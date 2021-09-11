Canlı anlatım: İtalya GP Sprint Sıralama Yarışı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
11:11
11:11
11:10 Yarın saat 16.00'da yarışta görüşmek üzere, hoşçakalın!
11:09 Böylelikle Monza'da sprint sıralama yarışını geride bırakıyoruz
11:08 Sprint sıralama yarışı sonucu:
BOT
VER
RIC
NOR
HAM
LEC
SAI
GIO
PER
STR
ALO
VET
OCO
LAT
RUS
TSU
MAZ
KUB
MSC
GAS
BOT
VER
RIC
NOR
HAM
LEC
SAI
GIO
PER
STR
ALO
VET
OCO
LAT
RUS
TSU
MAZ
KUB
MSC
GAS
11:07
11:05 İlk 10'u tamamlayan isimler Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Perez ve Stroll oluyor
11:04 Tüm yarış boyunca Hamilton'ı arkasında tutmayı başaran Norris dördüncü olurken, günün kaybedeni Hamilton beşinci oluyor
11:03
11:02 Üçüncü olan Ricciardo 1 puan alırken, McLaren'la ilk kez podyuma çıkıyor
11:02 Verstappen ikinci olarak 2 puan alırken, Bottas'ın grid cezasıyla beraber yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak
11:01 Ve Bottas sprint sıralama yarışını kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor!
11:01 Hamilton hala Norris'i kovalıyor
11:00 Bottas 2sn farkla son tura lider giriyor
10:57 Perez de Giovinazzi'nin DRS mesafesinde
10:57 Hamilton, yumuşak lastik kumarı oynayan McLaren'ları henüz geçememiş durumda
10:56 Hamilton, Lesmo virajında kontra ile aracını zor da olsa toplamayı başarıyor
10:55
10:55 Ricciardo ise Verstappen'in 9.5sn gerisinde
10:54 Bottas-Verstappen farkı 1.8-2 saniye arasında sabitlenmiş durumda
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