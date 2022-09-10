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Canlı anlatım: İtalya GP sıralama turları
2022 İtalya GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu seansın anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da 2022 İtalya GP'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da 2022 İtalya GP'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Verstappen 1.20.306 ile ikinci sırada, ancak pole pozisyonu ceza olsun olmasın Leclerc'e gidiyor, Ferrari kendi evinde galibiyete yaklaşıyor!
Russell 5. sıraya yükseldi ve Norris'i geçti. Ham 7, RIC 8, GAS 9. sırada. Alonso turunu tamamlamadı.
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