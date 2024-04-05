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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı

2024 Japonya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Japonya GP 2. Antrenman Seansı
Durum: Durdu
Cumartesi sabah 05.30'da 3. antrenman seansının canlı anlatımında görüşmek üzere
2. antrenman seansının canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
  1. Piastri, McLaren
  2. Hamilton, Mercedes
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Tsunoda, RB
  5. Ricciardo, RB
Hamilton 1:35.226 ile ikinci sırayı en hızlı ikinci ve üçüncü sektör zamanı elde ediyor
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor
Hamilton da pistte
Piastri zamanını 1:36.862'ye çekiyor
Ferrari ikilisi son dakikaya yaklaşırken piste çıktı
Piastri 1:39.105 ile ilk sırada
Piastri yumuşak lastiklerle zaman turu atıyor
Seansın son 10 dakikasının içerisindeyiz...
Zhou piste tekrar çıkıyor
Seansın son 10 dakikasına girilirken pistte pilotlar zaman geçirmemesine rağmen Japon taraftarların keyfi hâlâ yerinde gibi görünüyor
Zhou keşif turundan sonra garaja döndü
Zhou piste çıkıyor
Tsunoda ve Ricciardo ikilisi de garaja dönüyor
Tsunoda 1:40.946 ile zamanını geliştiriyor
Ev sahibi hızlı tur atmak isteyen tek isim

 
Ricciardo 1:46.461 ile takım arkadaşının arkasında
Seansın yarısı geride kalmışken ilk zaman turu Tsunoda'dan geliyor 1:42.304
Bottas ve Ricciardo'da piste çıktı
Zhou ve Tsunoda yağmur lastikleriyle piste çıktılar
Piastri'yi yağmur lastikleriyle pistte görüyoruz
Piastri piste çıkıyor
Mclaren'de piste çıkış hazırlığı var
Seansta 20 dakika geride kaldı ve henüz zaman turu atılmadı
Takımların bekleyişi sürüyor...
Ricciardo da garaja dönüyor
Ricciardo, 'yağmurun arttığını' söylüyor
Ricciardo piste çıkmış görünüyor
Hamilton garaja dönüyor
Takımlar, Hamilton'ın pist üzerindeki durumunu takip edeceklerdir
Hamilton orta hamur lastiklerle piste çıkıyor
10 dakika geride kalıyor ve pist hâlâ boş

 
5 dakika geride kalırken henüz hiç bir isim piste çıkmadı
Sargeant 1. antrenmanda aracına verdiği ağır hasardan dolayı 2. antrenmana katılamayacak takım aracı seansa yetiştirememiş durumda

 
Seans yeşil ışıkla beraber başlıyor
Japonya'da seans yağmur altında koşulacak
Japonya'da 2. antrenman seansında bizi sağuk bir hava karşılıyor
Hava sıcaklığı 14 C iken pist sıcaklığı 17 C
1. antrenmanda pilotlar pazar günü yapılacak olan yarışa kendilerini hazırlıyorlar


 
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