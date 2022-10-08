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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

2022 Japonya GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim.

Saat 9.00'da anlatımda görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bizler de burada anlatıma nokta koyuyoruz.
Tam sıralama

VER SAI
LEC ALO
PER RUS
HAM NOR
OCO STR
RIC ALB
BOT VET
MAG MSC
TSU ZHO
LAT GAS
Böylece seansın lideri, son dakikalarda hızlı bir tur atan Verstappen oluyor!
20 pilotun tamamı pistte, bakalım kaçı start antrenmanı yapacak?
Hamilton çıktı son saniye.
Damalı bayrak sallanıyor, derece geliştiren yok
Zhou pistte son saniyelerdi.
Russell'ın da Gasly'e nerede arkaya çarptıyordum dediğini duyamayabiliyoruz.
Perez iyi bir tur attı ancak 5. sıradan öteye gidemedi.
Bakalım son dakika gelişen turlar görecek miyiz yoksa pilotlar son turları çıkış turu antrenmanına mı ayıracakklar
HAM ve ZHOU halen pitteler. Son 2.30 dakika.
Ocon ise 8. sıraya yükseldi.
Alonso 1.31.320 ile 4. sırada.
Perez pistte.
1.30.671! Verstappen bitime 4 dakika kala lider.
Verstappen ilk iki sektörde en hızlı isim!
HAM, PER, ve ZHO hariç herkes pistte.
Son 5 dakikaya girilirken sıralama:

SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
STR RIC
PER ALB
BOT VET
ZHO ALO
OCO TSU
LAT GAS
MAG MSC
Leclerc en iyi ilk sektörle geldiği turunda 0.015 saniye geride kalıyor ve 2. sıradan ileri gidemiyor.
Norris 6. sıraya yükseldi.
Herkeste yumuşak hamur var.
Son 6 dakika ve Perez hariç herkes pistte!
Son 10 dakikaya girilirken pist hafifçe doldu. Pitte sadece 8 pilot kaldı.
1.31.589! Hamilton 5. sırada kalıyor ve Russell'ı geçemiyor.
Russell 4. sırada.
Hamilton en iyi ilk sektörle geliyor.
Zhou 5. sırada! Yumuşak hamurla iyi bir derece geldi.
Günün en çalışkan ismi de 21 turla Hamilton. Tsunoda da kendi evinde taraftarlara küçük çaplı bir şov sunuyor, kendisi 20 turda.
Hamilton pistte.
PER, RUS ve ZHO hariç herkes pitte.
Zhou pistte.
Verstappen pitte.
Birçok pilot pite dönmüş vaziyette. Sadece VER, PER ve STR pistte.
Spoon, takvimin belki de en hata kabul etmeyen virajı.

Çizgiyi biraz dahi kaçırmamanız gerek.
Latifi'nin Spoon'da çizgiyi tutturamadığını ve hafifçe dışarı taştığını görüyoruz.
Orta hamurla gayet hızlı görünüyor son şampiyon.
1.31.316 ile ikinci sıraya yükseliyor Verstappen.
Verstappen kendi derecesini geliştirebilecek bir turla geliyor.
ALO, OCO, HAM, RUS, BOT, ZHO, MAG, RIC ve LAT pitteki isimler.
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