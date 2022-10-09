Canlı anlatım: Japonya GP

11:30 7.45'ten beri anlatımımız devam etmekte, benim için de 3 saat 45 dakika süren uzun bir maraton oldu :) Artık anlatımı sona erdiriyoruz.



Ben Altay Gök, bu uzun ve karmaşık yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İki hafta sonra ABD'de görüşmek üzere, hoşça kalın!