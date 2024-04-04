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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Japonya GP 1. antrenman seansı

2024 Japonya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Japonya GP 1. antrenman seansı


  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Russell, Mercedes
  5. Hamilton, Mercedes
  6. Leclerc, Ferrari
  7. Alonso, Aston Martin
  8. Piastri, McLaren
  9. Tsunoda, RB
  10. Norris, McLaren
Durum: Durdu
Japonya GP 2. antrenman seansının canlı anlatımında saat 09.00'da görüşmek üzere
Japonya GP 1.antrenman seansı canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
 
Seansın sonunda ilk üç sıra

  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
Damalı bayrak sallanıyor
Son dakikanın içerisindeyiz
Son 5 dakikaya girilirken ilk beş sıra

  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Russell, Mercedes
  5. Hamilton, Mercedes
Perez en hızlı ikinci sektöre sahipken Verstappen ilk ve son sektörde en hızlı isim
Verstapen 1:30.056 ile ilk sırada
Pilotlar son bölümde yumuşak lastiği tercih ediyor
Yeşil ışıkla beraber tekrar pilotlar hızlıca piste çıkıyor
Seans tekrar 1 dakika içerisinde başlayacak uyarısı geliyor
Sargeant'ın aracı görevliler tarafından kenara alınma çalışmaları devam ediyor
Sargeant çime biraz fazla çıkarak aracını kontrolünü kaybediyor ve bariyerlere sert bir şekilde çarpıyor
Sargeant bariyerlerde
Hamilton, yumuşak lastiklerle hızlı üç sektör zamanı ile 1.30.543 ile lider
Iwasa 1:33.808 ile Albon'u geride bırakıyor
Stroll attığı turla 11. iken Albon 20. sırada
Stroll ve Albon henüz zaman turu atmamış iki pilot
Çaylak Iwasa 1:34.530'luk bir tur atıyor
Verstappen en hızlı turu attıktan sonra pite döndü
Verstappen 1:31.463 ile ilk sırada
Pilotların büyük bölümü ilk 20 dakikanın ardından yavaş yavaş pite döndüler
Alonso, 1:31.781'lik turuyla Norris ile aynı dereceyi elde etti ve ikinci sırada
Verstappen 1:32.635 ile 9. sırada
Norris, 1:31.781 ile tekrar lider
Sainz 1.32.667 ile ilk sırayı ele geçiriyor
Norris 1:32.767
Hamilton 1:32.945 ile ilk sırada
Stroll 1:23.826 ile lider
Pilotlar ilk dakikadan itibaren piste çıkmış durumdalar
Red Bull genç pilotu Ayumu Iwasa, Ricciardo'nun koltuğunda ilk seansta ödünç almış durumda
Yeşil ışıkla beraber hafta sonu başlıyor
 
Pirelli, Suzuka'ya en sert hamurlar olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirdi
Avustralya'da Ferrari'nin dublesinden ve Verstappen'in yarış dışı kalmasında sonra bu hafta sonu bizi neler bekliyor göreceğiz
İki haftalık aradan sonra güzel geçmesini beklediğimiz bir hafta sonu ile karşınızdayız
Japonya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımına hoş geldiniz...

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