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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP

2022 Japonya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Japonya GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
7.45'ten beri anlatımımız devam etmekte, benim için de 3 saat 45 dakika süren uzun bir maraton oldu :) Artık anlatımı sona erdiriyoruz.

Ben Altay Gök, bu uzun ve karmaşık yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İki hafta sonra ABD'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bahsettiğimiz damalı bayrağın görüldüğü senaryoda tam puan verildiği ibaresine göre 25 puan verildi Verstappen'e. Puan durumunda da her şey kesinleşti.

Bizler de Motorsport.com Türkiye olarak Verstappen'i tebrik ediyoruz!
FIA PUAN DURUMUNU EKRANA GETİRİYOR, TAM PUAN VERİLMİŞ VAZİYETTE!

DOLAYISIYLA ARTIK KESİN, MAX VERSTAPPEN 2022 F1 DÜNYA ŞAMPİYONU!
Eğer durum bu ise, Leclerc'in cezası Verstappen'e şampiyonluğu getirdi!
Kural sanırım şu şekilde:

Eğer yarış belli mesafelerden önce tamamen sonlanırsa yarım puan veriliyor, damalı bayrağın görüldüğü tüm senaryolarda tam puan verildiği söyleniyor.
Podyum röportajlarını tanıdık bir isim yapıyor: Jenson Button! 

O da Verstappen'i dünya şampiyonu ilan etti :)
Podyum seremonisi bitti, şampanyalar içildi, halen durum kesin değil. 

Yarışın %75 mesafesinden azı koşuldu, dolayısıyla 19-14-12 şeklinde veriliyor puanlar. 

Ancak tam puan verildiğine yönelik bir söylenti var.
Verstappen, Honda logolarının önünde kutluyor galibiyeti -belki de şampiyonluğu!
Eğer Verstappen şampiyon olduysa, 2011-Sebastian Vettel'in ardından ilk kez bir pilot Japonya'da şampiyonluk ilan etmiş olacak.
Podyum seremonisi başlıyor. Verstappen podyumda da şampiyon olarak gösteriliyor. Takım olsun, Max'in kız arkadaşı Kelly Piquet olsun herkes şaşkın.
Durum kesinleşene kadar anlatımımız devam edecek :)
Şu an Verstappen ve Perez de bekleme odasında durumu anlamlandırmaya çalışıyorlar.
Günün sürücüsü erken pitle ilk starttaki hasarı telafi eden ve Suzuka'daki son yarışında 6. olan Sebastian Vettel :)
Şu an reji de Verstappen'i 2022 dünya şampiyonu ilan etti :)
Acaba bir karışıklık mı oldu?
Herkes aksini düşünüyordu ancak bir anda Verstappen'in şampiyonluğu açıklandı! Biz de durumu anlamaya çalışıyoruz :)
SON DAKİKA!

MAX VERSTAPPEN DÜNYA ŞAMPİYONU! LECLERC'İN CEZASIYLA BİRLİKTE VERSTAPPEN FARKI 7 PUANA ÇIKARTMAYI BAŞARDI!
Leclerc Belçika'dan sonra bir kez daha yarış sonrası ceza alıyor.
SON DAKİKA!

LECLERC 5 SANİYE CEZA ALIYOR VE 3. SIRAYA GERİLİYOR! 

RED BULL JAPONYA'DA DUBLE YAPIYOR!
Perez-Leclerc olayı inceleme altında!
Latifi sezonun ilk puanına ulaşıyor ve tam zamanlı yarışan sürücülerin tamamı puan almış oluyor böylece.
TAM SIRALAMA:

VER LEC
PER OCO
HAM VET
ALO RUS
LAT NOR
RIC STR
TSU MAG
BOT ZHO
GAS MSC
Leclerc'in şikanı kesmesi not edildi! 2. sırayı alabilir olası bir ceza ile Perez!
Belki burada şampiyon olamadı fakat ıslak zeminde tarihi bir performans ortaya koydu!
Verstappen'in 40 dakikada 26 saniye gibi ciddi bir fark açtığını belirtelim.
Ricciardo 11. sırada, McLaren günü bir puanla kapatıyor.
Erkenden pite girerek büyük avantaj kazanan Vettel 6, Alonso 7, Russell 8, sezonun ilk puanına yine erken pitle ulaşan Latifi 9. sırada. Son puan ise Norris'e gidiyor.
Ocon 4, Hamilton 5. sırada. Ocon yarım saat savundu Hamilton'ı!
Perez Casio virajında çok zorladı ancak geçemedi. Leclerc'in de şikanı kestiğini görüyoruz! Perez çok sinirli şikan sonrası piste tehlikeli dönen Leclerc'e!
Damalı bayrak sallanıyor ve Verstappen galibiyete ulaşıyor!
Hamilton Ocon'un bu kez hemen ensesinde Spoon öncesi!
Perez U virajlarda Leclerc'e çok yakındı içeriden ancak geçemedi!
Alonso arkalarda Russell'ı geçiyor ve 7. sıraya geri dönüyor. En hızlı tur 16. sıradaki Zhou'da.
Hamilton Ocon'a S virajlarda bir atak denedi.
Son tura girilirken Leclerc ve Ocon kaçıyor, Perez ve Hamilton kovalıyor!
Süre doldu, Verstappen şu anda son turda!
Son 30 saniye, birazdan damalı bayrak sallanacak!
Alonso Russell farkı 2.1 saniye. Bir kaybı olmayacak 7. sıraya çıkarsa Alonso'nun -ama bir kazancı da olmayacak.
Ocon halen 4. sırada. Hamilton'ı halen savunuyor.
Perez Leclerc'in hemen arkasında, son 1 dakika!
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