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Formula 1

Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
06:09 Red Bull pilotunda da orta hamur var
06:08 Perez 1:24.870 ile ilk sırada
06:07 Schumacher blokaj yaşıyor ve Roggia şikanını kesiyor
06:06 Schumacher'den orta hamurla 1:26.297 geliyor
06:05
 
06:04 Mazepin 1:27.374 ile ilk sırada
06:01 Ve seansa başlıyoruz!
06:01 Monza'da hava şu an 24, pist 35 derece

 
05:59 Seans öncesi son hazırlıklar yapılıyor

 
05:57 Monakolu pilot böylece ceza almayacak
05:57 Ferrari de dün yaşadığı sorunların ardından Leclerc'i eski bir güç ünitesine geçirdi
05:55 Bottas bugünkü sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak, ancak motor değiştirdiği için pazar günkü asıl yarışa son sıradan başlayacak
05:55 Bottas ilk sırada yer alırken, Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü olmuştu
05:54 Dünkü sıralama turlarında Mercedes'lerin üstünlüğü vardı
05:51 Sprint sıralama yarışı öncesinde 2. antrenman seansında beraberiz
05:51 Herkese merhaba!
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