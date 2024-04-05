Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı
2024 Japonya GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
|
Japonya GP 3. antrenman seansı
Durum: Durdu
Takımlar ve pilotlar seansın ilk 40 dakikanın sonuna gelirken daha çok yarış simülasyonunda turlar attılar
Dün ikinci antrenman seansı yağmur altında tamamlanmıştı ama takımlar lastik sayısında sorun yaşamamak çok fazla piste çıkmamışlardı
Son Haberler
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Japonya GP
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"
Japonya GP
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı
Japonya GP
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı
Son Videolar
F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık
17:31
F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık
Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?
12:32
Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?
Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?
13:39
Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?
Öne Çıkan Yorumlar