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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP sıralama turları

2023 İtalya GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar röportajlar için yerlerine geçerlerken, bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da İtalya GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sainz aracından iniyor, Ferrari'ye Le Mans özel tasarımı tulumlar yaramış :)
Sainz 1, Leclerc 3. sıradan başlayacak yarınki yarışa.
SON DAKİKA!

FERRARI PİLOTLARINA TABAN TUR ZAMANINA UYMAMAKTAN ÖTÜRÜ CEZA ÇIKMIYOR!
PIA-HAM-NOR-ALO dörtlüsü ilk onu tamamlıyor. Piastri Norris'in önünde.
Russell son turuyla dördüncülüğü garantilerken, Perez beş, Albon altıncı sıradalar.
Verstappen ikinci, Leclerc üçüncü! Fark sadece 0.013 saniye VER ile, ilk üç sıra 0.067 saniye içinde sıralandı!
TIFOSI MUTLU, FERRARI GARAJI MUTLU, CARLOS SAINZ POLE POZİSYONUNDA. Kariyerinde dördüncü kez ilk sıradan başlayacak yarışa Sainz!
DAHA HIZLI TURLA GELEN KİMSE YOK, CARLOS SAINZ, FERRARI'YE KENDİ EVİNDE POLE POZİSYONUNU GETİRİYOR!
SAINZ ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE POLE POZİSYONUNDA!
1.20.294! CARLOS SAINZ LİDER, FARK 0.013 SANİYE!
1.20.307! Verstappen lider!
Damalı bayrak!
1.20.361! Leclerc lider!
SAI ikinci sektörde mor dereceyi aldı!
Leclerc ikinci sektörde de mor dereceyi aldı!
VER ilk sektörde iki Ferrari'den de yavaş!
VER ve SAI bekleniyor.
Leclerc ilk sektörde mor dereceyi alıyor!
Son bir dakika, son zaman turları Alonso önderliğinde başlıyor!
1.41 taban uygulaması işe yaramış gibi, nitekim herkes belli bir mesafe bıraktı.
En arkada da ALB-RUS-HAM üçlüsü var sırayla.
NOR, PIA ve PER de pistteler bu sıralamayla.
ALO-LEC-VER-SAI sıralamasıyla çıktı ilk dört isim piste.
Son üç dakika, herkes piste akın ediyor yavaş yavaş.
Su içmek için bir dakikanız var.
Son beş dakika! Herkes pite döndü, 1.5 dakika kadar sonra yeniden piste çıkacaktır yine herkes.
İlk turların ardından sıralama:

SAI LEC
VER RUS
ALB PER
NOR PIA
HAM ALO
Bu arada Russell şu anda dördüncü, Hamilton ise dokuzuncu. Mercedes'te durumlar karışık.
SAI-LEC farkı 0.032, SAI-VER farkı 0.099 saniye.
Verstappen'in Roggia da kaybettiği zaman ona ilk sırayı da kaybettirmiş olabilir.
FERRARI ŞU AN 1-2!
1.20.872! ALBON PEREZ'İN ÖNÜNDE DÖRDÜNCÜ!
1.20.532! ŞİMDİ DE SAINZ LİDER!
1.20.564! LECLERC LİDER!
NOR 3, ALO 4. sırada.
1.20.631 ile Verstappen lider, 1.20.921 geliyor Perez'den.
ALBON İLK SEKTÖRDE HERKESTEN DAHA İYİ GELİYOR!
Verstappen ikinci sektör girişi Roggia şikanında zaman kaybediyor!
Herkes pistte, zaman turları başlıyor! Red Bull'da VER önce, PER arkada başladık zaman turlarına.
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