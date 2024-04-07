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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Japonya GP

2024 Japonya Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Japonya GP 


  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Norris, McLaren
  6. Alonso, Aston Martin
  7. Russell, Mercedes
  8. Piastri, McLaren
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Tsunoda, RB
Durum: Durdu
İki hafta sonra Çin'de görüşmek üzere...
Bu hafta sonu bizi erken saatlerdeki seanslarda takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Japonya GP Canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz...
Japon pilot Yuki Tsunoda 1 puanın sahibi

 
Günün sürücüsü de Charles Leclerc oluyor

 
 
 
Podyumun son basamağında Sainz yer alıyor
Red Bull 1-2 yapıyor
Verstappen, Japonya'da bir kez daha kazanıyor
Russell ana düzlükte Piastri'yi geçiyor ve 7. sırada
Verstappen son tura giriyor
 
Russell, Piastri olayı not edildi
Russell ana düzlükte de geçiş yapmayı başaramadı
Russell, şikanda Piastri'nin içerisinde geç frenle daldı ama Piastri yerini korudu
Son 5 tura girmiş durumdayız...
 
Stroll ise yumuşak lastiklerle Magnussen'i geride bıraktı
Hulkenberg, Bottas'ı geride bıraktı
Sainz ilk virajda Leclerc'i geride bıraktı ve podyumun son basamağını şimdilik elde etmiş durumda
Pit duvarı Leclerc'e, Sainz'a zaman kaybettirmemesi söyledi
Sainz, takım arkadaşı Leclerc ile farkı kapattı
Sainz ilk viraja gelirken DRS avantajıyla Norris'i geride bırakıyor
Sarı bayraklara neden olan Sargeant pite geldi
Tekrar yeşil bayrak sallandı
İkinci sektörde sarı bayraklar sallanıyor
Piastri, Alonso'nun peşine takılmış durumda
Hamilton pite geliyor
 
Sainz hemen Hamilton'ı  yakaladı ve ilk viraja gelirken İngiliz pilotu geride bıraktı
Sainz, Hamilton'ın arkasında piste döndü
Sainz pite geldi
Sainz son şikanı kesiyor
Perez, hemen Leclerc'i yakalayıp ilk viraja gelirken geçiyor
Perez, Norris'i geçti şimdi Leclerc'in peşine takıldı
Verstappen pite geldi
Perez ve Alonso aynı anda pite geldiler
Tsunoda, Hulkenberg'i 6. virajda geride bıraktı
Piastri, Merdeces'lerin arkasında piste döndü
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