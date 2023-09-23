Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları
2023 Japonya GP'si öncesi sıralama turlarında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın.
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