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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP 3. antrenman seansı

2022 İtalya GP'si 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: İtalya GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Norris pist üstünde yakın arkadaşı Sainz'a el sallarken, bizler de şimdilik veda ediyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turları anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar kalkış antrenmanı için griddeler, antrenmanın ardından bir boş tur atacaklar ve pite dönüp sıralama öncesi son ayarları yapacaklar.
Her şeyin olabileceği, kaotik bir sıralama seansına doğru ilerliyoruz!
Seans böylece Verstappen liderliğinde sona ermiş oluyor. Ferrari 2-4, Perez 3. sırada. Alpine'de Alonso 5, cezalı Ocon 9. Mercedes 7-10.
Verstappen pitte kalan tek isim.
Hamilton da piste çıkıyor kalkış antrenmanı için.
Damalı bayrak sallanıyor, dereceler uzun süredir gelişmedi.
Latifi ve Zhou pistte. 18 pilot pistte.
Verstappen pite dönüyor, Leclerc pistte.
LEC, HAM, ZHO ve LAT hariç herkes pistte şu an. Son 1 dakika.
Birçok isim kalkış antrenmanı için birazdan piste doluşabilir, bir antrenman klasiği olarak.
Son 2 dakika. Ocon ve Verstappen piste dönüyorlar.
Ancak Haas tıpkı Spa'daki gibi epey zayıf görünüyor.

Beklenen oluyor ve Schumacher cezalılar kervanına katılıyor! 

 
Verstappen ve Leclerc pite dönüyorlar.
Leclerc 6. virajda aracın dönmediğini söylüyor, burada gelişmeleri gerektiğini düşünüyor.
11 pilot pistte.
Son 4 dakika.
Latifi pite dönüyor, Stroll de piste çıkıyor.
Alonso pistte. Magnussen de pistte.
Ocon pitte.
Son 6 dakika, dereceler çok az da olsa gelişiyor. Yumuşak hamur var herkeste, sıralama öncesi en hızlı lastikle en ideal ayarları arıyor pilotlar.
ZHO ve RIC pite dönüyorlar.
Leclerc derecesini 0.007 saniye geliştiriyor :)
SAI, ALO, NOR, BOT, STR ve MAG pitte.
Son 8 dakika. Sıralama:

VER LEC
PER SAI
ALO NOR
RUS OCO
HAM ZHO
GAS LAT
DEV RIC
BOT TSU
STR VET
MAG MSC
Schumacher bugün ilk kez pistte ama 50 dakika kaybetti!
Verstappen-Leclerc farkı 0.353 saniye!
Leclerc derecesini geliştiriyor ve 2. sıraya yükseliyor.
Herkeste yumuşak hamur var.
Verstappen 1.21.252 ile derecesini geliştiriyor!
Verstappen ilk iki sektörde en hızlı derecelerle geliyor.
Pist biz cezalı pilotları saymaya çalışırken yine doldu. ALO, RUS, TSU, STR, MAG ve MSC hariç herkes pistte.

Grid cezası alan isimler bu şekilde, Schumacher ve Magnussen de bu isimlere katılıyor. 9 pilot cezalı, grid karman çorman olacak.

 
Verstappen pistte!
Alonso şu anda Perez'in sadece 0.150 saniye gerisinde 5. sırada.
Russell ise 7. sıraya yükselmiş vaziyette.
Norris 6, Zhou 8. sıraya yükseldiler.
Leclerc pitte.
Şu anda en iyi ilk sektör zamanı Latifi'ye ait, Kanadalı pilot 8. sırada.
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