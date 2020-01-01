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Formula 1

Canlı Anlatım: İtalya GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
09:46 Böylece ilk 10'daki sürücülerin yarışa yumuşak lastikle başlayacağını da belirtelim
09:46
 
09:45 Ferrari, 1984'ten bu yana ilk kez Monza'da ilk 10'dan başlayamayacak
09:44 Son turunda Magnussen'in büyük bir hata yaptığı görülüyor
09:42
 
09:42 Sıralama:

BOT
HAM
SAI
PER
VER
GAS
STR
NOR
RIC
ALB

KVY
OCO
LEC
RAI
MAG
09:41 Elenen isimler:

Kvyat
Ocon
Leclerc
Raikkonen
Magnussen
09:41 Leclerc de eleniyor
09:40 Kısa süreliğine sarı bayraklar sallanıyor
09:40 Bottas'tan 1:18.952 geliyor!
09:40 Damalı bayrak!
09:39 Ricciardo çakıl havuzuna taşıyor ve turunu bırakıyor!
09:39 Ricciardo herkesin çok önünde tek başına turluyor
09:39 Turlar başlıyor!
09:39
 
09:38 Elenme bölgesi:

Kvyat
Ocon
Leclerc
Magnussen
Raikkonen
09:38 Tüm sürücülerde yumuşak lastik var
09:37 Tüm sürücüler aynı anda çıkıyorlar ve yine bir konvoy oluşuyor
09:37 İkinci bölümdeki son denemeler için sürücüler piste çıkmaya başlıyorlar
09:34 İlk bölümdeki olayların sıralama turlarından sonra inceleneceği açıklanıyor
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