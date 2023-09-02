Canlı anlatım: İtalya GP 3. antrenman seansı
2023 İtalya Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Alonso: Evet, sıralama turlarında kötü bir sürprizle karşılaşacaklar!
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