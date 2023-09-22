Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı
2023 Japonya GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın sabah 05.30'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER LEC
NOR SAI
RUS ALO
ALB PIA
PER BOT
STR OCO
HUL HAM
LAW ZHO
MAG TSU
GAS SAR
VER LEC
SAI NOR
PER ALB
ALO PIA
OCO STR
BOT GAS
TSU ZHO
MAG HAM
LAW RUS
HUL SAR
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