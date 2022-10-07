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Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı
2022 Japonya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de maalesef hata nedeniyle sizlere ulaşamayan anlatımımızı burada noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, sizlere bu seansın anlatımında yardımcı olmaya çalıştım. Yarın sabah 06.00'da 3. antrenman seansına hepinizi bekliyoruz, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, sizlere bu seansın anlatımında yardımcı olmaya çalıştım. Yarın sabah 06.00'da 3. antrenman seansına hepinizi bekliyoruz, hoşça kalın!
Tam sıralama:
RUS HAM
VER PER
MAG SAI
ALO BOT
OCO ZHO
LEC LAT
ALB TSU
VET NOR
RIC STR
GAS
Mick Schumacher seansa katılamadı.
RUS HAM
VER PER
MAG SAI
ALO BOT
OCO ZHO
LEC LAT
ALB TSU
VET NOR
RIC STR
GAS
Mick Schumacher seansa katılamadı.
Damalı bayrak sallanıyor, derecesini geliştiren bir isim yok.
Böylece uzun süredir görmediğimiz ancak 2010'ların ikinci yarısında alıştığımız bir manzarayla bitiyor seans: Mercedes 1-2!
Böylece uzun süredir görmediğimiz ancak 2010'ların ikinci yarısında alıştığımız bir manzarayla bitiyor seans: Mercedes 1-2!
Son 2 dakika. Zaman turları çok uzun süredir gelişmiyor, yarış temposuna odaklanıldığını da söyleyemeyiz çünkü seans ıslak zeminde gerçekleşmekte. Antrenman seansını ıslak zemin lastiklerine çevirmiş durumda Pirelli :)
Anlatımımız 80 dakikadır devam etmekteydi, ancak bir hata nedeniyle mesajlarım sizlere ulaşmamış, altta seansın bir özetine ulaşabilirsiniz diyerek hatamı telafi etmek istiyorum.
Tüm tr.motorsport.com takipçilerine özürlerimi sunarım.
Tüm tr.motorsport.com takipçilerine özürlerimi sunarım.
Perez'in U virajda önden kayma yaşadığını ve çakıla çıkıp piste döndüğünü görüyoruz. Leclerc'in olayıyla aynı.
Leclerc seansın başından beri sol ön lastikten şikayetçi, yaşadığı kızaklamada da bunun payı olduğunu söylemişti.
Sıralama şu şekilde:
RUS HAM
VER PER
SAI ALO
BOT OCO
ZHO LEC
LAT ALB
MAG TSU
VET NOR
RIC STR
GAS
MSC seansa katılamayacak.
RUS HAM
VER PER
SAI ALO
BOT OCO
ZHO LEC
LAT ALB
MAG TSU
VET NOR
RIC STR
GAS
MSC seansa katılamayacak.
Son yarım saat. Alonso'ya yağmurun artmakta olduğu bilgisi veriliyor. Bottas az önce 7. sıraya yükseldi.
PER ve ALO hariç herkes pitte. Bir süre şartların nispeten iyi olacağı, sonrasında sağanak yağacağı söyleniyor, dolayısıyla zamanını geliştirmek isteyen isimler için iyi bir fırsat şu an.
Alonso 2. viteste bir kalkış antrenmanı yaparken kask kameralarına yansıdı, yarış performansı açısından akla ilk gelen isim belki de mevcut gridde kendisi.
Son 35 dakikaya giriyoruz, pist üstündeki aksiyon biraz azalmış vaziyette. VER, PER, OCO ve ALO hariç herkes pitte.
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