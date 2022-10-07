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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Japonya GP 1. antrenman seansı

2022 Japonya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Japonya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 2 saat sonra görüşmek üzere, hoşça kalın!
2. antrenman seansı saat 9.00'da ve planlandığı kadarıyla 90 dakika sürecek, nitekim Pirelli lastik testi de yapılacak.
Pilotlar kalkış antrenmanları için griddeler, sonrasında bir boş -ve dikkatli geçmesi gereken- turun ardından pite dönecekler.
Tam sıralama:

ALO SAI
LEC OCO
MAG VER
MSC NOR
BOT PER
ZHO RIC
HAM STR
ALB GAS
LAT RUS
TSU VET
Verstappen 6, Perez 10. Mercedes pilotları tur atmakta geciktiler, Hamilton 13, Russell 18.
Ferrari pilotları Sainz ile 2, Leclerc ile 3. sırada. Esteban Ocon 4.
Böylece Japonya GP'si 1. antrenman seansının zirvesinde Alpine ile Fernando Alonso yer alıyor!
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor!
An itibariyle SAI, LEC, MAG, MSC, BOT, ZHO, STR, GAS, TSU ve VET pistte.
Leclerc de pistte.
SAI ve MSC de son 30 saniye kala pistteler.
Islak zeminde kalkış antrenmanı mı yapmak istiyor acaba bu isimler?
Tsunoda ve Vettel de pistte.
Gasly pistte.
Son 2 dakika, pistte iki isim var. Zhou az önce su birikintilerinin arttığını söyledi, zaten görüş epey azalmış durumda.
Bottas ve Zhou bitime 3.30 dakika kala yoğun yağmur lastikleriyle pistteler.
En hızlı tur Alonso'ya ait, Kanada'dan sonra bir kez daha değişken koşullarda ustalığını gösterdi İspanyol pilot.
Son 6 dakika, pist boş.
Pilotlar seansın başlarında yoğun yağmur lastiklerini denemişlerdi, dolayısıyla şu andan itibaren kimsenin piste çıkmaması yüksek ihtimal.
Son 10 dakika. Sıralama:

ALO SAI
LEC OCO
MAG VER
MSC NOR
BOT PER
ZHO RIC
HAM STR
ALB GAS
LAT RUS
TSU VET
Leclerc ve Tsunoda biz bunu yazarken pite dönüyorlar. Son 11 dakika ve pist boş, yağmur hızlandı.
RIC ve HAM pitteler. Tsunoda ve Leclerc pistteki iki isim.
RIC, HAM ve TSU halen geçiş lastikleriyle pistteler.
Leclerc yoğun yağmur lastiklerine dönüyor, koşullar kötüleşti.
RIC, HAM, ALB, GAS, LAT, RUS ve TSU pistteler.
Hamilton lastiklerini ısıttıktan sonra 1.44 seviyesine iniyor ancak halen 13. sırada.
Sprey artmaya, görüş azalmaya başlıyor.
Bu arada Leclerc'in de bir çakıl havuzu ziyareti gerçekleştirdiğini gördük az önce.
LEC, MSC, ZHO, RIC, GAS, TSU ve HAM hariç herkes pitte.
Hatta Tsunoda'nın 16. sıraya çıkmasıyla birlikte 19. sıraya geriledi Hamilton.
1.47.584 ile Hamilton ancak 18. sırada. Russell 16, Vettel ise 20. sırada.
Yağmur yavaş yavaş etkisini arttırmaya başladı, zaman turlarını göreceğiz.
Magnussen 5. sıraya yükseliyor.
VET, HAM ve RUS zaman turu kaydetmediler.
Son 20 dakikanın içindeyiz. Sıralama:

ALO SAI
LEC OCO
VER NOR
BOT MSC
PER STR
RIC ALB
HO LAT
MAG GAS
TSU VET
HAM RUS
Bottas pitte.
1.42.248! Alonso lider!
Alonso ilk iki sektörde en hızlı zamanlarla geliyor!
1.42.563 ile Sainz lider.
Ocon kısa bir pit ziyaretinin ardından pistte, hatta Red Bull pilotları dışında tüm isimler an itibariyle pistte!
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