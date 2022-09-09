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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı

2022 İtalya GP'si 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatıma nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Tsunoda inceleme altında, sebebi sarı bayraklara uymaması. Kınama gelebilir.
Pilotlar kalkış antrenmanları için gride dizilecekler, sonrasında bir boş tur atıp pite dönecek ve günü kapatacaklar.
Ferrari, Spa'ya göre daha iyi bir manzara sergiliyor.
Tam sıralama:

SAI VER
LEC NOR
RUS PER
HAM OCO
ALO ALB
RIC ZHO
BOT GAS
TSU MAG
VET STR
LAT MSC
Pilotlar seansı tamamlıyorlar, tur zamanları son 20 dakika hiç gelişmedi.
Bu arada az önce Schumacher'in kırmızı bayrağa sebep verdiğini unuttuk, bu da bizim hatamız olsun :)
Damalı bayrak sallanıyor bu sırada, seans sona erecek.
Leclerc'in Roggia'da yine bir blokaj yaptığını ancak şikanı kesmeden pistte tutunduğunu görüyoruz.
Sıralama:

SAI VER
LEC NOR
RUS PER
HAM OCO
ALO ALB
RIC ZHO
BOT GAS
TSU MAG
VET STR
LAT MSC
Son 5 dakika. Sıralama bir süredir değişmedi, birçok isim 7-14 turluk uzun sürüşlere devam ediyorlar bu nispeten kısa pistte.
Leclerc'in de ilk sektörde Vettel'e çarpmamak için zor fren yaptığını görüyoruz.
Az önce Bottas ikinci sektörde çakıla çıkarak sarı bayraklara sebep olmuş, o sırada kısa bir internet kesintisi yaşadığımız için gözümüzden kaçmış, özür diliyoruz
An itibariyle Norris ve Tsunoda 11 turluk uzun bir sürüşteler, kalan isimler daha kısa bölümlerdeler.
ZHO ve MSC pitte, kalan herkes pistte.
Pilotlar turluyorlar ancak hızlı turlar tamamen bırakılmış vaziyette.
Latifi pitte.
Gasly de pistte.
LEC, BOT, ve LAT pistteler.
Lastikler şu şekilde:

Yumuşak hamur: RUS, ALB, RIC

Sert hamur: OCO, BOT

Orta hamur: SAI, VER, NOR, PER, HAM, ALO, ZHO, TSU, MAG, STR
An itibariyle 14 pilot pistte. LEC, BOT, GAS, VET, LAT ve MSC pitteler.
Perez'in ilk virajda büyük bir blokaj yaptığını ve şikanı kestiğini görüyoruz. İlk viraj bugün lastikler konusunda birçok ismi gafil avladı.
Tur zamanları pek gelişecek gibi durmuyor -hiç olmazsa bu dakikalarda.
Şu anda tur zamanları gelişmiyor, daha çok uzun sürüşlere odaklanılmış durumda. Tur zamanları yaklaşık 3-4 saniye civarı yavaşladı.
SAI, RUS, PER, OCO, ALB, LAT ve MSC pitte.
SAI, RUS, PER ve OCO pite dönüyorlar.
HAM ve ZHO pistteler.
Alonso piste dönüyor. HAM, RIC, ZHO, MAG, MSC pitteler.
Verstappen orta hamurla pistte.
Ocon 1.22.728 ile 7. sırada.
Sainz 1.21.664 ile zirvede!
Alonso pite dönüyor.
Pistteki isimlerden Norris ve Tsunoda'da orta hamur var. Kalan isimler yumuşak hamur tercih etmiş durumdalar.
14 pilot pistte. Pitteki isimler VER, HAM, RIC, MAG, STR, MSC.
SAI, RUS ve OCO hemen pistte.
Seans hızlı bir duyuruyla başlıyor, pilotlar yeniden piste dönüyorlar.
Seans bir dakika içinde başlayacak.
Kırmızı bayrak öncesi yumuşak hamurla hızlı turlar başlamıştı. Sıralama şu şekilde:

VER LEC
NOR SAI
HAM ALO
ALB PER
RIC ZHO
BOT RUS
TSU MAG
OCO STR
GAS LAT
VET MSC
Çekici piste geliyor, pist görevlileri çekecek aracı, Belçika'daki gibi bir manzarayla karşılaşmıyoruz.
Tüm pilotlar pite dönüyorlar, son yarım saat kalmıştı, en az 10 dakika kaybetme ihtimalimiz var.
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