Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı
2023 İtalya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
SAI NOR
PER PIA
VER LEC
ALB ALO
RUS HUL
MAG BOT
GAS TSU
OCO SAR
HAM LAW
ZHO
STR zaman turu atamadan kapatmıştı seansı.
SAI NOR
PER PIA
VER LEC
ALB ALO
RUS HUL
MAG TSU
OCO BOT
SAR HAM
GAS LAW
ZHO
STR seansı kapattı.
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