Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Japonya GP
2022 Japonya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
7.45'ten beri anlatımımız devam etmekte, benim için de 3 saat 45 dakika süren uzun bir maraton oldu :) Artık anlatımı sona erdiriyoruz.
Ben Altay Gök, bu uzun ve karmaşık yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İki hafta sonra ABD'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu uzun ve karmaşık yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İki hafta sonra ABD'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bahsettiğimiz damalı bayrağın görüldüğü senaryoda tam puan verildiği ibaresine göre 25 puan verildi Verstappen'e. Puan durumunda da her şey kesinleşti.
Bizler de Motorsport.com Türkiye olarak Verstappen'i tebrik ediyoruz!
Bizler de Motorsport.com Türkiye olarak Verstappen'i tebrik ediyoruz!
FIA PUAN DURUMUNU EKRANA GETİRİYOR, TAM PUAN VERİLMİŞ VAZİYETTE!
DOLAYISIYLA ARTIK KESİN, MAX VERSTAPPEN 2022 F1 DÜNYA ŞAMPİYONU!
DOLAYISIYLA ARTIK KESİN, MAX VERSTAPPEN 2022 F1 DÜNYA ŞAMPİYONU!
Kural sanırım şu şekilde:
Eğer yarış belli mesafelerden önce tamamen sonlanırsa yarım puan veriliyor, damalı bayrağın görüldüğü tüm senaryolarda tam puan verildiği söyleniyor.
Eğer yarış belli mesafelerden önce tamamen sonlanırsa yarım puan veriliyor, damalı bayrağın görüldüğü tüm senaryolarda tam puan verildiği söyleniyor.
Podyum röportajlarını tanıdık bir isim yapıyor: Jenson Button!
O da Verstappen'i dünya şampiyonu ilan etti :)
O da Verstappen'i dünya şampiyonu ilan etti :)
Podyum seremonisi bitti, şampanyalar içildi, halen durum kesin değil.
Yarışın %75 mesafesinden azı koşuldu, dolayısıyla 19-14-12 şeklinde veriliyor puanlar.
Ancak tam puan verildiğine yönelik bir söylenti var.
Yarışın %75 mesafesinden azı koşuldu, dolayısıyla 19-14-12 şeklinde veriliyor puanlar.
Ancak tam puan verildiğine yönelik bir söylenti var.
Eğer Verstappen şampiyon olduysa, 2011-Sebastian Vettel'in ardından ilk kez bir pilot Japonya'da şampiyonluk ilan etmiş olacak.
Podyum seremonisi başlıyor. Verstappen podyumda da şampiyon olarak gösteriliyor. Takım olsun, Max'in kız arkadaşı Kelly Piquet olsun herkes şaşkın.
Günün sürücüsü erken pitle ilk starttaki hasarı telafi eden ve Suzuka'daki son yarışında 6. olan Sebastian Vettel :)
Herkes aksini düşünüyordu ancak bir anda Verstappen'in şampiyonluğu açıklandı! Biz de durumu anlamaya çalışıyoruz :)
SON DAKİKA!
MAX VERSTAPPEN DÜNYA ŞAMPİYONU! LECLERC'İN CEZASIYLA BİRLİKTE VERSTAPPEN FARKI 7 PUANA ÇIKARTMAYI BAŞARDI!
MAX VERSTAPPEN DÜNYA ŞAMPİYONU! LECLERC'İN CEZASIYLA BİRLİKTE VERSTAPPEN FARKI 7 PUANA ÇIKARTMAYI BAŞARDI!
Latifi sezonun ilk puanına ulaşıyor ve tam zamanlı yarışan sürücülerin tamamı puan almış oluyor böylece.
Erkenden pite girerek büyük avantaj kazanan Vettel 6, Alonso 7, Russell 8, sezonun ilk puanına yine erken pitle ulaşan Latifi 9. sırada. Son puan ise Norris'e gidiyor.
Perez Casio virajında çok zorladı ancak geçemedi. Leclerc'in de şikanı kestiğini görüyoruz! Perez çok sinirli şikan sonrası piste tehlikeli dönen Leclerc'e!
Alonso Russell farkı 2.1 saniye. Bir kaybı olmayacak 7. sıraya çıkarsa Alonso'nun -ama bir kazancı da olmayacak.
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