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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları

2023 Japonya GP'si öncesi sıralama turlarında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları sona ererken, bizler de anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın.
Q3 NİHAİ SIRALAMA:

VER PIA
NOR LEC
PER SAI
HAM RUS
TSU ALO
Piastri ikinci, o da ilk çizgide olacak. Çok iyi bir performans. Norris de üçüncü.
Max Verstappen, hafta sonu boyunca güçlü göründüğü Suzuka'da pole pozisyonunu kapıyor, hem de 0.6 saniye farkla!
HAM ise 7. sırayı alıyor.
PER beşinciliği aldı, iki Ferrari'nin arasına girdi.
Damalı bayrak sallanıyor.
PIA 2, NOR 3. sıradaki yerlerini korudular ancak derecelerini pek geliştiremediler.
Leclerc dördüncülüğü alıyor! Sainz ise beşinci sırada!
1.28.877! VERSTAPPEN 1.29 BARAJININ ALTINA İNİYOR!
VER ikinci sektörde de mor dereceyi aldı!
Ferrari yarım saniye geride ilk sektörde!
Son 1.30 dakika, VER ilk sektörde mor dereceyi aldı.
ALO da pite dönüyor. O da tek tur atmayı seçti sadece.
RUS pite dönüyor, diğerleri son zaman turlarına başlıyor.
HAM da pistte. Pole mücadelesi için herkesin bir söz hakkı olacak :)
HAM hariç herkes pistte şu an.
Ferrari pilotları da nihayet pistteler.
Alonso ise Perez'in sadece 0.150 saniye gerisinde altıncı.
1.30.219 ile Russell dördüncü! Perez'i geçiyor!
Son 4.30 dakika. Sadece RUS ve ALO zaman turlarındalar.
Ferrari büyük ihtimalle tek bir turla tamamlayacak seansı. Halen piste çıkmadılar.
ALO pistte, RUS da zaman turuna az sonra başlayacak.
Ferrari pilotları ve Alonso ise halen garajda.
PIA 0.4 saniye geride ikinci! NOR çok az geride üçüncü! McLaren çok hızlı!
HAM 3. sırada, o da VER'in 1.7 saniye gerisinde.
PER tam 1.4 saniye geride!
1.29.012 ile VER hafta sonunun en iyi turunu atıyor.
VER ilk sektörde takım arkadaşından 0.7 saniye hızlı!
Zaman turlarını Q2'de olduğu gibi Verstappen başlatıyor. Pistin ne kadar çabuk hızlandığı düşünülürse Verstappen için iyi bir konumda hızlı bir turla başlamak önemli olacka.
Q3 başlıyor!
LAW-ALO farkı 0.043 saniye sadece, LAW-GAS farkı ise 0.044 saniye! Farklar çok yakın.
Q2 NİHAİ SIRALAMA:

LEC VER
PER HAM
SAI PIA
TSU RUS
NOR ALO

LAW GAS
ALB OCO
MAG
Elenen isimler:

LAW GAS
ALB OCO
MAG
PER de son saniye 3. sırayı alıyor, VER ile farkı sadece 0.001 saniye!
Böylece Fernando Alonso 10. sırayı alarak Q3 serisini sürdürüyor!
Gasly 12. sırayı alıyor ve eleniyor. MAG da derecesini geliştiremeyecek, o da elendi.
TSU 7. sırayı alıyor, son bölüme kalıyor kendi evinde!
RUS 7. sıraya çıkıyor. LAW eleniyor.
RUS şu an 14 ama iyi bir turla geliyor.
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