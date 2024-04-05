Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı
2024 Japonya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
|Japonya GP 2. Antrenman Seansı
Hava sıcaklığı 14 C iken pist sıcaklığı 17 C
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