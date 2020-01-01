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Formula 1

Canlı Anlatım: İtalya GP

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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
10:09 Bariyerlerin tamiri sürüyor
10:08 Bu arada sürücüler, kırmızı bayrak sürecinde lastiklerini değiştirebilecekler
10:08
 
10:06 FIA delegesi Jo Bauer, Bottas'ın aracını şu anda yakından inceliyor
10:05
 
10:03
 
10:02 Pitler öncesinde arkasındakileri gereksiz yavaşlattığı için Norris inceleme altında
10:01 Hamilton'ın cezasıyla beraber muhtemel lider Stroll olacak gibi gözüküyor
09:59 Yarış gerçekte çok ilginç bir hal aldı
09:58 Hamilton'a da 10 saniye dur-kalk cezası geliyor!
09:57 Böylece Ferrari'nin kendi evindeki macerası çok kötü şekilde sonlanıyor
09:56 Ancak takım, Hamilton'a muhtemel bir ceza alacağını belirtti
09:56 Henüz Hamilton'a bir ceza çıkmadı
09:54
 
09:53 Kırmızı bayrak!
09:53 Giovinazzi'ye 10 saniye dur-kalk cezası geliyor
09:52 Leclerc'in aracın arka tarafının kontrolünü kaybederek spin attığı görülüyor
09:51 Güvenlik aracı
09:51 Neyse ki Leclerc'in durumu iyi
09:51 Leclerc muhtemelen tam gaz giderken frenleri tutmuyor ve son virajda bariyerlere çok yüksek hızda çarpıyor
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