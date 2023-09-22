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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı

2023 Japonya GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans dediğimiz gibi talihsiz bir olayla sonlanıyor, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın sabah 05.30'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Kazayla biten antrenman seansının nihai sıralaması:

VER LEC
NOR SAI
RUS ALO
ALB PIA
PER BOT
STR OCO
HUL HAM
LAW ZHO
MAG TSU
GAS SAR
Gasly'nin Degner'ı geçerken önden kayma yaşadığını ve kendini bariyerde bulduğunu görüyoruz.
Seans burada son bulacak diyebiliriz. Sarı bayrak dahi çıkmadı dedikten sonra yüksek hızda bir kazayla Gasly'nin seansı sonlanıyor.
KIRMIZI BAYRAK!
İKİNCİ SEKTÖRDE SARI BAYRAKLAR VAR! PIERRE GASLY BARİYERDE!
Bitime beş dakika.
İki seansın da temiz geçtiğini belirtelim, ne bir spin, ne bir kaza gördük. Sarı bayrak dahi çıkmadı.
Şu an herkes pistte bu arada.
Piastri az önce Degner'ı geçerken hafifçe pist dışına taştı.
Son 8 dakika. Alttaki sıralama değişmeden devam ediyor.
Tur zamanları 1.37-1.40 seviyesine kadar gerilemiş vaziyette. Seans sonuna kadar böyle uzun sürüşler göreceğiz.
Tüm zaman turlarının yumuşak hamurla geldiğini belirtelim.
Lastik tercihleri de buna göre değişmekte, orta hamur ve sert hamur raflardan inmiş vaziyette.
Seansın bu sıralamayla bitmesi mümkün, nitekim son 20 dakikayı yarış simülatörleriyle geçirecek pilotlar.
Son 20 dakika. Sıralama:

VER LEC
NOR SAI
RUS ALO
ALB PIA
PER BOT
STR OCO
HUL HAM
LAW ZHO
MAG TSU
GAS SAR
Russell ise beşinciliğe yükselmiş vaziyette.
1.30.688! Verstappen nihayet 1.31 barajının altına iniyor, liderliği geri alıyor!
1.31.492 geliyor Nando'dan. Beşinci sıra.
Alonso sıfır set yumuşak hamurla zaman turunda.
Sainz 1.31.237 ile Verstappen'i geride bırakıyor.
TSU, STR ve LAW hariç herkes en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetmiş vaziyette seansın şu dakikasına geldiğimizde.
1.31.008! Liderliği alıyor Leclerc, 1.30 bandını da çok az farkla ıskalıyor!
İkinci sektörde mor dereceyi aldı Leclerc!
Leclerc yumuşak hamurla zaman turuna başladı.
Piastri ise dördüncü sırayı kapıyor.
Albon üçüncülüğü alıyor yumuşak hamurla.
1.31.152! Norris liderliği alıyor -ancak 1.30 bandına inemiyor.
Norris 1.30'u zorlayabileceği bir turla geliyor!
MAG yumuşak hamurla altıncı.
Birçok isim yumuşak hamura geçmeye başladı bu arada, Norris en iyi ilk sektörle geliyor!
Aksi takdirde koltuğu için Felipe Drugovich, Frederik Vesti, Liam Lawson ve Mick Schumacher gibi önemli isimler düşünülüyor.
Sargeant yumuşak hamurla yedinci. Onun da koltuğu sallantıda, bu hafta sonundan puanla ayrılması kritik olabilir.
Seansta 1.31 bandına inen sadece iki isim var: Verstappen ve Leclerc.
Son olarak Russell iyi bir turla üçüncülüğü aldı, iki Ferrari'nin arasına girdi.
Pist biraz boşalmış durumda, hızlı tur denemeleri de azaldı.
İlk 15 dakikanın ardından sıralama:

VER LEC
SAI NOR
PER ALB
ALO PIA
OCO STR
BOT GAS
TSU ZHO
MAG HAM
LAW RUS
HUL SAR
Sainz orta hamurla ikinciliği aldı.
Bu hafta sonu da güçlü olacaklar gibi.
Albon üçüncü. Williams ilk antrenman seansında da 1.33 barajının altına inen nadir takımlardan biriydi.
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