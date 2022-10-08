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Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı
2022 Japonya GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim.
Saat 9.00'da anlatımda görüşmek üzere, hoşça kalın!
Saat 9.00'da anlatımda görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bakalım son dakika gelişen turlar görecek miyiz yoksa pilotlar son turları çıkış turu antrenmanına mı ayıracakklar
Son 5 dakikaya girilirken sıralama:
SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
STR RIC
PER ALB
BOT VET
ZHO ALO
OCO TSU
LAT GAS
MAG MSC
SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
STR RIC
PER ALB
BOT VET
ZHO ALO
OCO TSU
LAT GAS
MAG MSC
Leclerc en iyi ilk sektörle geldiği turunda 0.015 saniye geride kalıyor ve 2. sıradan ileri gidemiyor.
Günün en çalışkan ismi de 21 turla Hamilton. Tsunoda da kendi evinde taraftarlara küçük çaplı bir şov sunuyor, kendisi 20 turda.
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