Canlı Anlatım: İtalya GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
06:39 Son 20 dakikaya girilirken sıralama:
VER
BOT 0.1
HAM 0.2
OCO 0.4
PER 0.5
KVY 0.6
GAS 0.6
STR 0.7
RIC 0.8
NOR 0.9
ALB 0.9
SAI 1.0
LEC 1.3
RUS 1.5
GRO 1.6
MAG 1.6
VET 1.6
RAI 1.6
GIO 1.8
LAT 2.1
VER
BOT 0.1
HAM 0.2
OCO 0.4
PER 0.5
KVY 0.6
GAS 0.6
STR 0.7
RIC 0.8
NOR 0.9
ALB 0.9
SAI 1.0
LEC 1.3
RUS 1.5
GRO 1.6
MAG 1.6
VET 1.6
RAI 1.6
GIO 1.8
LAT 2.1
06:34 Pitten çıkarken Perez'in aracından küçük bir duman bulutu yükseldiğini görüyoruz
06:33 Orta hamurla turlayan Ocon 4, Albon 5, Perez 6. sırada
06:32 Verstappen bu turu orta hamurla kaydediyor
06:31 Verstappen'den 1:20.456 geliyor
06:30 Bottas 1:20.622 ile ilk sıraya yerleşiyor
06:27 Norris hızlı turunda trafiğe takılıyor ve son virajda turu bırakıyor
06:26 İlk turların ardından sıralama:
HAM
BOT
GAS
RIC
SAI
PER
VER
LEC
KVY
OCO
VET
RAI
ALB
RUS
GRO
STR
GIO
MAG
LAT
NOR
HAM
BOT
GAS
RIC
SAI
PER
VER
LEC
KVY
OCO
VET
RAI
ALB
RUS
GRO
STR
GIO
MAG
LAT
NOR
06:24 Bottas 0.116sn geride ikinci
06:24 Hamilton 1:20.658 ile ilk sırada
06:24 Sürücüler ilk hızlı turlarını kaydetmeye başladılar
06:22 Şu anda tüm sürücüler pistte
06:20
06:20
06:18 İlk tur zamanı 1:21.875 ile Sainz'dan geliyor
06:17 İspanyol sürücü orta hamurla turuna başlıyor
06:15 Sessizliği bozan isim Sainz oluyor
06:12 Pistteki sessizlik devam ediyor
06:07
06:05 Tribünlerdeki karton taraftarlar arasında tanıdık isimler de var :)
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