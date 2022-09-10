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Canlı anlatım: İtalya GP 3. antrenman seansı
2022 İtalya GP'si 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Norris pist üstünde yakın arkadaşı Sainz'a el sallarken, bizler de şimdilik veda ediyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turları anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turları anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar kalkış antrenmanı için griddeler, antrenmanın ardından bir boş tur atacaklar ve pite dönüp sıralama öncesi son ayarları yapacaklar.
Seans böylece Verstappen liderliğinde sona ermiş oluyor. Ferrari 2-4, Perez 3. sırada. Alpine'de Alonso 5, cezalı Ocon 9. Mercedes 7-10.
Son 6 dakika, dereceler çok az da olsa gelişiyor. Yumuşak hamur var herkeste, sıralama öncesi en hızlı lastikle en ideal ayarları arıyor pilotlar.
Pist biz cezalı pilotları saymaya çalışırken yine doldu. ALO, RUS, TSU, STR, MAG ve MSC hariç herkes pistte.
Grid cezası alan isimler bu şekilde, Schumacher ve Magnussen de bu isimlere katılıyor. 9 pilot cezalı, grid karman çorman olacak.
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