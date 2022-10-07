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Canlı anlatım: Japonya GP 1. antrenman seansı
2022 Japonya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra görüşmek üzere, hoşça kalın!
2. antrenman seansı saat 9.00'da ve planlandığı kadarıyla 90 dakika sürecek, nitekim Pirelli lastik testi de yapılacak.
Pilotlar kalkış antrenmanları için griddeler, sonrasında bir boş -ve dikkatli geçmesi gereken- turun ardından pite dönecekler.
Son 2 dakika, pistte iki isim var. Zhou az önce su birikintilerinin arttığını söyledi, zaten görüş epey azalmış durumda.
En hızlı tur Alonso'ya ait, Kanada'dan sonra bir kez daha değişken koşullarda ustalığını gösterdi İspanyol pilot.
Pilotlar seansın başlarında yoğun yağmur lastiklerini denemişlerdi, dolayısıyla şu andan itibaren kimsenin piste çıkmaması yüksek ihtimal.
Son 20 dakikanın içindeyiz. Sıralama:
ALO SAI
LEC OCO
VER NOR
BOT MSC
PER STR
RIC ALB
HO LAT
MAG GAS
TSU VET
HAM RUS
ALO SAI
LEC OCO
VER NOR
BOT MSC
PER STR
RIC ALB
HO LAT
MAG GAS
TSU VET
HAM RUS
Ocon kısa bir pit ziyaretinin ardından pistte, hatta Red Bull pilotları dışında tüm isimler an itibariyle pistte!
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