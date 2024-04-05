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Formula 1

Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

2024 Japonya GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Japonya GP 3. antrenman seansı


  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Russell, Mercedes
  4. Hamilton, Mercedes
  5. Alonso, Aston Martin
  6. Norris, McLaren
  7. Sainz, Ferrari
  8. Piastri, McLaren
  9. Tsunoda, RB
  10. Leclerc, Ferrari
Durum: Durdu
Japonya GP sıralama turlarında saat 09:00'da görüşmek üzere
Japonya GP 3.antrenman seansının canlı anlatımının sonuna geliyoruz
Seansı ilk üç sırada bitiren isimler

  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Russell, Mercedes
Damalı bayrak sallandı ve seansın sonuna geldik
 
Seansın son 3 dakikasındayız...
Ferrari ikilisi seansın son bölümünde en geç piste çıkan ekip
Perez, takım arkadaşının 0.269 saniye gerisinde 2. sırada
Verstapen en hızlı son sektör ile ilk sıraya çıkıyor 1:29.563
Russell 1:29.918 ile ilk sıraya çıktı
Verstappen bugün ilk kez yumuşak hamurla pistte
Albon 1:30.533 ile 6.sıraya çıktı
Şu an pistte sadce Albon, Sareant ve Russell var
Pilotları bu bölümde sıralama turlarına odaklı turlar atarken görebiliriz
Seansın son 15 dakikalık bölümüne girmiş bulunuyoruz
Pilotların büyük bölümü garajlarına döndüler ve seansın son bölümüne hazırlanacaklar
Son 20 dakikalık bölümde sıralama seansı için odaklanan isimler görebiliriz
Takımlar ve pilotlar seansın ilk 40 dakikanın sonuna gelirken daha çok yarış simülasyonunda turlar attılar
Şu an Hamilton yumuşak lastikle turlarken Verstappen orta hamurla pistte
Seansın ilk yarım saati geride kaldı
Sargeant'ın aracını üzerinde Williams mekanikerleri çalışmalar yapıyor
Norris, Ricciardo ve Sargeant dışında bütün isimler pistte turluyor
Zaman tablosunda Mercedes ile Hamilton liderken takım arkadaşı Russell son sırada
Norris 1:30.199 ile 3.sıraya çıktı. McLaren'ler turlarını yumuşak lastiklerle attılar
Şu ana kadar en fazla tur atan isim 11 tur ile Russell
Ricciardo 2. virajda spin atarak kaçış alanında durmayı başardı ve tekrar piste döndü
Piastri 1:30.360 ile 3. sırada
Seansın ilk 15 dakikası geride kaldı
Dün kaza yapan Sargeant pistte
Şu ana kadar McLaren, Williams, Alpine pilotları piste çıkmadı
Hamilton 1:30.065 ile liderliği alıyor
Verstappen 1:30.265
Pilotlardan zaman turları gelmeye başladı
Magnussen U virajda ufak bir spin atarak pist dışına çıkmış
Orta ve yumuşak hamurla piste çıkan pilotlar var
İlk olarak piste çıkan isim Verstappen
Yeşil ışıkla beraber seans başlıyor
Hava bugün Japonya'da biraz daha sıcak, hava scaklığı17 C iken pist sıcaklığı 25 C
Bu seansta hem uzun sürüşlere odaklanırken aynı zamanda sıralama turu hazırlıkları da yapacaklardır
Dün ikinci antrenman seansı yağmur altında tamamlanmıştı ama takımlar lastik sayısında sorun yaşamamak çok fazla piste çıkmamışlardı
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