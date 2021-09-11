Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
06:09 Red Bull pilotunda da orta hamur var
06:08 Perez 1:24.870 ile ilk sırada
06:07 Schumacher blokaj yaşıyor ve Roggia şikanını kesiyor
06:06 Schumacher'den orta hamurla 1:26.297 geliyor
06:05
06:04 Mazepin 1:27.374 ile ilk sırada
06:01 Ve seansa başlıyoruz!
06:01 Monza'da hava şu an 24, pist 35 derece
05:59 Seans öncesi son hazırlıklar yapılıyor
05:57 Monakolu pilot böylece ceza almayacak
05:57 Ferrari de dün yaşadığı sorunların ardından Leclerc'i eski bir güç ünitesine geçirdi
05:55 Bottas bugünkü sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak, ancak motor değiştirdiği için pazar günkü asıl yarışa son sıradan başlayacak
05:55 Bottas ilk sırada yer alırken, Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü olmuştu
05:54 Dünkü sıralama turlarında Mercedes'lerin üstünlüğü vardı
05:51 Sprint sıralama yarışı öncesinde 2. antrenman seansında beraberiz
05:51 Herkese merhaba!
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