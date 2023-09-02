Prime'a abone ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP 3. antrenman seansı

2023 İtalya Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu noktada anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Lawson seansı Tsunoda'nın önünde kapattı. Her seans daha da gelişiyor.
NİHAİ SIRALAMA:

SAI VER
HAM LEC
ALO RUS
MAG HUL
ALB PER
STR LAW
TSU PIA
SAR BOT
NOR OCO
ZHO GAS
İlk on sırada altı farklı takım var ve bunlardan biri McLaren değil! Monza heyecanlara gebe bir kez daha.
Derecesini geliştiren yok, böylece Carlos Sainz arka arkaya ikinci seansta da zirvede yer almakta! Ferrari için sıralama turlarında umut var, tifosi'nin suratı biraz da olsa gülebilir.
Piastri'nin ilk virajda Sainz tarafından sertçe engellendiğini görüyoruz! Bu iki isim üç haftadır karşı karşıya geliyor her fırsatta!
Damalı bayrak sallanıyor, bazı iyi sektör zamanları var ama derecesini geliştirebilecek biri yok gibi.
Hamilton da pistte, son 20 saniye.
HAM, PER ve PIA hariç herkes pistte şu an.
1.21.486 ile Leclerc dördüncülüğü alıyor.
Son iki dakika. Hamilton'ın az önce Roggia'da spin attığını öğreniyoruz ekrana gelmeyen bölümde.
Son üç dakika, bakalım hızlı turlar gelecek mi pistin en hızlı olduğu dakikalarda?
Son beş dakika! Sıralama:

SAI VER
HAM ALO
RUS MAG 
ALB HUL
PER STR
PIA TSU
SAR NOR
BOT LEC
OCO ZHO
LAW GAS
1.21.711 geliyor Alonso'dan yumuşak hamurla. Dördüncü sıra.
Sainz hafta sonunun en hızlılarından biri olmaya devam ediyor!
1.20.912! Carlos Sainz lider, 1.21 barajının altında o da!
Leclerc ise ikinci sektörde ciddi zaman kaybetti.
Sainz ikinci sektörde de mor dereceyi elde etti.
Şimdi de Leclerc en iyi ilk sektörle geliyor!
Sainz en iyi ilk sektörle geliyor.
Sergio Perez'in aracında bir mekanik arıza var! Son dakikalarda piste çıkamayacak.
Hamilton'a Verstappen'in 0.450 saniye gerisinde olduğu söyleniyor, Hamilton ise bu kadar farkı nasıl kapatacağını bilmediğini söyleyerek cevap veriyor.
0.002 saniye farkla da olsa 1.21 barajının altına iniliyor.
Verstappen yumuşak hamurla hafta sonunun en hızlı turunu atıyor: 1.20.998!
Lastik durumu:

Yumuşak: VER, RUS, ALO, MAG, STR, HUL

Orta: PIA, LAW

Sert: ALB, SAR, BOT, OCO, ZHO
Seans başlarken pilotlar orta-yumuşak şeklinde bölünmüştü, şu an orta-sert bölünmesi var.
1.21.453! Hamilton liderliğe yükseliyor!
Hamilton çift mor sektörle geliyor!
1.21.730! Russell ikinci sırada!
Pist yavaş yavaş yeniden doluyor son 15 dakikaya girilirken.
Stroll son sırada ancak 21 turla günün en çalışkanı.
Sıralama şu şekilde:

VER ALB
PER MAG
HAM SAI
NOR PIA
ALO RUS
LEC HUL
SAR GAS
OCO TSU
LAW ZHO
BOT STR
Sadece NOR, PIA ve HUL kaldı pistte.
ALB, NOR, PIA, HUL, ZHO ve BOT hariç herkes pitte.
Oscar Piastri az önce Lesmo 1'de çakıl havuzuna taştı ancak piste dönebildi.
Alonso'nun mühendisi: Arkamızdaki araçların hepsi yavaş.

Alonso: Evet, sıralama turlarında kötü bir sürprizle karşılaşacaklar!
Logan Sargeant'ın sol aynasının alt taraftan çatladığını, hatta ufak bir parçasının koptuğunu görüyoruz. Nadir görülen bir durum.
Aston Martin pilotları halen sert hamurlarla turluyorlar,
1.22.114! Albon yeni set orta hamurla ikinci!
Albon orta hamurla en iyi ilk sektörü aldı!
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

1
Formula 1
İtalya GP

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

2
Formula 1
İtalya GP

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı? 2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

Verstappen: "Sanırım Hamilton başarılarımı kıskanıyor"

Verstappen: "Sanırım Hamilton başarılarımı kıskanıyor"

3
Formula 1
İtalya GP

Verstappen: "Sanırım Hamilton başarılarımı kıskanıyor" Verstappen: "Sanırım Hamilton başarılarımı kıskanıyor"

2023 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4
Formula 1
İtalya GP

2023 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

5
Formula 1
İtalya GP

İtalya GP öncesi: Yarış gridi İtalya GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler
Canlı anlatım: İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP

Formula 1
İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP Canlı anlatım: İtalya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MotoGP
Katalonya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Formula 1
İtalya GP

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Son Videolar
Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

15:13
Formula 1

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti
Yarış Gridi: Hollanda GP

Yarış Gridi: Hollanda GP

00:56
Formula 1

Yarış Gridi: Hollanda GP
Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor

Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor

04:09
Formula 1

Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor
Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol