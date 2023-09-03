Prime'a abone ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP

2023 İtalya GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Yarış sona ererken, bizler de anlatımımızı sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Singapur'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Röportajlara en kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Yarış öncesi "Forza Ferrari" fotoğrafı atarak Ferrari'nin galibiyeti kaybetmesine sebep olan Nico Rosberg yapacak röportajları :)
Ocon ve Tsunoda yarışı tamamlayamadılar.
TAM SONUÇ:

VER PER
SAI LEC
RUS HAM
ALB NOR
ALO BOT
VER ve PER yan yana turluyor. Ferrari'nin evinde galibiyet geliyor.
Lawson 12. sırada, sık sık geçiş yaptığı bir yarıştı. Sargeant ise 13. olarak Williams'ın güçlü olduğu günden bile puansız ayrılıyor.
Piastri yaşadığı şanssızlığın ardından kariyerinde ilk kez en hızlı turu atıyor, ancak 11. sırada.
Günün son puanları NOR, ALO ve BOT'a gidiyor.
ALB 7! Williams'a altı puan daha getiriyor!
Rus 5, Ham 6. sırada. Hamilton beş saniye cezaya rağmen yerini korudu.
PEREZ İKİNCİ, SAINZ SIKI SAVUNMASININ ARDINDAN ÜÇÜNCÜ! SAINZ İÇİN SEZONUN İLK PODYUMU!
SEBASTIAN VETTEL'İN REKORU 10 SENE SONRA KIRILIYOR!
MAX VERSTAPPEN ARKA ARKAYA 10. KEZ GALİP!
Verstappen son viraja giriyor!
Sargeant da beş saniye zaman cezası alıyor, Piastri de kendisini geçti az önce.
LECLERC İLK VİRAJDA BLOKAJ YAPIYOR VE PODYUM İÇİN SAINZ'A AVANTAJI VERİYOR.
SON TURDAYIZ. FERRARI PİLOTLARI SON VİRAJA KADAR SAVAŞACAK.
LECLERC'E RİSK ALMADAN YARIŞABİLİRSİNİZ MESAJI GİDİYOR!
PIA ortalarda eski rakiplerinden Lawson'ı geçti, Roggia'da biraz pist sınırlarını aşmak zorunda kalmış bu esnada.
VER rahat bir farkla arka arkaya 10. galibiyetine gidiyor, Red Bull ise bir diğer duble için avantajlı.
Son iki tur! Leclerc yine atağa kalkıyor dış çizgiden, Sainz yine yerini koruyor.
Bottas bu yıl sadece iki kez puan aldı, Kanada'dan bu yana ilk puanını arıyor.
Bottas'ın da Alfa Romeo ile 10. sırada olduğunu hatırlatalım.
SAI ilk virajda bir blokaj daha yaptı ama iyi ivmelendi buna rağmen. Atak gelmeyebilir Roggia'da.
HAM-ALB farkı 2.1 saniyeye kadar çıktı hemen.
SAI sezonun ilk podyumunu istiyor, bakalım alabilecek mi?
LEC ilk virajda dıştan geliyor ancak bu kez geçemiyor.
NOR da fırsattan istifade hemen arkasına geldi ALB'ın.
Beş saniye açabilirse farkı altıncılığı koruyacak.
HAM DA ALB'I GEÇİYOR! ALTINCI SIRA!
BLOKAJA RAĞMEN YERİNİ GERİ ALDI!
ROGGIA'DA İÇ ÇİZGİYİ ALDI!
SAI GRANDE CURVA'DA ATAĞA KALKTI!
İlk sıradan başlayan SAI şu an podyum dışı!
LEC iç çizgiyi aldı ve üçüncülüğe yükseldi!
Sezonun dördüncü podyumu için bastıracak!
LEC şu an takım arkadaşının hemen arkasında Parabolica sonrası!
Roggia'da geçişini tamamlamak ve sonrasında beş saniye fark açmak isteyecek, altıncılık mümkün.
HAM İLK VİRAJDA ALBON'UN YANINDA!
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor

Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor

1
Formula 1
İtalya GP

Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor

Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!

Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!

2
Formula 1
İtalya GP

Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış! Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

3
Formula 1
İtalya GP

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

4
Formula 1
İtalya GP

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik"

Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik"

5
Formula 1
İtalya GP

Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik" Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik"

Son Haberler
Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Formula 1
İtalya GP

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler" Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Formula 1
İtalya GP

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Formula 1
İtalya GP

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Son Videolar
Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

15:13
Formula 1

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti
Yarış Gridi: Hollanda GP

Yarış Gridi: Hollanda GP

00:56
Formula 1

Yarış Gridi: Hollanda GP
Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor

Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor

04:09
Formula 1

Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor
Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol