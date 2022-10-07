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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı

2022 Japonya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de maalesef hata nedeniyle sizlere ulaşamayan anlatımımızı burada noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, sizlere bu seansın anlatımında yardımcı olmaya çalıştım. Yarın sabah 06.00'da 3. antrenman seansına hepinizi bekliyoruz, hoşça kalın!
Tam sıralama:

RUS HAM
VER PER
MAG SAI
ALO BOT
OCO ZHO
LEC LAT
ALB TSU
VET NOR
RIC STR
GAS 


Mick Schumacher seansa katılamadı.
İlk 10'u tamamlayan isim ise Zhou.
Alonso 7, Ocon 9. sırada. İki Alpine'i Bottas ayırıyor.
Ferrari özellikle lastiklerden verim alamadığı seansta Sainz ile 6, Leclerc ile 11. sırada.
Verstappen 3, Perez 4. sırada. Geride kalanların en iyisi 5. sıradaki Magnussen.
Ancak bu kez zirvede Hamilton değil Russell var! Hamilton 2. sırada.
Damalı bayrak sallanıyor, derecesini geliştiren bir isim yok.

Böylece uzun süredir görmediğimiz ancak 2010'ların ikinci yarısında alıştığımız bir manzarayla bitiyor seans: Mercedes 1-2!
Son 2 dakika. Zaman turları çok uzun süredir gelişmiyor, yarış temposuna odaklanıldığını da söyleyemeyiz çünkü seans ıslak zeminde gerçekleşmekte. Antrenman seansını ıslak zemin lastiklerine çevirmiş durumda Pirelli :)
Son 5 dakika. Russell liderliği devam ediyor.
Anlatımımız 80 dakikadır devam etmekteydi, ancak bir hata nedeniyle mesajlarım sizlere ulaşmamış, altta seansın bir özetine ulaşabilirsiniz diyerek hatamı telafi etmek istiyorum.

Tüm tr.motorsport.com takipçilerine özürlerimi sunarım.
Son 9 dakika.
VER, PER, SAI, TSU, VET ve STR pistte. Kalan herkes pitte.
Hamilton pite dönüyor.
Seansın en çalışkan ismi 20 tur ile George Russell.
Yaklaşık 20 dakikadır dereceler ya gelişmiyor ya etki etmeyecek kadar az gelişiyor.
Russell pite dönüyor, Perez piste çıkıyor.
Verstappen de piste dönüyor. Latifi pitte.
Albon ve Tsunoda da pistteler.
Latifi pistte.
1.44.709 ile 10. sırada şu an Monakolu pilot. Son 23 dakika. Sadece 4 pilot pistte.
Leclerc istediği hissiyatı alamadığı SF-75 ile turlamaya devam ediyor.
RUS ve HAM yeniden pistteler. ALO, OCO ve BOT pite döndüler.
Perez pitte.
Perez'in U virajda önden kayma yaşadığını ve çakıla çıkıp piste döndüğünü görüyoruz. Leclerc'in olayıyla aynı.
Sainz pistte.
Leclerc seansın başından beri sol ön lastikten şikayetçi, yaşadığı kızaklamada da bunun payı olduğunu söylemişti.
Sıralama şu şekilde:

RUS HAM
VER PER
SAI ALO
BOT OCO
ZHO LEC
LAT ALB
MAG TSU
VET NOR
RIC STR
GAS

MSC seansa katılamayacak.
PER, ALO, BOT, OCO ve LEC pistteki isimler.
Son yarım saat. Alonso'ya yağmurun artmakta olduğu bilgisi veriliyor. Bottas az önce 7. sıraya yükseldi.
Alonso Ocon'u geçerek 6. sıraya yükselmiş vaziyette. Verstappen 3, Perez ise 4. sıralardalar.
BOT ve LEC pistte.
PER ve ALO hariç herkes pitte. Bir süre şartların nispeten iyi olacağı, sonrasında sağanak yağacağı söyleniyor, dolayısıyla zamanını geliştirmek isteyen isimler için iyi bir fırsat şu an.
Alonso 2. viteste bir kalkış antrenmanı yaparken kask kameralarına yansıdı, yarış performansı açısından akla ilk gelen isim belki de mevcut gridde kendisi.
Kısa bir pit ziyaretinin ardından yeniden pistte Alonso.
Derken Alonso pite dönüyor.
Son 35 dakikaya giriyoruz, pist üstündeki aksiyon biraz azalmış vaziyette. VER, PER, OCO ve ALO hariç herkes pitte.
Sainz derecesini geliştiriyor ancak halen 4. sırada.
Alonso ilk turunun ardından 6. sırada.
Bottas 6. sırada.
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