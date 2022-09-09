Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı
2022 İtalya GP'si 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatıma nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar kalkış antrenmanları için gride dizilecekler, sonrasında bir boş tur atıp pite dönecek ve günü kapatacaklar.
Bu arada az önce Schumacher'in kırmızı bayrağa sebep verdiğini unuttuk, bu da bizim hatamız olsun :)
Son 5 dakika. Sıralama bir süredir değişmedi, birçok isim 7-14 turluk uzun sürüşlere devam ediyorlar bu nispeten kısa pistte.
Az önce Bottas ikinci sektörde çakıla çıkarak sarı bayraklara sebep olmuş, o sırada kısa bir internet kesintisi yaşadığımız için gözümüzden kaçmış, özür diliyoruz
An itibariyle Norris ve Tsunoda 11 turluk uzun bir sürüşteler, kalan isimler daha kısa bölümlerdeler.
Lastikler şu şekilde:
Yumuşak hamur: RUS, ALB, RIC
Sert hamur: OCO, BOT
Orta hamur: SAI, VER, NOR, PER, HAM, ALO, ZHO, TSU, MAG, STR
Yumuşak hamur: RUS, ALB, RIC
Sert hamur: OCO, BOT
Orta hamur: SAI, VER, NOR, PER, HAM, ALO, ZHO, TSU, MAG, STR
Perez'in ilk virajda büyük bir blokaj yaptığını ve şikanı kestiğini görüyoruz. İlk viraj bugün lastikler konusunda birçok ismi gafil avladı.
Şu anda tur zamanları gelişmiyor, daha çok uzun sürüşlere odaklanılmış durumda. Tur zamanları yaklaşık 3-4 saniye civarı yavaşladı.
Pistteki isimlerden Norris ve Tsunoda'da orta hamur var. Kalan isimler yumuşak hamur tercih etmiş durumdalar.
Kırmızı bayrak öncesi yumuşak hamurla hızlı turlar başlamıştı. Sıralama şu şekilde:
VER LEC
NOR SAI
HAM ALO
ALB PER
RIC ZHO
BOT RUS
TSU MAG
OCO STR
GAS LAT
VET MSC
VER LEC
NOR SAI
HAM ALO
ALB PER
RIC ZHO
BOT RUS
TSU MAG
OCO STR
GAS LAT
VET MSC
Çekici piste geliyor, pist görevlileri çekecek aracı, Belçika'daki gibi bir manzarayla karşılaşmıyoruz.
Çok Okunanlar
7 Eyl 2022
3 Eyl 2022
2 Eyl 2022