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Formula 1

Canlı anlatım: İtalya GP Sprint Sıralama Yarışı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
11:11
 
11:11
 
11:10 Yarın saat 16.00'da yarışta görüşmek üzere, hoşçakalın!
11:09 Böylelikle Monza'da sprint sıralama yarışını geride bırakıyoruz
11:08 Sprint sıralama yarışı sonucu:

BOT
VER
RIC
NOR
HAM
LEC
SAI
GIO
PER
STR
ALO
VET
OCO
LAT
RUS
TSU
MAZ
KUB
MSC

GAS
11:07
 
11:05 İlk 10'u tamamlayan isimler Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Perez ve Stroll oluyor
11:04 Tüm yarış boyunca Hamilton'ı arkasında tutmayı başaran Norris dördüncü olurken, günün kaybedeni Hamilton beşinci oluyor
11:03
 
11:02 Üçüncü olan Ricciardo 1 puan alırken, McLaren'la ilk kez podyuma çıkıyor
11:02 Verstappen ikinci olarak 2 puan alırken, Bottas'ın grid cezasıyla beraber yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak
11:01 Ve Bottas sprint sıralama yarışını kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor!
11:01 Hamilton hala Norris'i kovalıyor

 
11:00 Bottas 2sn farkla son tura lider giriyor
10:57 Perez de Giovinazzi'nin DRS mesafesinde
10:57 Hamilton, yumuşak lastik kumarı oynayan McLaren'ları henüz geçememiş durumda
10:56 Hamilton, Lesmo virajında kontra ile aracını zor da olsa toplamayı başarıyor
10:55
 
10:55 Ricciardo ise Verstappen'in 9.5sn gerisinde
10:54 Bottas-Verstappen farkı 1.8-2 saniye arasında sabitlenmiş durumda
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