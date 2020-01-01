Canlı Anlatım: İtalya GP sıralama turları
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
09:46 Böylece ilk 10'daki sürücülerin yarışa yumuşak lastikle başlayacağını da belirtelim
09:46
09:45 Ferrari, 1984'ten bu yana ilk kez Monza'da ilk 10'dan başlayamayacak
09:44 Son turunda Magnussen'in büyük bir hata yaptığı görülüyor
09:42
09:42 Sıralama:
BOT
HAM
SAI
PER
VER
GAS
STR
NOR
RIC
ALB
KVY
OCO
LEC
RAI
MAG
BOT
HAM
SAI
PER
VER
GAS
STR
NOR
RIC
ALB
KVY
OCO
LEC
RAI
MAG
09:41 Elenen isimler:
Kvyat
Ocon
Leclerc
Raikkonen
Magnussen
Kvyat
Ocon
Leclerc
Raikkonen
Magnussen
09:41 Leclerc de eleniyor
09:40 Kısa süreliğine sarı bayraklar sallanıyor
09:40 Bottas'tan 1:18.952 geliyor!
09:40 Damalı bayrak!
09:39 Ricciardo çakıl havuzuna taşıyor ve turunu bırakıyor!
09:39 Ricciardo herkesin çok önünde tek başına turluyor
09:39 Turlar başlıyor!
09:39
09:38 Elenme bölgesi:
Kvyat
Ocon
Leclerc
Magnussen
Raikkonen
Kvyat
Ocon
Leclerc
Magnussen
Raikkonen
09:38 Tüm sürücülerde yumuşak lastik var
09:37 Tüm sürücüler aynı anda çıkıyorlar ve yine bir konvoy oluşuyor
09:37 İkinci bölümdeki son denemeler için sürücüler piste çıkmaya başlıyorlar
09:34 İlk bölümdeki olayların sıralama turlarından sonra inceleneceği açıklanıyor
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
Slayt Şov