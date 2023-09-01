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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı

2023 İtalya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için pit yoluna diziliyorlar, bir boş turun ardından pite dönerek günü kapatacaklar.
NİHAİ SIRALAMA:

SAI NOR
PER PIA
VER LEC
ALB ALO
RUS HUL
MAG BOT
GAS TSU
OCO SAR
HAM LAW
ZHO
Norris ikinci, seansı spin sonucu erken noktalayan Perez üçüncü sırada.
Carlos Sainz, ikinci antrenman seansını zirvede tamamlayarak Ferrari'ye, tifosi'ye moral getiriyor.
Damalı bayrak sallanıyor!
Hiç kimse derecesini geliştirmiyor.
Son bir dakika!
Gerçi 19 pilotun 15'i yumuşak hamurla attı en hızlı turları, gelişmesi pek ihtimal dahilinde değil -zaten dereceler de 2-2.5 saniye civarı yavaş.
Son zaman turları başladı. Bakalım derece geliştirmek isteyecek mi pilotlar?
PIA, HUL ve MAG sert, ALO yumuşak hamurla pistte.
Seans başladı, birçok isimde orta hamur var.
Herkesin piste çıkacağını düşünürsek... 2019 Monza tarzı bir trafiğe hazır olmakta fayda var :)
Pist görevlileri tahminimizden çok ama çok hızlı çalıştı ve aracı hemen dışarı çektiler. Seans dört dakika kala yeniden başlayacak, bir tur atacak zaman olacak.
Perez'in kazası esnasında sıralama:

SAI NOR
PER PIA
VER LEC
ALB ALO
RUS HUL
MAG BOT
GAS TSU
OCO SAR
HAM LAW
ZHO

STR zaman turu atamadan kapatmıştı seansı.
Pilotlar hızlı tur denemeyeceklerdir, ancak start antrenmanları için herkes piste çıkabilir.
Bitime yedi dakika kalmıştı, seans iki-üç dakika kala yeniden başlayabilir ancak -o da araç hemen çekilirse.
Hayır, Perez'in aracı çakıl havuzuna saplandı! Araçtan iniyor Perez!
Bakalım pite dönebilecek mi?
Perez'in yanlış bir çizgiden gittiğini, çakıl havuzuna çıktığını ve aracının kontrlünü kaybettiğini görüyoruz. Sadece ufak bir temas var arka tarafla duvara.
KIRMIZI BAYRAK! Seans ikinci kez durduruluyor!
SERGIO PEREZ PARABOLICA ÇIKIŞI SPIN ATARAK BARİYERLERE ÇARPTI!
ÜÇÜNCÜ SEKTÖRDE SARI BAYRAKLAR VAR!
Son 12 dakika, bu saniyeden sonra hızlı turlar görmeyeceğiz gibi. Ferrari ikinci antrenman seansını zirvede bitirme imkanına sahip.
Hamilton şu an 17. sırada ancak bu seansta hiç yumuşak hamur kullanmadı.
Yarış temposuna odaklandı yavaştan pilotlar. 1.25 civarı turlar gelecek, bakalım nasıl denemeler göreceğiz?
Pistteki isimler:

SAI, PER, VER, ALB, OCO, SAR, HAM, ZHO

ZHO hariç hepsinde orta hamur var.
PER, SAI, VER, ALB yeniden pistte. Orta hamur var bu isimlerde.
Birçok isim peş peşe pite dönüyor, Bottas ise yumuşak hamurla zaman turunda.
Bitime 19 dakika. Sıralama:

SAI NOR
PER PIA
VER LEC
ALB ALO
RUS HUL
MAG TSU
OCO BOT
SAR HAM
GAS LAW
ZHO 

STR seansı kapattı.
Yumuşak hamurla hızlı turlar geride kaldı. İlk yedi sıradaki altı isim pitte, sadece Leclerc pistte.
1.21.355! Sainz sonunda hatasız bir tur atıyor ve 0.019 saniye farkla liderliği alıyor!
Piastri takım arkadaşının 0.171 saniye gerisinde üçüncü! McLaren yumuşak hamurla 1-3.
1.21.374! Lando Norris lider!
Gerçi yarış 16.00'da gerçekleşecek, bu seans ise 18.00'da başladı... hava durumu ve pist sıcaklığı olarak bu seans ne kadar fikir verecek bilmiyoruz.
TSU, SAR ve HAM pitteler. Bakalım ne zaman yarış temposuna geçişler başlayacak?
Son 23 dakika, bu dakikalarda yumuşak hamurla zaman turları geliyor.
Verstappen'in orta sektörde tam yedi araçla karşılaştığını görüyoruz, neyse ki yarış çizgisi boştu.
1.21.631 ile Verstappen üçüncü, Perez'in 0.091 saniye gerisinde sadece. İlk dörtte iki Ferrari, iki Red Bull var!
Sainz aslında ilk sektörde en hızlı isimdi, ancak ikinci sektörde hata yaptığını görüyoruz.
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