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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP sıralama turları

2022 İtalya GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: İtalya GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu seansın anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da 2022 İtalya GP'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Podyum röportajları eski GP2 şampiyonu Davide Valsecchi tarafından gerçekleştiriliyor.
Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
İlk üç sıradaki isimler gride geliyorlar, birazdan podyum röportajları yapılacak.

Yarın ilk 10 şu şekilde olacak:

 
Q3 tam sıralama:

LEC VER
SAI PER
HAM RUS
NOR RIC
GAS ALO
Alonso 10. sırada, ancak cezalarla yükselecek.
Alonso'nun tur zamanı silindi!
Verstappen 1.20.306 ile ikinci sırada, ancak pole pozisyonu ceza olsun olmasın Leclerc'e gidiyor, Ferrari kendi evinde galibiyete yaklaşıyor!
Sainz 2. sırada!
Leclerc 1.20.161 ile ilk sırada!
Verstappen ikinci sektörde daha hızlı!
Damalı bayrak sallanıyor! Alonso 6. sırada, Gasly 7!
Leclerc şu anda ilk üç sıradaki en hızlı isim ve ikinci sektörde en hızlı zamanın sahibi!
Perez kayıp zamanı ikinci sektörde kazanıyor.
Perez'in ilk sektörü Alonso ve Gasly'den kötü.
En öndeki üç isim zaman turlarına başlıyorlar!
Arkasından LEC-RIC-VER-HAM-RUS geliyor.
PER-ALO-GAS-SAI-NOR ilk turları atacak isimler.
An itibariyle herkes pistte!
En önde tur zamanı atmayan Alonso var. Arkasında Perez ve Gasly'i görüyoruz.
Son 3 dakika, pilotlar son zaman turları ve pole pozisyonu mücadelesi için piste dönüyorlar.
Russell 5. sıraya yükseldi ve Norris'i geçti. Ham 7, RIC 8, GAS 9. sırada. Alonso turunu tamamlamadı.
Pilotlar pite dönüyorlar.
Verstappen 1.20.859 ile 3. sırada kalıyor! Perez 4, Norris 5. sırada.
Sainz 1.20.584 ile zirvede!
Verstappen ikinci sektörde en hızlı zamanı alıyor!
İkinci sektörde de Sainz en hızlısı!
İlk sektörde en hızlı isim Sainz!
Bir teknik aksaklık yaşadık :)
Derken McLaren pilotları, Gasly ve Alonso piste çıkıyor.
İlk 2.30 dakika geride kaldı, piste çıkan kimse yok.
Ancak 1 dakika geçmesine rağmen piste çıkan kimse yok.
Seans başladı!
Elenen isimler:

OCO BOT
DEV ZHO
TSU
Alonso 9, Ocon 11. sırada! Ocon eleniyor ve 5 sıra grid cezası var!
Ricciardo 8, Norris 7. sırada.
Zhou 13. sırada kaldı ve elendi.
Bottas 11. sırada kalıyor ve eleniyor. Damalı bayrak da çoktan sallandı.
Alfa Romeo'da da Zhou hava koridoruna sahip.
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