, McLaren
- Sainz, Ferrari
- Alonso, Aston Martin
- Piastri, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Leclerc, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Tsunoda, RB
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