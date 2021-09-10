Canlı anlatım: İtalya GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
13:10 Böylelikle sıralama turlarını tamamlamış oluyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın!
13:09 Yarının programını tekrar hatırlatalım. Yarın saat 13.00'te 2. antrenman seansı, saat 17.30'da ise sprint sıralama yarışı gerçekleştirilecek.
13:06
13:04 Sıralama şu şekilde oluştu:
BOT
HAM
VER
NOR
RIC
GAS
SAI
LEC
PER
GIO
BOT
HAM
VER
NOR
RIC
GAS
SAI
LEC
PER
GIO
13:03
13:02 Böylece Bottas yarınki sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak!
13:01 Hamilton 0.096sn geride ikinci sırada kalıyor!
13:00 Bottas 1:19.55 ile ilk sırada!
13:00 Verstappen turunu geliştiremiyor!
13:00 Bottas ikinci sektörde de en hızlısı!
13:00 Bottas mor ilk sektörle geliyor!
12:59 Ve son denemeler başlıyor!
12:57 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar
12:55 Bakalım son denemelerde Hamilton'ı geçen bir isim olacak mı
12:55
12:53 İlk denemelerin ardından sıralama:
HAM
VER
NOR
RIC
BOT
GAS
LEC
SAI
PER
GIO
HAM
VER
NOR
RIC
BOT
GAS
LEC
SAI
PER
GIO
12:53 Bottas'ın ikinci şikanda hata yaptığını görüyoruz
12:52 Norris 0.065sn geride üçüncü!
12:52 Verstappen 0.017sn geride ikinci!
12:51 Hamilton 1:19.949 ile ilk sırada!
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