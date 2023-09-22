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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP 1. antrenman seansı

2023 Japonya GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken, bizler de 2. antrenman seansına kadar kısa bir uyku çekmeye gidiyoruz :)

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 09.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
NİHAİ SIRALAMA:

VER SAI
NOR LEC
TSU ALO
PIA ALB
LAW STR
PER GAS
RUS HUL
OCO HAM
BOT MAG
SAR ZHO
İki McLaren son saniyede bir atılım gerçekleştirdiler.
Piastri de yedinci!
Hayır, Norris'in son saniye yumuşak hamurla üçüncülüğü aldığını görüyoruz!
Onu iki Ferrari ve Yuki Tsunoda takip ediyor.
Seans Max Verstappen liderliğinde sonlanıyor.
Damalı bayrak!
Verstappen'in ise seansı domine ettiği söylenebilir, kendisi 1.31 bandında turlayan tek pilot!
Seans boyunca sarı bayrak dahi görmedik, herkes Suzuka'ya maksimum dikkatle yaklaştı :)
Son bir dakika!
Geçen hafta orta hamur saklamıştı Mercedes ve bunun ekmeğini az kalsın kazanarak alıyorlardı.
Bunun yanı sıra Mercedes'ten de yumuşak hamur denemesi görmedik. Yine bir lastik saklama stratejisi mi acaba?
Son dört dakika. İlk 11 sırada Norris hariç herkes yumuşak hamurla attı en hızlı turlarını. McLaren'i biraz kapalı kutu gibi görüyoruz.
Son 8 dakikaya girilirken sıralama:

VER SAI
LEC TSU
ALO NOR
ALB LAW
STR PER
HUL RUS
HAM PIA
BOT GAS
MAG OCO
SAR ZHO
Bu arada Piastri'nin gördüğü damlaların sonrası pek gelmedi gibi şimdilik.
Tsunoda kendi evinde yumuşak hamurla dördüncü!
Seansın bitimine 11 dakika. Norris az önce T hamur ile 1.32.880 yaptı, ilginç bir tur.
Bitime 15 dakika kalmış vaziyette.
Bu arada seans başından beri hava kapalıydı ve Piastri son sektörün girişinde, Spoon'da hafif yağmur damlaları gördüğünü söylüyor!
Albon da yumuşak hamurla 1.32.991 yapıyor.
1.32.574 ile Leclerc üçüncülüğü geri alıyor. Ferrari 2-3 şu an.
Alonso 1.32.650 ile üçüncülüğü alıyor. Aston Martin fena görünmüyor seans başından beri.
Anlık sıralama şu şekilde:

VER SAI
LEC PER
ALO HUL
RUS NOR
HAM STR
BOT GAS
LAW MAG
OCO PIA
SAR TSU
ZHO ALB
1.32 barajının altına iniyor Max.
Ancak bunun bir önemi pek yok, çünkü Verstappen'den 1.31.647 geliyor!
SAI 0.626 saniye geride ikinciliği alıyor, LEC ise üçüncü. Bu ikili günün 1.32'lere inen sadece ikinci ve üçüncü sürücüleri oldular.
Red Bull pilotlarından da hızlı yumuşak hamur denemeleri geliyor: VER 1.32.442 yapıyor, PER ise 1.33.043.
Yumuşak hamur kullanımı yavaş yavaş başladı, az önce Hulkenberg yumuşak hamurla dördüncülüğü aldı.
HAM, ALB, STR ve LAW da piste dönüyor.
Şu anda da ev sahibi Yuki Tsunoda ve Russell dışı herkes pitte.
İlk 20 dakikada yeni C2 ile turlar gördük, 13 pilotun tercihi bu lastik oldu.
İlk 20 dakikanın ardından sıralama:

VER ALO
PER PIA
RUS NOR
LEC SAI
HAM BOT
HUL ZHO
LAW ALB
OCO MAG
GAS TSU
SAR STR
Alonso'dan 1.33.166 geliyor. 17 dakika geçti ve halen Verstappen dışı 1.32 yapabilen yok.
Perez de derecesini geliştiriyor, ancak VER takım arkadaşının 1.2 saniye, en yakın rakip olan PIA'nın 1.6 saniye önünde.
Verstappen yeni C2 ile -yani test ya da T lastikleriyle- 1.32.597 yapıyor.
İlk 15 dakika geride kaldı.
PIA ve NOR'da orta hamur var.
PIA 2, NOR 3, ALO 4. sırayı alıyorlar.
1.34.560 ile Perez ikinciliği alıyor.
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