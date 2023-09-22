Canlı anlatım: Japonya GP 1. antrenman seansı
2023 Japonya GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 09.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER SAI
LEC TSU
ALO NOR
ALB LAW
STR PER
HUL RUS
HAM PIA
BOT GAS
MAG OCO
SAR ZHO
VER ALO
PER PIA
RUS NOR
LEC SAI
HAM BOT
HUL ZHO
LAW ALB
OCO MAG
GAS TSU
SAR STR
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