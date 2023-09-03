Canlı anlatım: İtalya GP
2023 İtalya GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Singapur'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
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